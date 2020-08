Attention: ce qui suit contient des spoilers pour la finale de la série de Feuille verte. Si vous préférez regarder d’abord, lisez plus tard, c’est parti.

La saison 5 – et la série – finale de Greenleaf était, en un mot, divine. Il a non seulement lié le dernier des bouts du drame OWN, mais en a suspendu quelques nouveaux, des fils alléchants que nous ne pouvons qu’espérer être explorés dans les retombées. Vous pouvez lire ce que le créateur Craig Wright avait à dire à ce sujet dans son interview TVLine. En attendant, voici les moments forts de «Behold»…

«NOUS SOMMES SON AIMÉ» | Comme nous le craignions, étant donné la manière dont l’épisode de mardi dernier s’est terminé, l’heure a commencé avec Bishop prenant une réunion avec son créateur. Après que Lady Mae ait glissé sur la bague qu’elle avait refusé de porter plus tôt dans la journée, elle est descendue pour trouver Grace, qui était au téléphone à qui on offrait un emploi à New York par Ann, alias la femme qui avait précédemment essayé d’embaucher. elle pour 20/20. Gigi le voulait? Elle ne pouvait pas répondre, pas seulement à ce moment-là. Après les funérailles de Bishop, les souvenirs de la famille ont été interrompus par un appel de Misty: les diacres, moins Connie, voulaient que Lady Mae dirige le culte dimanche et parle de James. L’église, a ajouté Misty, coupait ses liens avec H&H. Et la congrégation… eh bien, «nous devons rentrer à la maison au Calvaire.» Plus tard, Grace a vérifié la nouvelle maison que Noah avait achetée pour lui et AJ. Noé pouvait-il se le permettre? Bien sûr, maintenant qu’il était directeur de la sécurité du campus à Rhodes. AJ allait bien aussi. Sa santé s’améliorait et il était aussi désireux d’embrasser sa mère qu’elle l’était. #progress Il a même fait des blagues sur son désir de rencontrer Darius et de savoir quelles étaient ses intentions envers sa mère.

De retour au domaine, Kerissa a demandé à Jacob si Winkie pouvait rester un moment alors qu’elle cherchait une place pour eux. Le garçon «doit être proche de son père», dit-elle, «surtout à un moment comme celui-ci.» Quand Jacob a appris que son ex-épouse allait avoir une chambre d’hôtel pour la nuit, il l’a invitée à rester dans l’une des nombreuses ailes du manoir, mais elle a refusé. «Je sais que cela ne semble pas être le cas maintenant», lui dit-elle, «mais c’est notre fin heureuse.» (Cela a certainement commencé à se sentir un peu plus joyeux plus tard dans l’épisode…) Seul avec Grace, Darius l’a encouragée à rappeler Ann. Sophia serait bientôt à l’université, a-t-il noté, et AJ était un adulte (et un adulte qui s’entendait très bien avec son père). Mais qu’en est-il, vous savez, eux? Peut-être que l’avenir dont il a toujours voulu discuter pourrait être à New York, suggéra-t-il. La suivrait-il vraiment? « Je n’ai pas dit que je suivrais, j’ai dit que je t’accompagnerais là-bas. » Il était si gentil, il a fait pleurer Gigi. « Je ne savais pas que » accompagner « était le mot magique, » gloussa-t-il. Mais ça, ça l’était.

«C’EST JUSTE NOUS ET LE SEIGNEUR MAINTENANT» | Le lendemain matin, alors que Grace évitait les appels d’Ann, Lady Mae se présenta au travail au Calvaire, où Karine n’était que trop heureuse de l’accueillir à nouveau. «Je ne suis pas encore de retour», fit remarquer Lady Mae. Son destin, pensait-elle, serait décidé par sa performance de dimanche. Lorsque Karine a tenté de présenter ses condoléances pour le décès de Bishop, Lady Mae a demandé à ne pas le mentionner. Jusqu’à dimanche, Lady Mae a déclaré: «mon cœur est un camion de nitroglycérine, et son nom est une bosse sur la route, compris?» Compris. Alors peut-être que c’était un peu bouleversant pour Lady Mae de découvrir que Karine avait fait ranger les affaires de James dans son ancien bureau – le bureau dans lequel sa veuve devait préparer son sermon. Pendant ce temps, à la mission de Tara, Jacob a demandé si la famille pouvait avoir un peu plus de temps pour déménager, avec la mort de leur patriarche et tout. Tara lui en a fait un – un gros! – meilleur. Elle avait été tellement impressionnée par la façon dont il avait été franc avec elle depuis le début, elle voulait juste l’appeler même et laisser les Greenleafs garder le manoir. (Personnellement, je suis choqué que Rochelle accepte cela, mais mmkay.)

De retour au domaine, Aaron a aidé Grace à créer des fiducies pour Sophia et AJ, et – comme tous ceux qui connaissaient l’offre d’emploi l’ont fait – l’a encouragée à retourner les appels d’Ann. Il se dit que son dilemme était un peu comme son angoisse résolue depuis à être gay. Un ami lui avait demandé ce qu’il retenait de croire que c’était un choix? Rien. Alors, qu’est-ce que Grace a retiré en pensant que si elle acceptait le poste était un choix? Si c’était le cas, elle dirait non; si ce n’était pas le cas, elle avait elle-même un nouveau concert dans la Big Apple. Quand enfin dimanche arriva, Tara se présenta au Calvaire avec toute sa congrégation. Je ne les avais pas vraiment vus jusqu’à cette semaine, mais il y avait définitivement des étincelles entre elle et Jacob. «Je sais par Tasha que vous avez toujours eu un cœur pour les sans-abri», lui a-t-elle dit, ajoutant qu’à l’avenir, ils pourraient peut-être travailler ensemble pour aider cette communauté, les trois. Et formez un triangle amoureux fascinant dans le processus! Après que Charity ait chanté la maison, il était temps pour l’événement principal: le sermon de Lady Mae. Dire qu’elle a donné un tour de force serait un euphémisme. Elle a supplié son troupeau de réfléchir à la retombée – désolé, à la nouvelle, « pas ce que cette église a jamais été mais ce qu’elle n’a jamais été. » C’était presque impossible de ne pas être ému par sa passion.

« OH SEIGNEUR JESUS, FAITES-MOI NOUVEAU! » | Au moment où Lady Mae eut fini, il était clair qu'elle serait le pasteur du Calvaire à l'avenir; ne pas lui donner le poste aurait été un péché impardonnable. «Maman,» chuchota Sophia à Grace, «je pense que ton travail ici est terminé. Heck, AJ a été tellement touché par la foi de sa grand-mère qu'il a rejoint la foule en train d'être sauvé. Après la messe, Gigi a dit à Lady Mae qu'elle allait passer un entretien pour le poste à New York. Sa mère a essayé de protester – elle avait besoin de Grace! – mais dans leur cœur, ils savaient tous les deux que ce n'était pas vrai. «Il est temps pour vous», dit Grace. «Et c'est mon temps. Faisons-lui confiance. » Un jour (des jours?) Plus tard, alors que Gigi partait pour New York, la famille lui a dit au revoir comme si elle ne reviendrait pas de l'entrevue sous peu. Sa mère, rapprochant la série de la boucle, l'a remerciée d'avoir «semé la discorde dans les domaines de ma paix. J'en avais besoin. » Sur ce, Grace était partie. Lorsque son chauffeur a réalisé qu'elle était le pasteur Greenleaf, elle l'a corrigé. «C'est juste Grace Greenleaf maintenant», dit-elle. «J'espère que c'est ainsi que vous le souhaitez», a-t-il répondu. Donnant au spectacle une fin presque parfaite, elle lui a répondu: «Moi aussi.