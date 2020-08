HISTOIRES CONNEXES

Le message suivant contient des spoilers pour la saison 2 de L’Académie des parapluies, jusqu’à et y compris la finale. Si vous n’avez pas encore fini votre frénésie, détournez les yeux!

La finale de la saison 2 de la Umbrella Academy offre aux Hargreeves une dernière chance de rentrer chez eux – mais étant donné ce qui les attend en 2019, je commence à penser qu’ils auraient dû rester dans les années 60, après tout. Avant de nous dire ce que vous avez pensé de la finale, revenons sur les temps forts de l’épisode:

CETTE PETITE LUMIÈRE DE LA MINE | Premièrement, nous avons droit à un flashback de l’enfance des frères et sœurs. Nous sommes en 2006, et Ben vient d’être tué lors de la dernière mission de l’Académie… mais, à la manière de Sir Reginald, l’homme n’offre aucune sympathie à ses enfants pendant l’éloge funèbre. Au contraire, il insiste sur le fait que c’est de leur faute si Ben a péri pendant la mission, et quand Vanya essaie de dire le contraire, Diego la congédie car elle n’était même pas là pour la mort de Ben.

Mais après que les frères et sœurs se soient disputés pendant les funérailles, Klaus part seul et évoque l’esprit de Ben pour la toute première fois. Ben n’est pas sûr de pouvoir tenir compagnie à Klaus longtemps; il y a une lumière qui lui apparaît dans l’au-delà, et on lui dit d’aller vers elle. Mais Klaus insiste sur le fait que Ben peut entrer dans cette lumière quand il le veut, et cela n’a pas besoin d’arriver tout de suite – alors Ben décide de rester.

TEMPS APRÈS LE TEMPS | Pendant ce temps, à l’heure actuelle – je veux dire en quelque sorte 1963 – l’assassinat de JFK est désormais lié aux frères et sœurs Hargreeves, qui feraient partie d’une organisation terroriste de mèche avec Lee Harvey Oswald. Mais Vanya ne peut pas rester pour la confrontation inévitable de sa famille avec la Commission et / ou tous les agents des forces de l’ordre à Dallas: quand elle essaie d’appeler Sissy pour la vérifier, elle est soudainement secouée par une image mentale de Harlan, qui se débat avec son nouveau pouvoir sur la ferme de Sissy. C’est alors que Vanya se rend compte qu’elle a peut-être transféré certaines de ses capacités à Harlan lorsqu’elle l’a sauvé de la noyade, et il se rend compte qu’elle et le garçon sont connectés depuis l’incident du lac.

Malgré leurs protestations initiales, tous les frères et sœurs de Vanya la rejoignent pour le voyage vers la ferme de Sissy. (Elle transmet également le dernier message de Ben à Klaus: ce n’était pas la faute de Klaus si l’esprit de Ben est resté si longtemps dans les limbes; Ben avait toujours eu trop peur d’aller dans la lumière jusqu’à présent. Sob!) En arrivant au Grange, Vanya parvient à convaincre Sissy – qui est naturellement effrayée par les Hargreeves en ce moment – de la laisser parler avec Harlan, et elle parvient à amener Harlan à se calmer et à arrêter d’émaner ces violents éclats de lumière.

Malheureusement, la ferme de Sissy devient le site de tant d’autres problèmes pour les Hargreeves. Tout d’abord, le Handler et Lila arrivent, dans l’espoir de tuer tous les frères et sœurs une fois pour toutes – et quand Diego suggère que les deux femmes sont largement surpassées en nombre par l’Académie, le Handler se téléporte dans des centaines et des centaines d’agents de la Commission qui commencent tous à tirer avec leurs armes. à Diego et Five. Ensuite, après que Vanya ait envoyé une énorme vague d’énergie qui assomme et tue tous les agents de la Commission à la fois, les frères et sœurs sont stupéfaits de constater que 1) le gestionnaire et Lila ont survécu à l’attaque de Vanya, et 2) Lila a l’incroyable capacité de refléter les superpuissances de tout le monde. Non seulement elle peut envoyer des vagues d’énergie comme celle de Vanya, mais elle «rumine» également Allison et clignote des yeux à temps pendant une bagarre avec Five. (Quant au Handler, elle est passée à Harlan, qu’elle essaie de convaincre de venir avec elle et d’apprendre à exploiter ses nouveaux pouvoirs.)

Pendant que les frères et sœurs se regroupent et essaient de comprendre comment Lila peut être arrêtée, Vanya fait une remarque désinvolte que «si [Lila] peut faire tout ce que nous pouvons, elle pourrait tout aussi bien être l’un des nôtres »- et vous pouvez pratiquement voir les ampoules surgir au-dessus de la tête de tout le monde. Et cela a beaucoup de sens: Sir Reginald a gardé tant d’autres secrets de ses enfants au fil des ans. Pourquoi n’a-t-il pas omis de mentionner que d’autres enfants surpuissants étaient également là-bas?

Pendant ce temps, alors que Lila et Five continuent de se battre dans la grange, elle mentionne finalement que Five est responsable du meurtre de ses parents. Il admet les avoir abattus… mais il partage également que le gestionnaire a forgé l’ordre de mise à mort pour ce travail particulier, et qu’elle a accompagné Five en mission ce jour-là, ce qui est rare pour les cadres de la Commission. Ce n’était pas que le Manieur se souciait des parents de Lila; elle voulait juste Lila, de la même manière qu’elle essaie de recruter Harlan alors que toute cette épreuve se déroule.

Diego et les autres frères et sœurs arrivent ensuite dans la grange, essayant de convaincre Lila que le Handler l’utilise depuis tout ce temps, et qu’ils peuvent servir de vraie famille à Lila à partir de maintenant, si elle cesse simplement d’essayer de leur faire du mal. Mais juste au moment où il semble que Lila sera d’accord, le Handler se précipite et tire sur tous les Hargreeves (!) – puis elle tire sur Lila (!!), puis le Handler est inopinément offensé par le dernier Suédois restant (!!! ), qui suivait les frères et sœurs depuis le début de l’épisode.

«SECONDES, PAS DECADES» | Cinq, qui a réussi à ne pas être tué instantanément par les coups de feu du Handler, a soudainement une révélation en regardant les corps de sa famille: il se souvient que Sir Reginald lui avait dit, il y a quelques jours à peine, de ne pas utiliser son pouvoir de voyage dans le temps avec autant d’ambition. Il doit commencer petit et voyager seulement quelques secondes dans le temps, pas des décennies. Et alors que cette prise de conscience se fait jour sur lui, Five parvient à se lever et à voyager dans le temps de quelques minutes, ressuscitant tous ses frères et sœurs alors qu’il revient au moment juste avant que le Handler ne tire sur tout le monde dans la grange.

Cette fois, cependant, Five est capable d’attraper le pistolet du Handler avant de pouvoir faire des dégâts – c’est-à-dire jusqu’à ce que le Suédois se présente un instant plus tard de toute façon et tue toujours le Handler, comme il l’avait fait la première fois. Mais quand le Suédois affronte Five, apparemment prêt à l’assassiner aussi, Five laisse tomber son arme et dit: «Assez.» Le Suédois fait une brève pause, puis accepte, «Assez» et pose son arme avant de quitter définitivement la grange. (Eh bien, c’était facile. Et le Suédois est plus tard repris par la secte de Klaus alors que sa camionnette passe à côté de lui, donc on peut dire qu’il commence un tout nouveau chapitre.)

Lila, quant à elle, échappe à toute cette folie via la mallette que sa mère a laissée derrière elle. Et dans un autre coin de la propriété, Vanya met ses mains sur les genoux de Harlan et semble réussir à reprendre le pouvoir qu’elle lui avait donné. Pour une fois, il semble que le travail des frères et sœurs soit enfin terminé – et avec tous ces agents morts de la Commission toujours couchés dans l’herbe à l’extérieur, les mallettes disponibles ne manquent pas qui peuvent ramener les Hargreeves en 2019. Sissy et Harlan, malheureusement, le peuvent. ne risquez pas de venir dans le futur avec Vanya… mais dans une scène ultérieure, alors qu’ils sont en route pour la Californie pour un nouveau départ, Harlan lévite nonchalamment un jouet sur sa main, à l’insu de sa mère.

Et ce n’est pas tout: après le retour des frères et sœurs en 2019 – le lendemain du jour où l’apocalypse originale devait avoir lieu – ils remarquent quelque chose d’étrange à propos de l’Académie. Pour commencer, il y a étrangement un portrait de Ben accroché au-dessus de la cheminée … et pendant qu’ils la fixent, Sir Reginald se lève soudain d’un fauteuil. «Je savais que tu finirais par arriver», dit-il au groupe, qui est à juste titre sidéré que son père soit en vie.

Pire encore, Sir Reginald est perplexe lorsque les frères et sœurs insistent sur le fait qu’il s’agit de l’Académie des parapluies. «C’est la Sparrow Academy», corrige-t-il, alors qu’un groupe différent d’adolescents en uniforme apparaît soudainement dans la pièce – et ils sont dirigés par Ben, qui est très vivant. «Papa, qui diable sont ces … trous? Ben demande, laissant les Hargreeves avec une seule réponse possible: « S-t. »

Sur ce, je vous le remets. Qu’avez-vous pensé de la finale de la Umbrella Academy? Votez dans nos sondages ci-dessous, puis cliquez sur les commentaires!

Répondez à notre sondage

Répondez à notre sondage