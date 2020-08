HISTOIRES CONNEXES

Agents de… Mall Security?

Cette semaine sur Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D., Coulson & Co. s’est efforcé de surpasser Malick guidé par Sybil et ses sbires, tandis qu’un voyage dans l’esprit de Jemma n’a guère apaisé les fans épuisés de Fitz!

Alors que Malick mène le Zephyr détourné dans l’espace extra-atmosphérique, Daisy se reproche de ne pas avoir réduit en poussière le ravageur duvet de pêche quand elle en a eu l’occasion. Elle tourne son attention vers Kora, faisant vibrer sa sœur contre un mur tout en exigeant de connaître le plan pour Jemma. Après que Mack ait ordonné à Daisy de se retirer, Kora affirme qu’elle est «là pour aider», qu’elle veut devenir un agent du SHIELD. Rencontrée par des flots de scepticisme, Kora insiste sur le fait que l’objectif de Malick est d’utiliser la connaissance de l’histoire pour réduire la souffrance. Mais… qu’en est-il des pauvres parents de Mack? Kora dit qu’ils ont servi de «preuve» qu’il s’agit d’un nouveau calendrier, que c’est un «tout nouveau jour» et que le calendrier que les agents se battent pour préserver est révolu. En tant que tel, Kora propose que SHIELD fasse de ce nouvel univers le meilleur possible – en tuant. Plus précisément, en tuant 30 personnes dont les noms figurent sur la liste de Malick et, ce faisant, aurait sauvé «des milliers de vies».

Après que Mack ait clairement indiqué que son équipe n’était pas un «escadron de la mort», Daisy retire sa nouvelle sœur pour une conversation. «Nous ne sommes pas des crétins», dit-elle à Kora, qui à son tour essaie de jouer la carte de la «lignée de sang» en disant que si Daisy croit au SHIELD, elle le veut aussi! Le sujet de leur mère revient – à savoir comment Jiaying est resté fidèle à Kora – ce qui a amené Kora à dire: «Je suis désolé que vous n’ayez pas compris cela», ce à quoi Daisy zings, «Je suis désolé que vous l’ayez jeté.» Quand Kora propose que Sybil a dit «il n’y a pas d’avenir où Daisy laisse sa sœur se battre seule», Daisy se moque et se faufile. Plus tard, Sousa voit qu’elle s’est «préparée» pour une mission, et tandis que Daisy renonce d’abord à son désir d’aider, elle change d’avis lorsqu’elle suppose que demander à Sousa d’abandonner un poste / devenir voyou est le genre de acte imprévisible dont ils ont besoin pour déjouer Sybil. Oh, et quant au message de Kora du voyant? «J’ai déjà une sœur à sauver», dit Daisy à Sousa. «Son nom est Jemma Simmons.»

Alors que Sousa chevauche un fusil de chasse alors que Daisy pour la première fois (!) Pilote le Quinjet sur un «Je vous salue Marie de 100 000 milles» (rendu possible par Mack qui enfreint également de manière imprévisible les règles), nous voyons Deke à bord du Zephyr, rôdant furtivement autour de sa propre place Nakatomi. Eh bien, peut-être pas si discrètement, puisque John Garrett obtient bientôt la goutte sur lui. En tant que tel, lorsque Jemma est tout simplement incapable de dire à Malick où se trouve Fitz, il demande que «le petit-fils» soit entraîné pour une raclée. Lorsque cela n’aboutit à rien, Malick aperçoit «Diana» qui palpite dans la nuque de Jemma et réalise ce qu’il doit faire – après avoir mis KO Deke avec un tremblement de terre.

May s’approche de Kora enfermée, qui se moque du fait qu’elle connaît le Badass anciennement connu sous le nom de cavalerie et comment elle a traité cette jeune fille il y a des années. Lorsque May invite Kora à démontrer qu’elle est capable de contrôler son pouvoir méchant, Kora déclenche une panne de courant au phare, permettant à Sybil de sauter du réseau électrique et dans le système informatique, où elle s’annonce avec un «HELLO COULSON». Sybil dit que parce que Coulson a tué ses chasseurs, lui et son équipe devraient se préparer à subir le même sort!

Alors que Daisy, en route vers l’espace, se demande avec Mack si la «chronologie OG» est toujours là, elle partage également qu’Enoch a déclaré que ce serait la dernière mission de l’équipe. «Il est peut-être temps», admet Mack, soulignant que les téléphones existent pour rester en contact. Daisy, cependant, refuse de les considérer un jour comme des «personnes qui travaillaient ensemble». «Tu es ma famille», insiste-t-elle. « Je ne sais pas qui je suis sans vous les gars. » Mack, cependant, rétorque: « Vous savez exactement qui vous êtes. » Lorsque Mack se rend compte de la proximité qui s’est développée entre Daisy et Sousa, il sourit, disant que Yo-Yo lui doit 20 $.

De plus en plus irritable, Malick brise l’appareil utilisé pour extraire Diana, après que Jemma refuse de le faire fonctionner. Au lieu de cela, il se fait jeter lui-même et Jemma dans la chambre de fusion des esprits des Chroniques, où le premier souvenir dont il témoigne est Enoch à la fin de la saison dernière, avertissant Jemma et Fitz que pour sauver les autres, ils devraient faire «la chose la plus difficile vous avez déjà fait. Le prochain flashback montre Jemma parlant à Enoch et Fitz de la course au temple, une fois qu’ils ont léché le voyage dans le temps. Mais comme le note Fitz, s’ils ont tout le temps du monde pour le faire, ils peuvent peut-être faire une pause pour vivre en premier, sans mission. «Est-ce à propos de l’analyse sanguine?» demande Jemma, à laquelle Fitz dit: «Non. Et ouais. Mais plus précisément, ils méritent un répit des scénarios de fin de monde. Ensuite, Malick voit FitzSimmons débattre de l’utilisation de l’implant «Diana». «Vous ne pouvez pas me demander de faire ça! Dire au revoir est déjà assez difficile! Je ressentirai la culpabilité à l’intérieur, la culpabilité d’être partie, une partie de moi arrachée… », gémit Jemma. «Je ne veux pas oublier! Je ne veux pas oublier! Je ne veux pas oublier! » Sortant de ce souvenir inutile, Malick s’éloigne de la chambre, après quoi Deke demande à Jemma s’ils ont trouvé Fitz.

«Fitz…?» elle demande. « Qui est Fitz? »

Alors que Coulson, compétent en code informatique, fait de son mieux pour ralentir Sybil, il revient en mai, de manière imprévisible, de reprendre le «devoir de Coulson» et d’avoir un cœur à cœur avec Kora, pour «voir à quel point elle peut être bonne». Juste à ce moment-là, Sybil déverrouille la cellule où sont détenus les hommes de main de Malick, et Yo-Yo échappe à peine à être vidé par un. «Ce sont les vies que Malick sauve. Frappez les hommes », fait remarquer May à Kora. «Arrêtez de vendre le chaos et de nous arracher de la chronologie que nous devons restaurer.» Kora zappe le tueur potentiel de Yo-Yo, pensant qu’elle prouve une certaine loyauté, puis révèle le premier nom de la liste des 30 que Malick juge digne de tuer: GRANT WARD. Couson note que le futur agent du SHIELD / l’usine HYDRA / Etcetera n’est qu’un enfant en ce moment, mais Kora évoque à nouveau le truc de la cavalerie / du meurtre d’enfants comme contrepoint. Elle balance également l’idée que dans cette nouvelle chronologie, Andrew, Rosalind Price (coupe profonde!) Et Lincoln pourraient être de retour dans leur vie. Fatiguée de jouer à des jeux, May propose d’amener Kora à sa mère!

Pendant ce temps, sur une note beaucoup plus légère, Mack grille en privé Sousa sur le point de Daisy, s’assurant que ses intentions sont bonnes, compte tenu de la façon dont Daisy a été blessée, beaucoup et gravement, auparavant. «Elle est en toi», partage Mack, «et quand elle comprend cela, fais attention.» Mack admet qu’il est content du choix de Daisy, et quand il avertit à nouveau Sousa de ne pas la blesser, Sousa dit qu’il se sent suffisamment menacé! Pas par moi, reporte Mack, mais «tous les membres de cette équipe». Mack rit à l’idée d’un «homme hors du temps et Quake» se réunissant, et Sousa trouve le surnom de Daisy hilarant – ce qu’il expliquera plus tard, quand il l’utilisera à plusieurs reprises et de manière amusante / douce encore et encore en lui parlant.

May dit à Kora qu’elle est sur le point de livrer quelque chose «personne ne vous a donné depuis longtemps – la vérité», en l’amenant au corps sans vie de Jiaying. Kora insiste sur le fait que puisque sa mère a le pouvoir de guérir, elle a juste besoin d’un coup de pouce de puissance, mais ses efforts sont vides; Le cou de Jiaying est brisé. May indique clairement que Malick a fait cela, que Jiaying est mort en protégeant Daisy de lui. Profondément dans le déni, Kora s’en prend à May et les dames se disputent, au cours de laquelle cette dernière à un moment donné esquive une explosion de la première. Dans le sillage immédiat du quasi-accident, Garrett apparaît pour téléporter Kora au Zephyr.

Travaillant sur les ordinateurs, Coulson appelle la dernière chose à laquelle Sybil a accédé – une liste de bases du SHIELD. Il leur apparaît alors que Malick n’est pas allé dans l’espace pour se cacher, mais attend l’arrivée d’une flotte de navires Chronicom modifiés! Et sur les ordres de Malick, ils font pleuvoir des canons laser sur Terre, chacun prenant un SHIELD HQ, le Triskelion inclus. (Désolé, Kevin Feige!)

Dans la scène «bonus», Malick remercie Kora pour tout ce qu’elle a fait pour l’aider à donner «une nouvelle vie» aux gens en mettant fin à tant d’autres. Il l’entraîne ensuite dans un baiser que personne ne voulait voir.

Qu’avez-vous pensé de « Brand New Day » et comment il a organisé la finale de la série de deux heures de la semaine prochaine?