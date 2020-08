HISTOIRES CONNEXES

Suite à l’annulation de GMA3: Strahan, Sara et Keke, l’ancienne co-animatrice de View, Sara Haines, retourne dans son ancien terrain de jeu.

Haines rejoint officiellement l’émission de jour ABC en tant que co-animateur à temps plein de la saison 24, notre publication sœur Variety reports, remplissant techniquement le siège laissé vacant par Abby Huntsman, qui a quitté en janvier.

Bien sûr, le retour de Haines ne devrait pas être trop choquant pour les spectateurs réguliers, car elle a fait des apparitions sporadiques au cours des derniers mois.

Après avoir co-animé The View pendant deux saisons (2016-2018), Hanes a quitté la table pour accueillir une extension de Good Morning America avec Michael Strahan. Initialement appelée GMA Day, l’heure a été rebaptisée Strahan & Sara en janvier 2019. Suite à l’ajout de Keke Palmer en tant que troisième co-animateur en août 2019, l’émission a reçu un autre changement de titre – GMA3: Strahan, Sara & Keke – avant d’être finalement supprimé cette année.

«Notre émission concerne vraiment un public», a déclaré Palmer lors d’une apparition le 2 août sur Watch What Happens Live. « C’est ce que nous faisons. Nous faisons un peu d’actualité, mais c’est l’actualité du divertissement. Ce sont des conversations amusantes et de la légèreté, et nous sommes dans une autre époque maintenant. Une partie de la conversation a changé, et cela a poussé SSK à sortir. Alors je m’y attendais.

