Seize anciens invités de Big Brother sont revenus mercredi pour faire la même chose que nous avons tous fait en 2020: s’enfermer à l’intérieur pendant des mois.

Contre toutes les probabilités liées à COVID, l’agrafe de longue date de CBS est revenue pour la saison 22, qui sert également de deuxième édition All-Stars. (Le premier, Big Brother 7, a eu lieu en 2006.) Mais avant que des alliances puissent être formées ou des compétitions disputées lors de la première de mercredi, nous avons dû rencontrer le casting, qui a été révélé en temps réel lorsque les invités de la maison ont emménagé.

Voici les 16 rapatriés en lice pour le prix de 500 000 $ de cet été – dont seulement deux ont déjà remporté l’argent:

ABBOT DE NOËL

Âge: 38

Apparu précédemment sur: Saison 19 (2017)

Comment a-t-elle fait?: Terminé à la troisième place

Pourquoi elle veut jouer à nouveau: «Je me suis cassé le pied la dernière fois et je veux montrer à quel point je suis un joueur fort. Je veux GAGNER LES 500 000 $ cette fois! »

DAVID ALEXANDER

Âge: 30

Apparu précédemment sur: Saison 21 (2019)

Comment a-t-il fait?: Expulsé premier (16e place)

Pourquoi il veut jouer à nouveau: «Je pense que nous pouvons tous apprendre quelque chose de l’échec. L’année dernière a été très difficile d’avoir une opportunité unique dans sa vie. J’ai hâte de participer à un HOH, de voter et de jouer à ce jeu social très intéressant. «

NICOLE ANTHONY

Âge: 25

Apparu précédemment sur: Saison 21 (2019)

Comment a-t-elle fait?: Terminé à la troisième place

Pourquoi elle veut jouer à nouveau: «Je veux une confirmation! La dernière fois, Michie a eu mes confettis, et cette fois c’est à moi. Je le veux. »

DANI BRIONES (NÉE DONATO)

Âge: 33

Apparu précédemment sur: Saison 8 (2007), Saison 13 (2011)

Comment a-t-elle fait?: Finaliste sur BB8, a terminé huitième sur BB13

Pourquoi elle veut jouer à nouveau: «Je veux ramener le jeu à l’ancienne Big Brother… je veux aussi enfin obtenir mon W!»

CODY CALAFIORE

Âge: 29

Apparu précédemment sur: Saison 16 (2014)

Comment a-t-il fait?: Finaliste

Pourquoi il veut jouer à nouveau: « Je veux jouer à nouveau à Big Brother à cause de l’argent, de l’argent, de l’argent et de monayyyyyyy. »

KEVIN «KC» CAMPBELL

Âge: 40

Apparu précédemment sur: Saison 11 (2009)

Comment a-t-il fait?: Terminé à la troisième place

Pourquoi il veut jouer à nouveau: «Être éliminé le soir de la finale, en plus d’avoir des légendes dans la série disant que j’étais la personne à gagner mais que je ne l’ai pas fait, ça m’a fait mal. Je veux prouver à moi-même et à l’Amérique que je suis un joueur sous-estimé qui mérite de récupérer sa couronne perdue. »

TYLER CRISPEN

Âge: 25

Apparu précédemment sur: Saison 20 (2018)

Comment a-t-il fait?: Finaliste

Pourquoi il veut jouer à nouveau: « Aider [fellow BB20 houseguest and now-girlfriend] Angela [Rummans] ouvre son restaurant à base de plantes.

BAYLEIGH DAYTON

Âge: 27

Apparu précédemment sur: Saison 20 (2018)

Comment a-t-elle fait?: Expulsé sixième (11e place)

Pourquoi elle veut jouer à nouveau: «La première fois que j’ai joué à Big Brother, j’ai été distrait par un showmance et une grossesse. Désormais, je n’ai plus de distractions et je suis prêt à jouer. «

NICOLE FRANZEL

Âge: 28

Apparu précédemment sur: Saison 16 (2014), Saison 18 (2016)

Comment a-t-elle fait?: Terminé à la septième place sur BB16, a remporté BB18

Pourquoi elle veut jouer à nouveau: «J’adore le jeu, j’aime tout à ce sujet. La fangirl en moi ne pourrait jamais le refuser. Je suis également ici pour devenir le premier vainqueur à deux reprises, ce n’est pas grave. »

MEMPHIS GARRETT

Âge: 37

Apparu précédemment sur: Saison 10 (2008)

Comment a-t-il fait?: Finaliste

Pourquoi il veut jouer à nouveau: «Pour gagner cette fois.»

ENZO PALUMBO

Âge: 42

Apparu précédemment sur: Saison 12 (2010)

Comment a-t-il fait?: Terminé à la troisième place

Pourquoi il veut jouer à nouveau: «Je veux jouer pour sceller mon héritage, non seulement comme faisant partie de l’une des meilleures alliances, mais maintenant comme l’une des plus grandes à avoir jamais joué! #les faits. »

JANELLE PIERZINA

Âge: 40

Apparu précédemment sur: Saison 6 (2005), Saison 7 (2006), Saison 14 (2012)

Comment a-t-elle fait?: Terminé à la troisième place sur BB6 et BB7, terminé à la 12ème place sur BB14

Pourquoi elle veut jouer à nouveau: «C’est le match le plus grand et le plus stimulant que j’aie jamais joué. J’ai beaucoup à faire. »

KAYSAR RIDHA

Âge: 39

Apparu précédemment sur: Saison 6 (2005), Saison 7 (2006)

Comment a-t-il fait?: Terminé à la 10e place sur les deux saisons

Pourquoi il veut jouer à nouveau: «Je suis obsédé par le fait d’être meilleur qu’auparavant.»

DA’VONNE ROGERS

Âge: 32

Apparu précédemment sur: Saison 17 (2015), Saison 18 (2016)

Comment a-t-elle fait?: Terminé à la 16ème place sur BB17, terminé à la 11ème place sur BB18

Pourquoi elle veut jouer à nouveau: «J’ai des choses que je dois me prouver. Je suis pleinement conscient de mes plus grosses erreurs au cours de mes deux premières saisons, donc je sais exactement ce qu’il ne faut PAS faire cette fois-ci. «

KEESHA SMITH

Âge: 42

Apparu précédemment sur: Saison 10 (2008)

Comment a-t-elle fait?: Terminé à la quatrième place

Pourquoi elle veut jouer à nouveau: «Je veux jouer à nouveau car Big Brother est une expérience formidable.»

IAN TERRY

Âge: 29

Apparu précédemment sur: Saison 14 (2012)

Comment a-t-il fait?: A gagné

Pourquoi il veut jouer à nouveau: « Je suis généralement un bon joueur de jeu, donc s’il y a un jeu qui se joue pour de l’argent et où j’ai des capitaux propres positifs, je veux participer! »

Mais les invités n’ont pas eu le temps de choisir un lit ou d’admirer le décor après avoir emménagé. Au lieu de cela, lorsque chaque groupe de quatre candidats est entré dans la maison, un mini-concours a commencé et seulement six personnes l’ont terminé à temps pour passer à le premier concours des chefs de famille de l’été. Ces invités chanceux – Noël, Ian, Kevin, Nicole A., Memphis et Cody – a ensuite dû traverser un chemin perfide de marchepieds bancaux dans le temps le plus rapide, et Cody est sorti victorieux en tant que HOH avec un temps de seulement 22 secondes.

Quant aux cinq prétendants qui n’ont pas obtenu de privilèges HOH, ils ont chacun choisi une enveloppe de consolation… dont quatre, tragiquement, ont transformé leurs destinataires en Have-Nots pour la semaine. Pire encore, Have-Nots de cette saison dormira dans une chambre miteuse dans laquelle ils doivent ramper. (Et le public à domicile a également été puni, car nous avons enduré les Have-Nots essayant maladroitement d’ouvrir la porte de leur chambre en vain.)

L’animatrice Julie Chen Moonves a également fait allusion à de nouveaux rebondissements qui attendaient les invités de la maison, y compris une nouvelle salle appelée Safety Suite qui pourrait empêcher les candidats d’être expulsés. Mais plus de détails seront publiés dans l’épisode de dimanche, date à laquelle Big Brother commencera à être diffusé trois fois par semaine (les dimanches, mercredis et jeudis).

Quels All-Stars ont votre soutien jusqu’à présent? Et que pensez-vous de la suite Safety? Votez dans notre sondage ci-dessous, puis déposez un commentaire avec vos réflexions sur le premier épisode!

