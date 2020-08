HISTOIRES CONNEXES

Sans surprise, Simon Cowell sautera cette semaine les deux premiers spectacles d’America’s Got Talent alors qu’il se remet d’une opération au dos. Un représentant de NBC confirme à TVLine que Cowell sera MIA lors des premiers épisodes en direct de l’AGT le mardi 11 août et le mercredi 12 août.

Cowell s’est cassé le dos samedi en testant son nouveau vélo électrique dans la cour de sa maison de Malibu, en Californie. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital, où il a subi une intervention chirurgicale de cinq heures. Il se rétablit actuellement à la maison.

«Simon a été opéré du jour au lendemain et va bien ce matin. C’était une opération chirurgicale de cinq heures et il a dû subir un certain nombre de fusions et une tige métallique dans le dos », a déclaré une source à People. «Il a atterri sur le dos quand il est tombé du vélo. Les blessures sont graves, mais on lui a également dit qu’il avait de la chance. »

Tard dimanche, Cowell s’est rendu sur Twitter pour remercier les fans «pour vos gentils messages» et aussi offrir «de bons conseils» sur l’utilisation des vélos électriques (voir ci-dessous).

Quelques bons conseils…

Si vous achetez un vélo de trail électrique, lisez le manuel avant de l’utiliser pour la première fois.

J’ai cassé une partie de mon dos.

Merci à tous pour vos aimables messages. – Simon Cowell (@SimonCowell) 10 août 2020

Il s’agit du dernier revers de la 15e saison actuelle de Americas’s Got Talent. Après un arrêt de plusieurs mois en raison du COVID-19, le smash d’été a repris la production à la fin du mois de juin – mais avec une foule de nouveaux changements. Par mesure de sécurité, l’AGT a déménagé de son somptueux auditorium hollywoodien à une configuration extérieure à Simi Valley conçue pour ressembler à un cinéma drive-in, avec les juges Cowell, Howie Mandel, Heidi Klum et la nouvelle venue Sofia Vergara maintenant assis à une distance appropriée de l’un un autre. De plus, le nombre d’épisodes de Judge Cuts a été ramené de quatre à un seul.

X