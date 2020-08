Le théâtre et l’audiovisuel fusionnent dans le stade 0. HBO Espagne prépare une série d’anthologies avec Irene Escolar et Bárbara Lennie en tant que créateurs, producteurs exécutifs et interprètes. À travers de six chapitres, qui aura une équipe différente, ils mélangeront différentes disciplines pour créer une fusion exceptionnelle, en adaptant certaines œuvres au format audiovisuel.

Ricardo Gómez dans « Mammón »

Produit par Calle Cruzada, compagnie fondée et dirigée par José Luis Escolar, le premier chapitre adaptera le texte du dramaturge français Pascal Rambert, « Sisters », avec Escolar et Lennie comme protagonistes. Le deuxième épisode « Tout le temps du monde », de Pablo Messiez, sera réalisé par le gagnant d’un Goya Carlos Marqués-Marcet. Dans le troisième volet, Carla Simón et Àlex Rigola dirigeront Ariadna Gil, Luis Bermejo et Escolar dans «Vania», avec un scénario inspiré de l’œuvre du grand auteur russe Anton Tchekhov.

Mais ce ne seront pas les seules œuvres qui passeront à la plateforme de streaming. Selon El País, « Los mariachis », « Juicio a una zorra » et « Mammón » seront les trois autres projets qui complèteront cette série d’anthologies de HBO Espagne.. Ce dernier, créé et réalisé par Nao Albet et Marcel Borràs, aura Irene Escolar, Ricardo Gómez et Manel Sans dans son casting, transférant la folie du théâtre à une série de fiction.

C’est « Mammon »

« Mammón « on ne s’y attend pas, c’est un jeu qui mêle théâtre et cinéma. Irene et moi interprétons cinq ou six personnages chacun, c’est quelque chose de très drôle « , a expliqué Gómez dans une interview avec FormulaTV pendant la garde. road movie théâtral avec des personnages qui ressemblent à quelque chose de « The Big Lebowski », qui parle de ce que nous sommes prêts à faire pour de l’argent.