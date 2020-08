Robyn Dixon de Les vraies femmes au foyer de Potomac n’a pas tardé à faire des commentaires louches lors de la première de la saison 5 de la série. La nageoire domestique est connue pour ses fouilles impertinentes et Candiace Dillard était à la réception cette fois. Cependant, elle a rapidement noté que son jab avait été mal dirigé et a clarifié son commentaire sur Twitter.

Qu’a dit Robyn Dixon?

Lors du premier épisode de RHOP Saison 5, les dames (à l’exception d’Ashley Darby) ont été invitées à célébrer le premier anniversaire de mariage de Dillard. Lors de la fête, OG Charrisse Jordan était présent. Dixon a pensé que c’était bizarre qu’elle soit là car elle ne se souvient même pas l’avoir vue au mariage de Dillard.

Dixon était un peu ombragée avec son commentaire confessionnel et laissant entendre que Dillard était là pour frapper Monique Samuels. Ce dernier et Jordan se sont brouillés pendant la saison 3 et restent distants car ils ne devaient jamais résoudre leurs problèmes. Dixon a laissé entendre que Dillard essayait de devenir désordonné et de provoquer une confrontation.

Cependant, après la première de la saison 5, elle s’est tournée vers Twitter et a admis qu’elle avait tort.

«J’ai besoin de me corriger…», a-t-elle tweeté. «Charrisse a en fait été invitée au mariage de Candiace et n’a pas pu y assister. Mes mauvaises dames.

Après sa clarification, Jordan a tweeté un «merci Robyn».

Dillard a également noté les excuses de Dixon en les retweetant.

Comment les fans ont-ils réagi?

Après que Dixon ait reconnu avoir commis une erreur, les fans se sont rapidement précipités pour réagir. La plupart des réponses approuvaient Dixon pour avoir reconnu sa bévue.

«Au moins Robyn est [woman] assez pour reconnaître ses erreurs », a répondu un fan.

«Nous aimons une reine responsable», a félicité un téléspectateur.

« Il faut qu’une vraie femme admette qu’elle avait tort et s’excuse », a ajouté un utilisateur de Twitter.

«Mettre les choses au clair tôt dans la saison. Pas le temps pour BS, nous avons un mariage à planifier », a tweeté un autre fan soulignant le possible mariage de Dixon.

«Robyn, [you’re] le plus réel de la série », a déclaré un autre spectateur.

«À l’origine, pensais-tu que Candiace l’avait invitée à mettre Monique mal à l’aise? a demandé un autre utilisateur de Twitter.

Candiace Dillard et Monique Samuels se disputent

Tout au long de la saison 5 du RHOP, il y aura des tensions entre Dillard et Samuels. Les deux finissent par avoir un combat explosif qui mène la plus grande intrigue de la saison. Avant la première, Karen Huger a parlé de l’altercation physique choquante.

«Cette altercation a été un moment fort, elle a eu des répercussions sur toutes les femmes», a déclaré Huger à E! En ligne. « Mais ce que je crois à propos de nous et je pense que les téléspectateurs seront d’accord, c’est que nous sommes capables de travailler dessus parce que nous avons des amitiés et des relations authentiques qui sont assez fortes, je crois, pour nous mener à bien. »

La Grande Dame de Potomac a déclaré qu’elle ne choisissait pas de camp, mais qu’elle dénonçait le comportement qu’elle n’aimait pas voir.

« Eh bien, je suis la matriarche de RHOP, je n’ai pas à prendre parti, je dois être juste », a ajouté Huger. «Je dois être objectif et je dois être honnête. Et souvent, dire à vos amis la vérité sur leur comportement n’est pas facile et c’est difficile. Encore une fois, je dirai de rester à l’écoute. Deux torts ne font pas un droit et je m’en tiens à cela. «

Gizelle Bryant a aussi des choses à dire

L’ami le plus proche de Dixon sur RHOP est Gizelle Bryant, qui n’a pas non plus peur d’être louche avec ses co-stars. L’entrepreneur a également récemment pesé sur la lutte scandaleuse entre ses collègues au foyer.

«Ce qui s’est passé n’était rien de ce que nous pensions voir sur cette émission ou sur cette plate-forme», a déclaré Bryant à Entertainment Tonight.

Un combat physique sur RHOP est énorme car les dames ne sont jamais descendues à ce niveau. Ils s’étaient querellés, mais ce n’était que verbal jusqu’à présent.

«Donc, le genre de beauté de ce qui s’est passé – s’il y a quelque chose de beau à ce sujet – est-ce que cela nous a permis d’avoir des conversations profondes et de vraies conversations sur la façon dont nous pensons que nous nous représentons au monde et ce avec quoi nous sommes d’accord et ce avec quoi nous ne sommes pas d’accord.

Les vraies femmes au foyer de Potomac sont diffusées le dimanche soir à 21 h. ET sur Bravo.

