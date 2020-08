Les scandales de corruption et la fuite d’une conversation entre Corinna Larsen et José Manuel Villarejo ils ont laissé le roi émérite Juan Carlos Ier dans une très mauvaise position devant l’opinion publique. Pour cette raison, le monarque a décidé de quitter notre pays pour un temps, une décision qui a été critiquée par beaucoup. Le dernier à rejoindre cette vague de commentaires contre a été le célèbre présentateur Mercedes Mila. Le journaliste a consacré un article complet sur Instagram dans lequel il n’a eu aucun problème à le facturer pour tout ce qu’il a fait cette fois.

Mercedes Milá et le roi émérite Juan Carlos I

« Pour moi, le roi a toujours été Don Juan III. Mon père, profondément monarchique, l’a considéré ainsi et n’a jamais accepté la monarchie de son fils amenée par le général Franco « , commence par dire, et avoue plus tard que « Je ne suis pas monarchiste ». Cela reflète que «entre monarchiste et républicain, je me sens républicain mais je ne cesse de porter dans mon ADN une fidélité de plusieurs générations à cette forme d’État». La journaliste continue son écriture en avouant que « cela me fait souffrir que son fils, qui était notre roi Juan Carlos, ont fini, momentanément, de vivre hors de notre pays, votre pays« .

Mais le truc ne s’arrête pas là et c’est que le Catalan se demande pourquoi Juan Carlos I aurait été corrompu « ayant résolu sa vie » et ayant été quelqu’un « qui a servi son pays dans toutes les facettes possibles ». «Qu’est-ce qui peut faire de l’argent et du sexe vous faire perdre le sens de votre existence et finir par devenir un autre être qui déçoit tout votre pays?», Continue d’interroger le présentateur de Movistar +, sans comprendre les raisons qui l’ont conduit à tout faire ce qu’il aurait fait et qui est maintenant révélé.

« C’était une décision brutale et presque impardonnable »

Milá est clair que la justice n’a pas encore parlé, mais le fait que Juan Carlos I a décidé de quitter notre pays « C’est une décision brutale, presque impardonnable, très douloureuse à cause de ce qu’elle peut avoir derrière ». Le journaliste considère qu’il s’agit d’un geste impardonnable de la part du monarque « parce qu’il était notre chef de l’Etat, l’autorité que nous avions tous décidé de respecter », et est convaincu que « nous, Espagnols, ne le méritions pas, il n’a aucun droit ». Enfin, il réfléchit sur le rôle actuel de Felipe VI et Letizia Ortiz et met en évidence « son attitude, son courage et sa défense de l’honnêteté sur les sentiments de compassion qu’un fils peut avoir pour son père. « » Le visage de ce père doit tomber de honte « , a condamné la journaliste à la fin de son écriture.