Une semaine de plus, « Saturday deluxe » a réussi à être le premier pari samedi soir. Malgré le fait que le format produit par La Fábrica de la Tele pour Telecinco a opté pour le remplacement de certains des meilleurs moments de la saison, il a réalisé un 11% de part et 836000 téléspectateurs en moyenne, étant le premier pari dans son créneau de diffusion, comme l’a déclaré Barlovento Comunicación. A perdu -5,9 points par rapport à la semaine précédente mais il a été imposé en quota d’écran pour le film « Mission impossible: Ghost protocol », qui a obtenu une part de 9,2% en prime time d’Antena 3 et 883 000 téléspectateurs.

Jorge Javier Vázquez, dans ‘Saturday deluxe’

Pour sa part, Le 1 a réussi à se démarquer avec le film « Le photographe de Mauthausen » avec Mario Casas. Le film a attiré 983 000 téléspectateurs en moyenne et une part de 9,6%, augmentant ainsi +2,6 points par rapport à ce qui avait été enregistré avec « L’avis » la semaine précédente. Parallèle, ‘laSexta noche’ avec Iñaki López et Verónica Sanz en tête a marqué une part de 7,1% et 548 000 téléspectateurs, en baisse de -1,3 point par rapport à la semaine précédente. Dans le même temps, dans Cuatro « Et tout à coup vous » a obtenu une part de 5,8% et 570 000 téléspectateurs et avant, dans la tranche horaire d’accès prime «Premières dates», il a atteint une part de 4,2% de l’écran et 385 000.

‘A3 News’, le leader informatif du jour

Quant aux actualités, comme d’habitude, « Antena 3 News 1 Weekend » a été le leader de son strip et le plus regardé de la journée à la télévision avec 1 887 000 téléspectateurs et une part de 17,7%. Il a dépassé «Informativos Telecinco 15:00», qui a atteint 15,4% et 1 627 000 téléspectateurs, et «Telediario fin weekend 1» (12%). La nuit, le programme d’information Antena 3 a également été le leader de sa machine à sous avec 1259000 téléspectateurs et une part de 14,5%, Battant ainsi Telecinco, qui a rassemblé 1 245 000 personnes et une part moyenne de 14,4%. Concernant «laSexta news», mettez en avant 10,5% de son édition midi et 6,4% de son édition prime time.

Telecinco, la première télévision samedi

Comme d’habitude chaque semaine, Telecinco menait samedi avec une part moyenne de 11,9%, dépassant ainsi Antena 3, qui reste à 10,1% de part d’écran et La 1, qui obtient 9,7%. De son côté, laSexta a réalisé une part moyenne de 6% et surperforme facilement Cuatro, qui a dû se contenter d’une part de 4,6%. Concernant les chaînes thématiques TNT, rmontrent le succès de FDF, qui a mené la journée avec 2,9% devant Thirteen (2,6%), Energy (2,5%), Nova (2,5%) et Divinity (2,3%).