Les sentiments de Bess pour et à propos de sa mère nouvellement revenue bouillonnent puissamment dans la finale de la saison 1 de Little Voice, mais elle garde un cap serré sur tout… jusqu’à ce qu’un moment extrêmement troublant mette tout en évidence.

Les mauvaises nouvelles? La mère de Bess, Mary (interprétée par Katrina Lenk, de The Band’s Visit on Broadway), gifle Louie pendant un moment particulièrement stressant. Ils filment son vlog en public, et il commence à ceinturer «Peut-être» d’Annie tout en portant une perruque rouge et bouclée. Il dit que lui et Bess avaient l’habitude de chanter la chanson quand leur mère était partie, et qu’ils ne savaient pas où elle était. Tout – le triste souvenir, les chants forts, les gens qui regardent – mange Mary, et finalement elle demande à Bess d’arrêter de filmer son frère. Et quand Louie proteste bruyamment, Mary le gifle.

De toute évidence, Bess est horrifiée. Dans un dîner par la suite, Mary s’excuse en larmes auprès de ses enfants et explique que lorsque Louie était jeune, elle a réalisé qu’elle n’avait pas la patience ou le «calme intérieur» pour élever un enfant sur le spectre. Et la façon dont elle en est arrivée à cette réalisation, c’est qu’elle l’a frappé plusieurs fois, puis lui a fait promettre de ne jamais le dire à personne – et il ne l’a pas fait.

Pourtant, Mary poursuit son offre de les faire venir tous les deux vivre avec elle au bord du lac pendant un moment afin qu’elle puisse leur montrer qui elle est quand elle n’est pas stressée par New York. «Montre-nous quoi? Que sans personne dans un rayon de 30 km, vous n’êtes pas un monstre? » Bess crache, ajoutant qu’elle ne lui pardonnera jamais. Louie dit qu’il pardonne à Mary, mais quand même, il part avec Bess.

Après un doux intermède au foyer pour personnes âgées et une rencontre fortuite avec la chanteuse / compositrice / compositrice musicale de Broadway et star (et productrice exécutive de Little Voice) Sara Bareilles dans les rues de New York, Bess se rend compte qu’elle veut monter sur scène à l’open -mic nuit. C’est exactement un an jour pour jour après la performance qui l’a traumatisée, mais parfois, dit-elle à Prisha, vous devez faire quelque chose uniquement par amour.

Alors Prisha – qui a eu un coming-out difficile avec sa sœur, qui ne la soutenait pas – rejoint Bess au club. Louie et ses amis se présentent aussi. Samuel est là pour la soutenir, et les deux se sourient maladroitement en attendant de monter sur scène. Juste avant qu’ils ne se lèvent, Samuel décide que l’heure est MAINTENANT: il l’attrape et l’embrasse, et elle l’embrasse en retour.

Ils interprètent «Little Voice», et ça se passe bien… jusqu’à ce que la tempête à l’extérieur coupe le courant. Mais Bess ne manque guère un battement: elle s’avance au bord de la scène et continue, a capella, jusqu’à ce que Samuel puisse prendre une guitare acoustique et la rejoindre. La foule est dedans, Bess la tue, et quelques minutes plus tard, l’électricité revient.

C’est alors qu’Ethan entre.

Mais il ne semble pas que Bess le voie au moment où elle termine, sous de vifs applaudissements. Mieux encore: la représentante de la maison de disques assise à l’une des tables écrit son nom sur une serviette à cocktail. (Ce n’est pas un contrat multi-album, mais bon, c’est un début!)

Puis, pendant le générique, Louie et ses amis rejouent une partie de «Aaron Burr, Sir» d’Hamilton, et c’est génial.

Maintenant c’est ton tour. La finale de Grade Little Voice et la saison 1 dans son ensemble via les sondages ci-dessous, puis cliquez sur les commentaires pour exposer vos pensées!

