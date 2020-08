HISTOIRES CONNEXES

Attention: cet article contient des spoilers majeurs pour The Chi de dimanche.

Dieu merci pour la détermination acharnée de Ronnie et un pied de biche commodément jeté. Parce que sans aucune de ces choses, The Chi de cette semaine pourrait ne pas se terminer sur une note aussi positive.

Après des semaines passées dans le sous-sol de son ravisseur, Kiesha trouve enfin la liberté dans l’épisode de dimanche. Mais elle n’échappe pas indemne: comme l’épisode l’indique clairement, Kiesha a été violée et terrorisée par son ravisseur, un homme du nom d’Omari qui se cachait à la vue de tous dans le quartier depuis le début de la saison.

TVLine a parlé avec Birgundi Baker, qui joue Kiesha, de la survie de son personnage – et à quoi ressemblera le reste de la saison pour l’adolescente traumatisée.

TVLINE | Quelles ont été vos premières réactions lorsque vous avez découvert ce qui allait arriver à Kiesha cette saison?

Oh, c’était environ un mois et demi avant de commencer à tourner. Et ils m’ont appelé et m’ont dit qu’ils allaient se débarrasser des personnages policiers [Detectives Armando Cruz and Alice Touissant]. Et donc, eh bien, si nous nous débarrassons des personnages de la police, nous devons soulever un problème dans lequel la police ne s’implique pas vraiment. [the writers] pensa aux filles noires disparues. En ce moment, il y a [roughly] 75 000 femmes noires disparues, c’est ainsi qu’elles ont inventé l’histoire. Et j’ai eu des frissons quand j’ai entendu ce scénario, parce que je suis dans cette émission depuis la saison 1, et mon objectif du jour 1 était d’être une série régulière. Et cela ne s’est pas produit dans la saison 1 ou la saison 2, alors quand ils m’ont appelé et m’ont dit quel était le scénario, j’avais juste l’impression que cela correspondait si bien avec le moment présent. C’était le moment idéal pour l’histoire.

TVLINE | Parlez-moi d’être dans la tête de Kiesha pour tous ces épisodes où elle était au sous-sol. De l’extérieur, il semble que ce serait angoissant.

Ouais. J’ai commencé à simplement prier et méditer avant chaque scène. Et une fois que je me suis retrouvé dans mon rythme, je travaillerais simplement à rester là-bas. Donc, quand nous coupions, la plupart du temps, les acteurs se réunissaient et riaient, plaisantaient et faisaient ce que les gens font pendant une pause. Je ne pouvais pas faire ces choses. Je devais aller dans le coin et lire des mises à jour sur les filles disparues, ou il y avait une interview de Shaun King que j’écoutais encore et encore et il parlait des filles disparues. Alors j’ai juste écouté ça ou je suis simplement retourné à la méditation juste pour garder mon esprit là où il était en ce moment et ne pas me distraire. Je devais constamment travailler sur ma propre concentration pour rester dans l’espace de Kiesha.

TVLINE | Comment était-ce avec Cedric Mays, qui jouait le kidnappeur, Omari? Avez-vous parlé tous les deux entre deux prises?

Nous n’avons pas. Nous avons gardé nos distances. De temps en temps, il me demandait – parce qu’il y avait du toucher, et nous étions très proches dans certaines scènes – donc il était très poli et il me demandait, vous savez, est-ce que je vais bien? Et je lui ferais savoir: «Je vous dirai si je ne vais pas bien. Dis juste comme arrête de me parler. Je te parlerai quand je veux parler, tu sais? » [Laughs] … La distance que nous avions jusqu’ici, c’était utile, car je ne parlerais pas à mon ravisseur. J’ai eu la chance de lui parler, de personne à personne, une fois que tout a été fait. Mais nous n’avons pas eu beaucoup de conversation. Nous avons gardé nos distances.

TVLINE | C’est une clarification dégueulasse, mais je veux m’assurer que tout le monde sait ce qui est arrivé à Kiesha: il l’a violée, n’est-ce pas?

Oui.

TVLINE | Mis à part le monologue de l’épisode 6 où il parle d’avoir été rejeté par son béguin pour le lycée, le public ne reçoit pas beaucoup d’informations sur les raisons pour lesquelles Omari a choisi Kiesha. Avez-vous déjà discuté avec les producteurs ou les scénaristes de la raison pour laquelle il faisait ce qu’il faisait, ou si nous aurions un jour plus d’informations sur ce que nous faisons dans cette scène?Je suis allé vers eux et leur ai demandé, vous savez, pourquoi Kiesha? Et leur explication était exactement ce qu’il y avait dans l’histoire. Il a traversé ce qu’il a vécu avec qui il pensait aimer, et il n’a pas récupéré cet amour. Et donc je suppose que pour lui, c’est aussi un traumatisme, mais c’était tout.

TVLINE | Ouais.

C’était toute l’information – et j’ai l’impression que ce n’est pas suffisant. Ce n’est pas une raison suffisante pour éloigner quelqu’un de sa vie quotidienne, l’éloigner de sa famille et de ses amis, violer son corps et son esprit. Mais il y a tellement de cas de filles disparues. Comme, je déteste le dire, mais les possibilités de raisons sont tellement nombreuses et elles sont tellement sauvages, vous savez?

TVLINE | Bien sûr. Cela m’a semblé très fidèle à la vie en ce sens que nous n’avons pas toujours une bonne raison pour laquelle des choses terribles se produisent.

Exactement. Oui.

TVLINE | Parlons du moment où Ronnie a fait irruption à la porte. Si je lis correctement la réponse de Kiesha, elle n’est pas sûre que ce qui se passe sera bon pour elle.

Oui. Alors, quand Ronnie entre, comme tu l’as dit, je pense qu’il se passe beaucoup de choses dans l’esprit de Kiesha. Enfin, il y a quelqu’un ici qui n’est pas Omari, alors c’est peut-être sa sortie. Mais elle a tant traversé, comment peut-elle faire confiance à la prochaine personne qui entre, tu sais?

Et aussi, elle le reconnaît. Elle sait qui est Ronnie. Je pense que tout le monde dans le quartier sait qui est Ronnie, alors c’est une autre chose, quoi? Pourquoi? Je déteste l’appeler un tueur, [but] Je suis confronté à ce à quoi je suis confronté et puis vient ce tueur qui pourrait être de ce côté-ci qui pourrait être pour moi ou contre moi. Et donc Kiesha a ce moment de: Que se passe-t-il? Je n’ai pas encore regardé l’épisode en entier, mais je me souviens qu’ils ont eu une photo de la porte. Alors, quand Ronnie entre, il entre et laisse la porte ouverte. Kiesha regarde Ronnie, et elle regarde la porte, mais elle n’a pas vu cette porte s’ouvrir librement depuis des semaines.

Donc, dès qu’elle constate que la porte est ouverte, tout se passe avec Ronnie et Omari et Kiesha peut s’épuiser, c’est son moment de s’épuiser. Mais c’est aussi son moment, alors qu’Omari est en panne, pour obtenir quelques coups sûrs et se racheter un peu, alors elle prend ce moment. Elle prend ce moment, et elle se rend en ville sur Cédric. Lequel, vous savez: je peux me mettre à la place de Kiesha parce que c’est mon travail, mais je ne peux pas vraiment commencer à imaginer ce que vivent ces filles. Mais j’ai l’impression que si j’avais la chance d’atteindre quelqu’un qui m’a fait ça, je le prendrais probablement aussi, vous savez?

TVLINE | Bien sûr!

Alors je prends ce moment.

TVLINE | Cela ressemble aussi à une minuscule résurgence du Kiesha que nous connaissons, non?

Elle a une colonne vertébrale, ouais!

TVLINE | Après avoir été à l’intérieur pendant des semaines, elle sort à l’extérieur, et il y a beaucoup de choses qui jouent sur votre visage. Que pensez-vous qu’elle a le plus remarqué?

Oh, je me souviens avoir tourné cette scène et le réalisateur m’a dit: « Pense à toutes les choses que tu as l’habitude de voir et que tu n’as pas vues depuis des semaines. » Alors la lumière du jour, les oiseaux chantent, les voitures passent. Et elle a dit: «J’imagine que vos sens se sont probablement même habitués à être dans cet endroit sombre, petit et calme. Et donc tout semble probablement un peu plus fort ou un peu plus lumineux, votre monde est complètement différent maintenant. Kiesha prend ce moment. Elle est soulagée d’avoir réussi, mais c’est aussi le début d’un tout nouveau monde.

TVLINE | Ce qui nous amène à ce que le médecin a dit à Dre vers la fin de l’épisode: Il est très courant que les personnes qui ont été dans la situation de Kiesha aient des pensées suicidaires. Et nous l’avons certainement vue avec le nœud coulant dans le sous-sol d’Omari. Pouvez-vous me donner une idée de sa santé mentale à l’approche de la fin de la saison?

Ouais, Kiesha est différente. Je veux dire, c’était déchirant de se réconcilier, mais Kiesha est différent. Elle a été kidnappée et détenue pendant des semaines dans son propre quartier. Donc, non seulement son monde est différent, mais sa vision de ce que sa famille ressent pour elle est également différente. Parce que c’est comme: «J’étais dans le quartier, vous tous. J’étais dans la rue », vous savez? Elle questionne tout le monde après cela. Des choses lui sont arrivées, et elle n’a pas eu le choix ni le mot à dire sur ce qui s’est passé avec son corps, alors je pense que cela la change aussi. Nous sommes habitués à voir Kiesha libre et ancrée et à prendre possession de toutes ses parties, et elle est définitivement brisée après cela. C’est un tout autre monde pour Kiesha. C’est un Kiesha complètement différent.