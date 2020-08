HISTOIRES CONNEXES

Kiefer Sutherland se bat une fois de plus contre les terroristes, mais cette fois, il a le mauvais gars dans sa ligne de mire.

Le redémarrage de Quibi The Fugitive a été créé lundi (les épisodes 1 à 3 sont maintenant disponibles, avec de nouveaux chapitres débutant chaque jour de la semaine jusqu’à sa finale du 18 août), et même si nous souhaitons secrètement que Jack Bauer revienne en action, fraîchement sorti de la captivité russe, c’est toujours rafraîchissant de voir Sutherland tout enflammé. (Est-ce que faire référence à 24 ici est un fruit à portée de main? Bien sûr. Mais après tout, son nouveau personnage dirige un bureau d’unité de lutte contre le terrorisme, donc je ne regrette rien.)

Le principe: une bombe fait exploser un métro de Los Angeles, et Clay Bryce de Sutherland est sur l’affaire. Le suspect: Mike Ferro, un ex-détenu tristement célèbre avec une accusation d’homicide involontaire coupable contre lui qui a secoué les nouvelles locales. Mais cette fois, il est accusé à tort, seul et en fuite. Voici un aperçu de ce qui se passe dans les trois premières «bouchées rapides» de la série.

Épisode 1: Lorsque nous rencontrons pour la première fois Mike (joué par Boyd Holbrook de Narcos), il donne des conseils financiers à un homme qui cherche à faire une radiation illégale. Il laisse échapper qu’il a déjà été en prison, ce qui ne va pas bien avec le client, qui demande pourquoi un ancien criminel «de la presse il y a quelques années» gère ses finances. Sans surprise, Mike est lâché.

Mike rencontre son agent de libération conditionnelle, Kevin (Malcolm Goodwin d’iZombie), qui lui dit qu’il doit déposer un changement d’emploi auprès du DOC. «Croyez-moi, je ne fais jamais rien qui me fasse retourner en prison», dit Mike. Kevin lui donne une montre de poche que son père lui a donnée quand il a atteint six mois d’abstinence. Puisque ce jour marque les six mois de liberté de Mike, il passe le flambeau. «Je fais cela depuis 10 ans, je travaille avec des hommes méchants», lui dit Kevin. «Michelangelo Ferro n’en fait pas partie.»

L’épouse de Mike, Allison, nous apprend qu’il a été dans le slammer pendant trois ans et qu’en raison de son absence, il y a une distance entre lui et sa jeune fille, Pearl. Le lendemain, nous voyons cette distance en action via son langage corporel froid. «Tu nous as quittés», dit-elle à sa pop, ce qui n’est pas tout à fait vrai. (Mike a plaidé pour éviter de vider sa famille de tout ce qu’ils ont. Les avocats sont chers, gamin!) Après avoir déposé Pearl à l’école, il saute dans le métro avec Kevin, et immédiatement après sa sortie du train, ça explose!

Épisode 2: Mike se réveille sur le sol et reconstitue immédiatement ce qui s’est passé. Il découvre également que Kevin est mort. L’aide arrive sur les lieux, mais aucun des corps jonchant le sol ne bouge.

Nous passons au détective Clay Bryce alors qu’il informe son personnel des détails de l’attentat. Bryce craint que ce ne soit pas la seule attaque. Il donne des ordres à son équipage et se retire dans son bureau, lorsqu’un de ses agents, le détective Sloan Womack, vient le voir. Elle est inquiète parce que la femme de Bryce a été tuée lors des attentats du 11 septembre. Il lui dit que «ce n’est pas votre affaire de f-king», et elle n’insiste pas sur la question.

Le journaliste Pritti (Tiya Sircar de The Good Place) s’entretient avec une source de la L.A. Transit Authority, qui confirme que des images de l’attaque existent. Après avoir promis de ne pas l’enregistrer, la source lui montre les clips. Bryce et son équipe examinent également les images, et ils voient Mike portant un sac à dos dans un cadre, pour se rendre compte que le sac disparaît quelques secondes plus tard. Dans le même temps, Pritti et Bryce déclarent tous les deux: C’est Mike Ferro! Tout ce pour quoi Mike a été arrêté doit être une énorme nouvelle.

Épisode 3: Alors que l’équipage de Bryce travaille avec diligence pour découvrir des informations sur Ferro, Pritti utilise de fausses larmes pour convaincre un officier de la laisser chercher «son mari» parmi les cadavres. En obtenant l’accès, elle trouve Kevin parmi les défunts – alias le dernier gars vu avec Mike avant le grand boom. Elle vérifie l’étiquette sur son corps et saisit son nom complet. Maintenant, elle peut vraiment commencer à creuser.

Bryce apprend que le téléphone de Mike a été détruit lors de l’explosion, mais un agent est en mesure de récupérer le dernier SMS qu’il a envoyé: «Kill It All», comme dans Allison, sa femme, qui voyage en voyage de travail. À Chicago, le FBI rattrape Allison et la met aux poignets.

Pritti et un stagiaire découvrent que Kevin signalait le changement de statut du poste de Mike. «C’est le motif. Le gars se fait mettre en conserve, demande à son P.O. pour la clémence, Lawson le rapporte et Ferro claque », en déduit-elle.

Pendant ce temps, Bryce dit à son équipe que personne ne doit divulguer le nom «Mike Ferro» à la presse, mais il ne sait pas que Pritti a déjà des démangeaisons sur Twitter. Pendant qu’elle tape, nous voyons un reportage qui nous dit que Mike a été reconnu coupable d’homicide involontaire coupable suite à un accident qui a tué son frère et la nounou du maire. Il était en état d’ébriété au volant avec un taux d’alcoolémie deux fois supérieur à la limite légale. Dans un autre cas de malchance, le rapport est diffusé à l’hôpital où Mike se tient. Un policier le voit et lui dit de ne pas bouger.

Et c’est là que la poursuite commence…

Qu’avez-vous pensé des trois premiers épisodes de The Fugitive? Envie d’en savoir plus? Notez la série jusqu’à présent, puis faites-nous part de vos commentaires dans les commentaires ci-dessous!

