Ce récapitulatif contient des spoilers de l’épisode 12 de Stargirl de DC (qui présente de nouveaux épisodes lundi sur DC Universe et mardi sur The CW).

Cette semaine sur Stargirl de DC, les choses se sont concrétisées alors que le lancement de Project New America se rapprochait de plus en plus. Alors que la première partie de la finale de la première saison tirait à sa fin, quelle confrontation incroyablement improbable a eu lieu?

Avec 11 heures et demie restantes au compte à rebours, nous entendons Henry Sr. énoncer le plan pour allumer la machine du Dr Ito, tandis que le joueur aveugle le Pentagone et les conduit finalement à blâmer Moscou. Une fois que le lavage de cerveau de millions de personnes sera terminé, assure-t-il à Jordan, ces gens «penseront comme nous…. Battez-vous pour nous, si besoin est », étant donné que le reste du pays n’acceptera pas la sécession des États de survol.

À la maison de Whitmore-Dugan, Courtney et Barbara font la course pour faire leurs valises (la première obtenant même l’autorisation de sa mère d’amener le personnel cosmique), tandis que Mike interroge son père au magasin d’automobiles pour savoir qui retire leurs enfants de l’école en novembre, pour un «voyage de camping» ?? Pat essaie de se préparer à une révélation sérieuse de la vérité, mais quand Mike est trop obsédé par le Power Drill de Tchekhov, il hurle à son enfant: «Posez ça et écoutez-moi!» Mike se déclare fatigué d’être traité comme un petit enfant et s’éloigne du pied. Pat reçoit alors une visite effrayante d’un Crusher brandissant une chauve-souris, qui admet que son copain de gym discret « m’a choqué », étant le pilote d’un robot de super-héros géant et tout. Pat tend la main vers un bar à cornes à proximité tout en disant à Crusher: «Détendez-vous. Vous avez tout faux. »

Les choses sont tout aussi risquées pour Barb de retour à la maison, vu que les flèches de l’arbalète de Tigress ont soudainement commencé à passer juste devant elle! Tigress poursuit Barbara dans la maison et la frappe, jusqu’à ce qu’à un moment donné, le personnel cosmique se présente pour s’attaquer à la méchante. Courtney arrive alors sur les lieux et frappe Tigress avec son outil. Pendant ce temps à la boutique automobile, Crusher invite Pat à aller à la «vieille école» et à le rejoindre dans une bagarre, où Pat obtient quelques premiers coups. Crusher, cependant, commence à brandir sa force supérieure et lance Pat autour de l’endroit, avant de le claquer avec une porte encore et encore. Crusher délivre une série de coups brutaux sur un Pat coincé, jusqu’à ce que Mike apparaisse derrière lui, broyant la perceuse électrique dans le bas du dos! Pat attrape ensuite l’une des clés à douille géantes du S.T..R.I.P.E. Dans la foulée, Mike s’étonne que la création robotique de son père soit «badass!» De retour à la maison, Court continue de se heurter à Tigress, bien que Barb lance un peu avec un morceau de poterie bien manié. Lorsque Courtney zappe Tigress à travers une porte-fenêtre en verre, Barb ne peut que remarquer les prouesses de sa fille: «C’était incroyable!»

À la maison de Mahkent, les gens de Jordan se moquent du fait que Barbara n’était jamais une bonne épouse, puis ils l’ont exhorté à faire une boucle avec Cameron sur le secret de famille. Jordan, cependant, est distrait par un appel téléphonique avec de mauvaises nouvelles (vraisemblablement) au sujet de Sportsmaster et Tigress qui reniflent leurs succès, alors il alerte le principal Bowin. Après avoir enseigné à son fils Isaac une leçon sur l’utilisation d’instruments de musique pour faire taire (violemment) les intimidateurs, elle se présente chez Crusher et Paula pour s’assurer qu’ils n’échouent pas une deuxième fois, en utilisant son propre pouvoir pour immobiliser leur proie. Mais quand Bowing va un peu trop loin et appelle les mariés «parents inaptes» à «animal sauvage» Artemis, Paula abat son collègue avec une flèche. Ils se dirigent ensuite vers le reste de l’ISA, laissant l’étui à violon de Bowin derrière….

Courtney et sa famille se retrouvent avec le reste de la JSA (et Justin, qui aime KFC aussi!) Dans une «cabane dans les bois» tout à fait remarquable, somptueuse et magnifiquement éclairée. Pendant ce temps, dans l’antre de l’ISA, Cindy supplie Henry Sr. de la laisser sortir de sa cellule. Sr., cependant, blâme Cindy pour la mort de son fils, disant que si elle avait mieux gardé un œil sur les pouvoirs de Junior, il aurait pu être sauvé. «Au lieu de cela, j’ai dû mettre fin à lui. (Cindy rétorque à juste titre qu’elle et d’autres essayaient simplement de prendre le relais alors qu’il était «à l’hôpital avec des couches pour adultes.») Sr. affirme cruellement que le père de Cindy ne la voit rien d’autre qu’une «expérience ratée», donc non, il ne la laissera pas sortir. Le Dr Ito emmène ensuite Henry vers sa machine, qui doit probablement à Marvel’s Cerebro toutes sortes de redevances. En se mettant à Brainwave, Ito prévient qu’il y a une chance que son cerveau fondre et que sa moelle épinière se transforme en neige fondante, mais ils avancent et le tour est joué – le test est un succès. Brainwave peut entendre des millions de pensées misérables là-bas.

Pendant ce temps, dans cette fantastique cabine, « Chuck » soupçonne que la puissance de Henry Sr. a augmenté avec la mort de Junior – un rapport qui conduit Beth à se rendre compte que Yolanda souffre tranquillement du sacrifice de son ex. Pendant ce temps, Rick explique à un Justin curieux comment l’ISA a tué ses parents, probablement parce que son père avait découvert ce qu’ils faisaient – et le secret se trouve dans son journal. Rick ne peut cependant pas comprendre quelle séquence numérique déverrouille le code. Ou formule. (Ou quelque chose.) Dehors, Mike a un cœur à cœur avec Courtney, qui selon lui est «tellement chanceux» d’avoir été choisi par le personnel cosmique. Pourtant, il ne peut s’empêcher de se demander ce qui aurait pu se passer s’il l’avait trouvé en premier dans la cave. La réponse, cependant, est clairement zilch, car lorsque Court laisse Mike toucher le bâton, il ne dégage même pas un scintillement. Mais bon, Mike espère pouvoir un jour faire quelque chose pour la JSA, tout comme son père a construit S.T.R.I.P.E.

Dans la cuisine, Barbara pose une question juste à son mari: pourquoi Pat ne lui a-t-il jamais parlé de son passé, avant leur mariage? Il explique que tous ceux qui étaient au courant sont morts, y compris les parents de Sylvester et un contact qu’ils avaient au FBI. Et avec cette partie de sa vie derrière lui, « notre famille était tout ce qui comptait pour moi. » Pat aide ensuite Rick à comprendre quelle séquence numérique pourrait avoir une grande signification pour son père, sinon une date de naissance évidente. Lorsque Pat évoque la Mustang bien-aimée de Rex, Rick se connecte à l’année 1966 et après de nombreux griffonnages furieux, boum, le code est déchiré! «Chuck» scanne ladite formule et cela se traduit par des plans pour le réseau de tunnels que l’ISA utilise, montrant également «l’amplificateur synaptique» géant qu’ils ont construit pour faire transiter les ondes cérébrales. En analysant la carte, ils décident que Courtney et S.T.R.I.P.E. utilisera l’entrée au bord de la rivière, Rick, Yolanda et Justin s’approcheront de la direction opposée, et Beth exécutera les communications /, espérons-le, arrêtera les ordinateurs des méchants du bureau de Barbara. (Mike, tu peux regarder le chien!)

Au fur et à mesure que les équipes approchent, Beth pirate l’ordinateur ISA et trouve leur manifeste / «Nouvelle Constitution» pour le lavage de cerveau – et cela inclut des choses telles que… la lutte contre le réchauffement climatique? Forcer les gens à adopter l’énergie solaire et éolienne ?? Mettre fin à la discrimination ???? Et soutenir les soins de santé universels !!!! Rick demande à Pat si les méchants sont en fait mauvais, quand «Chuck» l’interrompt pour signaler que la machine n’affecte que les esprits «pleinement développés» (c’est-à-dire les adultes). En outre, quelque 25 millions de personnes risquent de mourir du processus si elles y résistent trop fort!

Le joueur pirate ensuite le piratage de Beth et la raille en lui annonçant que le compte à rebours n’est pas le moment où le processus commencera, mais lorsqu’il sera terminé – c’est-à-dire en seulement 30 minutes, parce que Brainwave est déjà connecté et fait son truc . En conséquence, les adultes commencent à sombrer dans des états de transe, à commencer par Barbara et Justin. Quant à Pat, eh bien, Brainwave a différents plans pour lui, prenant le contrôle de son esprit pour transformer le puissant S.T.R.I.P.E. en combattant pour les méchants! Donc, juste au moment où Courtney demande à Pat quel devrait être son prochain mouvement, le robot forme un gros poing et le jette dans la direction de Stargirl – alors que nous passons au noir.

Qu’avez-vous pensé de la partie 1 de la finale de la saison 1?

