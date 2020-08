Avertissement: ce qui suit contient des spoilers pour dimanche Yellowstone. Si vous préférez regarder en premier, lisez plus tard, montez en selle et partez d’ici.

À ce stade, Jamie de Yellowstone ne devrait vraiment porter que des équipements de protection 24h / 24 et 7j / 7. S’il mérite tous les abus qui lui sont infligés – et, le plus souvent, il le fait – le gars prend juste un coup après l’autre. Dans l’épisode de dimanche, il a eu une nouvelle idée terrible de la raison pour laquelle il était, comme Beth lui a si récemment rappelé, le mal incarné. Elle, à son tour, a fait deux pas importants pour faire de la route qu’elle parcourt dans la vie un sentier heureux. Qu’est-ce qu’elle a fait exactement? Et qu’a découvert Jamie? Continue de lire…

«COOL S – T AINT BON MARCHÉ ET BON MARCHÉ S – T AIN’T COOL» | Au début de «The Beating», une bande de vaches et de veaux a été volée aux Duttons, ce qui a immédiatement transformé Kayce en un Hardy Boy portant des Stetson. Lorsque le détective vêtu de denim a ensuite jeté les yeux sur un personnage suspect à la grange de vente à Billings, ledit personnage suspect a essayé de partir, seulement pour que Kayce le poursuive à cheval (!) Et le lasso autour du cou (!!). Une fois que Kayce a eu le nom du voleur pour qui ce méchant travaillait, lui, Ryan et l’agent Hendon sont allés l’appréhender et se sont retrouvés dans une fusillade qui a laissé le méchant mort, sa petite fille marquée à vie et les joueurs de soutien blessés et sanglants. Et ce n’était qu’une intrigue secondaire!

De retour au ranch, Rip a été surpris de découvrir que la maison superposée était à une femme loin de se transformer en discussions entre filles et en combats d’oreillers. Et tu, Lloyd? Hé, répondit grand-père. Laramie est «assez vieux pour voter et acheter des balles». Et elle et Mia n’étaient pas accrochées, elles étaient prêtes à travailler. Ce dernier est allé jusqu’à insister pour accompagner un Jimmy and Rip toujours en convalescence pour vendre un cheval qui ne pouvait pas être cassé. Rappelez-vous, ce qu’elle travaillait principalement, c’était les nerfs de Rip, hurlant comme si le camion explosait si elle arrêtait de parler. «Quand nous reviendrons au ranch,» grogna Rip à Jimmy, «je vais te tuer de mes mains nues. Avant cela, cependant, il a montré à la future star du rodéo un enfant de la moitié de son âge et deux fois plus cavalier – et a souligné que, malgré la qualité du jeune, il pouvait encore mourir. Rip ne disait pas à Jimmy de ne pas retourner au rodéo, cependant. Ceci, a-t-il dit, était simplement « ma façon de vous montrer pourquoi vous ne devriez pas. »

«VOUS NE M’AVEZ PAS DIT QUE VOUS AVEZ ÉTÉ ADOPTÉ» | À la maison principale, John a demandé à Beth si elle allait épouser Rip. «Peut-être,» dit-elle. [Beat] «S’il me le demande. [Beat] « Oui. » Si elle attendait que ça arrive, ça n’arrivera jamais, dit son père. Rip ne lui demanderait jamais sa main en mariage, et il ne demanderait jamais à Beth s’il n’avait pas demandé à John en premier. Alors, suggéra-t-il, Beth allait devoir demander à Rip elle-même. En réponse, elle a demandé si Rip pouvait avoir sa main. Bien sûr, il pourrait. «Heureux, c’est tout ce que j’ai toujours voulu pour toi, ma chérie. Vous lui donnez votre main s’il vous donne ça. Ainsi conclut la plupart des utilisations du mot «main» dans un seul paragraphe de l’histoire. Pendant ce temps, Jamie a été distrait de son enquête sur la procuration de John – hmm – par son secrétaire l’informant que le comité électoral avait besoin d’une copie certifiée conforme de son certificat de naissance, stat.

Donc, Jamie est allé dans un autre bureau dans le bâtiment, seulement pour que sa vie ait changé en un instant. La greffière – et les documents qu’elle a produits – a révélé qu’il avait été adopté par les Duttons alors qu’il n’avait que trois mois. De plus, son biodad, Garrett Randall, était allé en prison pour le meurtre au deuxième degré de la biomasse de Jamie! «Qui es-tu putain?» Jamie s’est demandé après. Naturellement, il était secoué. Ailleurs, Beth a rencontré Angela pour ce qui, semble-t-il, est son genre de rendez-vous préféré: court et nébuleux. «Vous avez un tigre par la queue avec» Willa, prévint Angela. Eh bien, duh. « Pour gagner » contre les actions boursières, a-t-elle ajouté, « nous allons devoir nous salir. » Eh bien, duh: la suite. Attention, Beth n’a pas été déroutée. Elle n’a pas besoin de se salir, «je reste sale», a-t-elle dit. Alors, bonne réunion. Très substantiel.

« A TOUT MOMENT QUE VOUS VOULEZ RASSLER UN OURS AU LIEU D’UN CUB, CHOISISSEZ LA GRANGE, JE VOUS RENCONTRERAI DERRIÈRE ELLE » | Plus tard, John essayait de savourer un déjeuner relaxant dans un restaurant quand il a fini par tomber sur Wade et son acolyte / fils. Nous ne savions toujours pas pourquoi ils se détestaient autant, mais nous avons glané des informations précieuses après que John ait détourné la tentative du jeune homme de défendre son père d’une agression verbale avec une agression physique. Apparemment, malgré le fait qu’une fois, John avait donné à Wade un travail et une maison, le rapscallion avait volé la seule chose qu’un cow-boy ne vole pas. (BTW, il voulait tout ce qui était en retour.) De plus, Wade avait été embauché pour faire un travail. (Par Roarke peut-être? Est-ce que ce travail était principalement d’ennuyer John? Si oui, Wade le tuait!) Quand Rip est rentré de sa journée d’enfer, Beth l’a beaucoup amélioré en lui présentant une simple bague. «Je ne pensais pas que vous étiez une fille du genre diamants et or», a-t-elle plaisanté. Mais sérieusement, « je n’ai pas besoin de cadeaux », a-t-il dit, « juste toi. » Ah, mais « c’est ce que cela signifie. Cela signifie que tu m’as, je suis à toi. Cela signifie « Viens vivre ta vie avec moi. » «

Inutile de dire que Rip a accepté la proposition de Beth une fois qu’il a appris que John avait donné son accord. Le seul problème? Ils ne pouvaient pas légalement se marier car, sur le papier, Rip n’existait pas. Peu importait un peu Beth. Elle voulait se marier symboliquement dans les montagnes devant sa famille et ses amis. Eh bien, « Je n’ai pas d’amis, mais devrais-je en faire un… » Et c’était tout. C’était réglé! Alors que le jour cédait à la nuit, Jamie trouva John dans le salon. «Vous avez toujours prêché la vérité», a déclaré Jamie. «Vous avez dit que c’était tout ce qu’un homme avait, sa parole. Jugez-le par rien d’autre. Existe-t-il des règles différentes pour vous juger? » Mais John n’était pas sur le point de s’excuser d’avoir élevé Jamie et de garder secret son horrible droit d’aînesse. Bon sang, gagner le droit de l’appeler fils était, selon lui, «la chose la plus difficile que j’aie jamais faite». Mais maintenant Jamie pouvait choisir. Il pouvait trouver son père biologique de bas-âge, «regarder dans son cœur pourri et choisir qui tu appelles père». Oh, Jamie. Choisis sagement. Qu’as-tu pensé de «The Beating»? Avez-vous été aussi surpris que Jamie d’apprendre qu’il a été adopté? Et à quel point Rip et Beth sont-ils parfaits? C’est un mariage auquel je veux assister!