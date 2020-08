James Cameron présente Pandora au monde en présentant l’un des films les plus attendus de l’histoire sur grand écran dans «Avatar». Le film nous donne un regard sur un groupe d’Américains qui finissent par essayer d’éloigner de force des gens de leur maison et d’abattre les arbres parce que la forêt fait obstacle au développement. C’est essentiellement l’intrigue de « Pocahontas ».

Ce film est d’une beauté envoûtante. Le CGI donne aux habitants de Pandora un aspect incroyablement réaliste étant donné qu’il est censé être une race de géants bleus. La foresterie est incroyable à voir. Ce film est tout simplement magnifique et il est facile de voir pourquoi Cameron a été inspiré pour créer le monde que nous voyons dans ce film. En regardant le film, je n’ai pas pu m’empêcher d’être attiré par l’arrière-plan et d’apprécier à quel point il était magnifique. Je veux voir un monde comme Pandora qui est complètement intact. C’est quelque chose qui doit être préservé.

J’ai plaisanté plus tôt à propos du partage d’un complot avec « Pocahontas ». S’il est vrai que c’est l’intrigue de base, c’est une leçon d’histoire que nous ne devons jamais oublier. C’est une version mise à jour de la colonisation européenne des Amériques et de la façon dont les Amérindiens ont été forcés de quitter leurs terres parce qu’ils ont gagné la voie du «progrès». Les Na’vi étaient considérés comme des sauvages pour vivre dans les arbres et ne pas avoir les progrès technologiques en tant que militaires, mais les militaires sont ceux qui agissent comme des sauvages alors qu’ils attaquent sans raison réelle et veulent seulement revendiquer la terre pour leur propre plutôt que reconnaître le besoin de ressources partagées. C’est l’une des pires parties de l’histoire mondiale qui peut être intégrée à presque n’importe quel scénario de film.

Bien que la leçon soit celle que nous ne devons jamais oublier, ce n’est pas la meilleure version de cette intrigue. Je l’ai déjà vu. Je le reverrai. C’est apprécié, mais en fin de compte, cela ne fonctionne pas comme il se doit. Je devrais être émotionnellement touché par l’attaque des Na’vi et la destruction d’une grande partie de leur patrie. Je reconnais que c’est faux. Je ne suis clairement pas du côté des développeurs, mais je n’ai pas d’attachement émotionnel aux personnages. La performance de Sam Worthington est complètement boisée quand il est sous forme humaine et ne s’améliore que légèrement quand il devient un Na’vi. J’aime Zoe Saldana en tant qu’actrice, mais je n’achète pas non plus sa performance ici. Je ne sais pas pourquoi, je me fiche des personnages.

Je voulais attendre la fin du battage médiatique pour ce film avant de le regarder, pour pouvoir le mettre dans la bonne perspective. Trop de battage publicitaire peut influencer la perception et je voulais la juger selon son propre mérite. Maintenant que j’ai eu cette opportunité, je ne suis pas vraiment impressionné. Visuellement, c’était magnifique. Mais c’est une leçon que j’ai déjà vue et que j’ai vue mieux faire auparavant. Une grande partie du film est oubliable. Je me suis amusé à regarder le film, mais ce n’est pas un film que je dirais aux autres qu’ils doivent voir. C’est un bel effort, mais cela aurait pu être mieux.

Classement: 2,5 étoiles sur 5.

Qu’avez-vous pensé de «Avatar»?

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis son enfance pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère se rendre dans tous les parcs Disney du monde.