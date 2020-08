HISTOIRES CONNEXES

Avertissement: Ce message contient des spoilers pour la finale de la saison de dimanche Perry Mason.

Nous avons un verdict dans la grande affaire de Perry Mason qui a duré toute la saison, et ce verdict n’est… aucun verdict.

Après un virage émotionnel à la barre des témoins d’Emily Dodson et une déclaration de clôture émouvante de Perry, l’affaire du meurtre d’Emily s’est terminée par un procès annulé lorsque le jury n’a pas pu parvenir à un verdict. (Pete a payé l’un des jurés pour qu’il vote «non coupable», mais deux autres ont quand même voté de cette façon.) Emily était libre de prendre la route avec Birdy et de prêcher que son bébé était ressuscité – même si elle savait que le nouveau bébé ne l’était pas. Charlie – pendant que Pete partait travailler pour Hamilton Burger, Ennis a eu ses desserts quand son partenaire Holcomb l’a noyé dans une fontaine, et Perry et Della ont créé leur propre entreprise, avec Paul Drake comme enquêteur. Oh, et Perry a trouvé sœur Alice qui travaillait dans un restaurant au bord de la mer, et ils ont expliqué que la vie ne résume pas les choses dans un joli arc pour vous. (Un peu comme ce spectacle.)

TVLine a discuté avec les créateurs / producteurs exécutifs Rolin Jones et Ron Fitzgerald, qui ont co-écrit la finale avec Kevin J.Hynes, pour savoir pourquoi le procès d’Emily s’est terminé comme il l’a fait, la très vraie chimie entre Perry et Sister Alice (vous l’a vu aussi, non?) et le processus de conquête des fans sceptiques de la série originale – en plus, ils ont laissé entendre ce que nous pourrions voir dans la saison 2.

TVLINE | L’affaire d’Emily se termine finalement par un procès nul. Avez-vous joué avec différents scénarios pour la finale, peut-être même un verdict de «non-culpabilité»?

RON FITZGERALD | Nan. [Laughs]

ROLIN JONES | Nous n’étions pas tout à fait prêts à penser qu’un seul homme pourrait faire sauter autant de pouvoir institutionnel. Le jury suspendu semblait être celui où nous nous sommes dit: « Oh oui, eh bien, c’est une énorme victoire. » Et en quelque sorte suggérant qu’ils ne l’essaieront plus jamais… c’était à peu près autant de pop-corn que nous pourrions en avaler, je pense.

TVLINE | Emily finit par parcourir le pays avec Birdy, disant aux gens que le bébé est le sien alors que nous savons tous que ce n’est pas le cas. Est-ce la chose la plus proche d’une fin heureuse que nous pourrions nous attendre à voir pour elle?

JONES | Mec, quand tu dis ça comme ça, on a l’air de vraiment sinistres, non? [Laughs]

FITZGERALD | C’est juste triste. La pauvre fille était tellement mordue par le système… Je suppose qu’il y a une mesure de bonheur, mais à quel prix? Le coût de la rationalité? Elle est tellement perdue qu’elle a tellement besoin de croire en quelque chose, et quelqu’un lui a donné une chance de croire que c’était son enfant, alors elle a sauté dessus. Je pense que cela est un peu plus lié au thème de la foi dans lequel nous étions: la foi de sœur Alice, la foi de Nathan et dans quoi vous mettez votre croyance.

JONES | Ce à quoi nous pensions, c’est que tout spectateur va avoir une opinion radicalement différente de l’endroit où elle se retrouve dans l’histoire, et je pense que nous voulions juste … une fin heureuse ou pas de fin heureuse, nous voulions une fin qui hanterait et cela resterait un peu avec vous. Que vous vous sentiez bouleversé par cette fin ou que vous soyez d’accord avec cette fin, il semblait que vous vouliez vivre dans une soupe trouble et ambiguë. [Laughs]

TVLINE | Eh bien, en parlant de «soupe trouble et ambiguë», vous nous avez laissé un certain nombre de questions sans réponse, comme ce qui est exactement arrivé à la tombe et au corps de Charlie…

JONES | Ah, la vie. [Laughs] N’est-ce pas ainsi? Je ne sais pas si cela a été fait consciemment, mais le Perry Mason qui a eu un si grand succès – et nous avons beaucoup d’admiration pour cela – a livré un très bon morceau de tarte au public à la fin, en minute 59 chaque semaine. . Et je pense que dès le début, dans nos conversations avec toutes les personnes impliquées chez HBO, personne ne le voulait. Donc, quelque chose qui peut rester avec vous et rester avec vous aide un peu, car vous n’avez pas reçu toutes les réponses pour dire: «OK, quelle est la prochaine étape?» C’était à tout le moins une stratégie dramatique.

FITZGERALD | Et tout ce qui s’est passé au cours des derniers mois, c’est une période folle de l’histoire. La vérité est que les croyances religieuses des gens sont monétisées. Ils sont militarisés et monétisés, et c’est la même chose avec les liens raciaux des gens. Il semble juste que le monde dans lequel nous sommes aujourd’hui, une fin de tape serait tellement ignoble.

TVLINE | Perry retrouve soeur Alice à ce dîner au bord de la mer, et ils ont cette grande conversation sur la foi par rapport aux preuves. Ai-je senti une étincelle romantique entre ces deux-là? Cela m’a donné envie de voir plus de scènes entre eux.

FITZGERALD | Garçon, tu sais, c’était quelque chose que je voulais vraiment faire personnellement. Il n’a jamais été trouvé de lieu d’atterrissage cette saison. Mais j’ai toujours eu l’impression que ça voulait arriver, tu sais? Et si nous avions eu trois autres épisodes, ce serait probablement le cas.

JONES | Ouais, c’est le danger de mettre ensemble deux personnes très charismatiques et attirantes dans des scènes. Ils pourraient parler d’un putain d’annuaire téléphonique ou d’une chaussure, et cette chimie pourrait être là.

TVLINE | Vous avez fait de grands choix audacieux avec ce redémarrage, et certains fans de longue date de l’original ont été désactivés au début. Comment avez-vous équilibré l’héritage de Perry Mason avec la création de quelque chose de frais et de nouveau?

FITZGERALD | Ouais, eh bien, une fois que HBO le fait, vous pouvez jeter le «crime de la semaine» par la fenêtre, non? Aucune de leurs émissions ne le fait. Certes, nous n’avons jamais entrepris de détruire l’amour de quiconque pour Perry Mason avec Raymond Burr. Ces choses existent toujours. Tout le monde est libre d’aller les regarder. Je ne pense pas que l’un ou l’autre d’entre nous ait vu la raison d’essayer de simplement les refaire. Donc c’était comme: Comment faites-vous un noir de 1932 pour un monde moderne? Comment essayez-vous de le rendre pertinent? Et en même temps, si vous lisez les premiers livres de Perry Mason, il fait beaucoup de travail de détective et pas beaucoup de trucs judiciaires, le cas échéant. C’était un avocat très enquêteur.

JONES | Ouais, je pense que l’un des premiers conseils pour faire une histoire d’origine était: « Mon garçon, ce type fait beaucoup de travail de détective f-king pour être avocat! » [Laughs] Et nous nous sommes dit: «Oh, je me demande, est-ce qu’il est d’abord allé à la faculté de droit? Ou peut-être avait-il un travail différent? Il y avait beaucoup de choses dans ces livres qui nous ont conduits à des choix très simples et très évidents. Et quand nous nous sommes inscrits pour le concert, nous savions qu’il n’y aurait rien que nous pourrions faire qui n’allait pas aliéner les fans hardcore. C’est votre émission préférée, vous vous couchez avec, c’est cette belle chose. Je pense que ce qui a été encourageant, c’est que pour ceux qui s’en sont tenus à cela, une fois que nous avons commencé à nous agripper d’avocats, je pense que vous pourriez nous voir convaincre certaines de ces personnes. Vous pouvez commencer à voir une conversation sur: « Oh, peut-être que c’est beaucoup plus respectueux qu’il n’y paraissait au début. » Et cela a été gratifiant.

TVLINE | Félicitations pour le renouvellement de la saison 2. Mais vous êtes entré dans cette pensée que ce serait une série limitée, non? Avez-vous donc dû modifier quelque chose pour créer plus de saisons?

JONES | Je veux dire, nous avons construit l’histoire où nous avons réuni les Super Friends, vous voyez ce que je veux dire? Nous mettons donc les trois membres de base aussi loin que possible et les réunissons, ce qui peut fonctionner de manière satisfaisante pour une série limitée ou quelque chose à venir. Mais plus vous avancez et conduisez l’histoire, plus vous avez jeté de choses et plus vous vous dites: « Oh, ne serait-ce pas cool si …? » Ce n’est qu’une partie de l’engrais qui se produit lorsque vous construisez une histoire, puis vers la seconde moitié de celle-ci, vous commencez à écrire des relations et de petits points d’intrigue, que ce soit l’un des deux flics qui ne meurt pas ou Hamilton Burger… vous commencez à suggérer qu’il y a des tentacules à venir.

FITZGERALD | Nous avons délibérément écrit les débuts du premier livre, pour qu’il soit là. La porte est juste là. Tout ce que vous avez à faire est de l’ouvrir.

JONES | Ouais, cette avant-dernière scène est littéralement les deux premières pages du premier roman. Nous nous sommes vraiment inclinés devant le trône de [book author] Erle Stanley [Gardner] dès le début, et veulent être incroyablement respectueux. Et Erle Stanley, c’était un gars agressif. Il a écrit de manière agressive, du moins au niveau de l’intrigue, et j’aime penser que, étant donné les paramètres et le fait d’être HBO et tout ça, nous avons fait quelque chose comme le genre de chose qu’il aurait fait s’il avait été ici et maintenant.

TVLINE | Pouvons-nous nous attendre à ce que la saison 2 suive à nouveau un long cas? Sera-ce ce client qui est entré à la fin de la finale?

FITZGERALD | Nous regardons généralement les romans pour les utiliser comme points de départ … Nous n’étions pas sûrs qu’il y aurait une deuxième saison ou quoi que ce soit, mais nous savions que nous voulions commencer dans ces livres. Ce sera donc dans les livres. Nous envisageons d’utiliser quelques livres de différentes manières. Je suppose que je le comparerais en quelque sorte au [Benedict] Cumberbatch Sherlock chose, où vous pouvez en quelque sorte voir l’ADN d’Arthur Conan Doyle là-dedans. Ce n’est pas Basil Rathbone! [Laughs]

TVLINE | Shea Whigham est aussi génial que Pete Strickland, mais il finit par travailler pour Hamilton Burger. Le verrons-nous toujours dans la saison 2, juste de l’autre côté de l’allée?

FITZGERALD | Oh oui, Strickland sera de retour. Il est de l’autre côté de l’allée, mais lui et Mason ont ce lien, vous savez. Il y aura des choses à mâcher.

TVLINE | Y a-t-il d’autres indices que vous pouvez laisser tomber?

FITZGERALD | Je vais vous dire ceci: John Lithgow a demandé s’il allait y avoir le fantôme d’E.B. dans la saison 2. Il n’y en aura pas. [Laughs] Pas de fantôme d’E.B. Cela n’arrivera pas.

JONES | Lorsque vous mourez sur Perry Mason, vous mourez.

Très bien, il est maintenant temps de voter: donnez une note à la finale de Perry Mason – et à la saison 1 dans son ensemble – dans nos sondages, puis cliquez sur les commentaires pour partager votre verdict.

