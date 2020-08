La star de la Pioneer Woman Ree Drummond est connue pour sa nourriture réconfortante. Elle cuisine de tout, du cheesecake aux doigts de poulet. Elle aime manger de la bonne nourriture tout autant qu’elle aime la cuisiner. Voici ce que la star de Food Network a dit à propos de la première fois qu’elle a mangé du bœuf en trois ans.

Drummond était végétarienne avant de rencontrer Ladd. Lors d’une interview avec l’animatrice de CBS Sunday Morning Alina Cho, Ladd a déclaré que le fait que Drummond était végétarien aurait pu être un facteur décisif parce qu’il aime la viande. « Cela aurait été », a déclaré Ladd. «Cela aurait probablement été le cas. «Parce qu’il n’y a aucun moyen que nous ayons pu survivre 25 ans sans qu’elle ne mange aucun steak.»

Drummond a commencé à ne pas manger de viande, mais elle a finalement cédé en une nuit lors d’un rendez-vous avec Ladd. Et des années plus tard, l’une de ses premières recettes sur le blog très populaire de Pioneer Woman était un article sur la façon de cuisiner un steak. En 2018, Drummond a prononcé le discours principal lors de la Convention de l’industrie du bétail.

La première fois que Drummond avait du bœuf en trois ans, c’était à son sixième rendez-vous avec Ladd. (Elle était végétarienne depuis sept ans, mais il y a eu un moment trois ans auparavant où elle a glissé et a pris un repas de bœuf.)

La journée avait été stressante, alors elle a accueilli le goût du bœuf après toutes ces années. L’ex-petit ami de Drummond n’a pas cessé d’appeler et elle a accidentellement écrasé son chien, Puggy Sue. Le dîner de Ladd était un régal compte tenu de ce qu’elle avait vécu. Voici ce que Drummond a dit à propos de son premier morceau de bœuf en trois ans:

Nous avons partagé un repas préparé par Marlboro Man composé de steaks de faux-filet, de pommes de terre au four et de maïs. J’avais été végétarienne pendant sept ans avant de rentrer chez moi en Oklahoma et je n’avais pas touché un grain de bœuf à mes lèvres depuis des lustres, ce qui a rendu ma première bouchée de faux-filet encore plus bouleversante.

Le stress de la journée avait fondu dans les bras de Marlboro Man, et maintenant ce même homme venait de me sauver pour toujours d’une vie sans bœuf. Quoi qu’il se soit passé entre le cow-boy et moi, me suis-je dit, je ne voulais plus jamais être sans steak.

Ree Drummond, «Black Heels to Tractor Wheels»