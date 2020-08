Attention: ce qui suit contient des spoilers pour Yellowstone de dimanche. Procédez à vos risques et périls.

Nous savions depuis le début de Yellowstone dimanche que Monica préparait quelque chose. Mais quoi? Elle a dit à Kayce qu’elle faisait du bénévolat. «Dans un lave-auto?» demanda son mari, appréciant l’ajustement de son débardeur de telle manière que c’était une merveille qu’il ne soit pas en retard au travail. Il s’est avéré que Monica s’était jetée comme une demoiselle en détresse, un appât pour le meurtrier de Sila. Elle n’était pas plus tôt «tombée en panne» sur le bord de la route qu’il l’avait prise dans ses bras, l’avait emmenée dans son champ de mort privé et avait commencé à étouffer sa vie.

Heureusement, Monica n’était pas aussi seule qu’elle en paraissait. Mo a fait exploser la cervelle du gars, et soudain, Rainwater et les autorités ont envahi la scène (qui était jonchée de plus de squelettes que vous n’en trouverez à Party City autour d’Halloween). «Les gens parlent de faire une différence», lui a dit le chef, «mais ils ne« parce qu’ils ne prennent pas de risque ». Vous avez tout risqué. Aujourd’hui, vous avez fait une différence. Continuez à lire et nous passerons en revue les autres grands rebondissements de «J’ai tué un homme aujourd’hui», de la pièce de Beth’s Hail Mary au cas le plus mal chronométré de skinnydipping dans l’histoire de… eh bien, se déshabiller!

«SI VOUS REJOIGNEZ LA FAMILLE, POUVEZ-VOUS ÊTRE LA SEULE PERSONNE QUI ME PARLE DE F – KING?» | Au début de l’épisode, Rip, Jimmy et Tate ont accompagné John alors qu’il participait à son équivalent de «thérapie au détail»: les courses de chevaux. Quand il eut terminé, il demanda à Rip de trouver une nouvelle maison pour le cheval qui résistait trop fort pour les garçons du dortoir mais pas assez pour le rodéo. « Je ne peux pas le faire tuer simplement parce qu’il ne veut pas être monté », a déclaré John. «Je ne veux pas non plus être monté.» Avant de laisser Rip partir, il a défié son futur gendre de lui dire, pour l’amour de Pete, que Beth et lui étaient fiancés. Pourquoi personne ne lui a jamais rien dit? Se demanda John. « Les gens ne vous parlent pas », a admis Rip, « parce qu’ils ont peur de vous laisser tomber. » Je ne sais pas si je devrais dire «Aww» ou «Ouch» à cela. Peut-être les deux?

Pendant ce temps, les attaques de Beth contre les actions boursières ont incité tous les gestionnaires de fonds spéculatifs à New York à commencer à vendre la société de Roarke. (Inutile de dire que s – t a été jeté dans sa magnifique maison.) Willa répondit – comme je suppose qu’elle le fait à tout – froidement. Elle a lancé un plan pour commencer à acheter des actions Schwartz & Meyer. «Nous éliminons ce bug aujourd’hui», a-t-elle juré. Et le bug en question a certainement commencé à ressentir la pression. Lorsque l’assistante de Beth lui a apporté du java, elle a crié: « Ai-je l’air d’avoir besoin d’une tasse de café f-king?!? » et l’a renvoyée sur-le-champ. Désespérée, Beth a appelé des renforts: Angela, qui a averti, de sa manière nébuleuse, « Je ne prends pas de grignotages, je prends des morsures. » Quoi qu’Angela fasse pour aider Beth, cela pourrait faire d’eux des partenaires d’ici la semaine prochaine. Pendant qu’Angela travaillait sa magie, Beth a parlé aux médias de la prise de contrôle hostile, à la fois irritante et impressionnante de Willa. «Après avoir fait virer cette chienne», plaisanta-t-elle. «Je devrais l’embaucher.»

«J’AI FAIT UNE PROMESSE, ET JE LA PERDERAI PLUTÔT QUE LA BRISER» | Lorsque Kayce est arrivé à son bureau, il l’a trouvé plein d’éleveurs désireux de le remercier «d’avoir protégé ce qui nous appartient et d’avoir risqué votre vie pour le faire» – et Jamie, impressionné par leur gratitude. Mais ce n’était pas pour cela qu’il était là, bien sûr. Market Equities avait offert aux Duttons un demi-milliard de dollars pour leurs terres, a-t-il expliqué – des terres qu’ils devraient vendre dans un an ou deux, de toute façon. Est-ce que Kayce pourrait accepter l’offre à Beth d’emmener John? Ce ne pouvait pas être Jamie qui l’a livré; il le savait. « Beth m’a empoisonné pour lui. » Mais si Kayce acceptait l’offre à Beth de l’apporter à John… peut-être qu’il écouterait la raison. Peu de temps après, Kayce s’est présentée au bureau de Beth, interrompant une très mauvaise journée qui se terminait par la chute des actions de S&M et par l’arrivée de Bob, probablement pour la renvoyer.

Plus tard, Beth a présenté l’offre à son père et a expliqué ce qui se passerait si elles ne vendaient pas à Market Equities. Viens enfer ou crue, ils perdaient la terre. La seule question était: allaient-ils devenir riches en abandonnant… ou faire faillite dans une bataille perdue pour la garder? Ce dernier, dit John. Il ne pouvait pas se résoudre à vendre. «Pas un pouce. Pas une. » Il était sûr – bien sûr! – il devait y avoir un autre moyen. Ailleurs, Teeter a décidé de faire une pause dans la réparation de la clôture pour faire du skinnydipping et a traîné Colby avec elle. Pire. Erreur. Déjà. Ils ont été confrontés à Wade et à son fils, qui ont commencé à fouetter Colby avec un lasso et, à moins que je ne me trompe, le noyer alors qu’ils montaient leurs chevaux autour de lui dans le lac! WTF est son boeuf avec John? Zut!

«Ce n’est pas étonnant que nous soyons mariés, hein? NOUS PENSONS EXACTEMENT ALIKE » | Informée par Rainwater que Kayce lui avait caché sa fusillade, elle a reculé quand il est rentré chez lui ce soir-là et a déclaré que sa journée avait été comme toutes les autres. « Qu’est-ce qui te passe par la tête quand tu me mens? » elle a demandé. Il avait en fait une bonne réponse. «Je suis toujours dans une position où je dois tuer ou être tué», a-t-il expliqué. «Bon sang, c’est mon travail maintenant. Je ne voulais pas que vous pensiez que je suis un homme méchant, même si je le pense. » Et il ne semblait pas vraiment y penser. «Chaque homme que j’ai tué a rendu le monde plus sûr», a-t-il ajouté. «C’est ce que je ressens pour l’homme que j’ai tué», répondit-elle, avouant finalement que ce n’était pas un lave-auto qui l’avait laissé éclaboussée de sang.

Enfin, après avoir trouvé une bonne maison dans un sanctuaire pour le cheval qui n’a pas assez résisté / qui a trop résisté, Rip a demandé à Lloyd d’être son témoin. Après une bière, le vieil abatteur s’est étonné: «Vous avez fait quelque chose que personne ne fait, Rip. Vous avez survécu à votre passé. » Mais l’avait-il fait? Parce que jouer au bar où ils buvaient n’était autre que Walker, la main antagoniste que Kayce a dit qu’il avait – mais n’a pas – «emporté à la gare». «Il est censé être mort», fit remarquer Lloyd. En effet, il l’est. Alors, qu’avez-vous pensé de «J’ai tué un homme aujourd’hui»? Colby est-il vraiment fichu? Vraisemblablement, Walker est toast, non? Et à quel point Monica aurait-elle été foutue si son agresseur l’avait poignardée plutôt que étranglée? Yikes!