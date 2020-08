Disney a sorti une nouvelle bande-annonce et une nouvelle affiche pour le prochain film des studios du 20e siècle, «Death on the Nile».

Ce conte de passion effrénée et de jalousie incapacitante, qui est réalisé par Kenneth Branagh, cinq fois nominé aux Oscars et met en vedette un casting de suspects, ouvre dans les théâtres américains le 23 octobre 2020.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Les vacances égyptiennes du détective belge Hercule Poirot à bord d’un bateau à vapeur glamour se transforment en une recherche terrifiante d’un meurtrier lorsque la lune de miel idyllique d’un couple parfait est tragiquement écourtée. Dans un paysage épique de panoramas épiques sur le désert et les majestueuses pyramides de Gizeh, ce récit de passion effrénée et de jalousie incapacitante met en scène un groupe cosmopolite de voyageurs impeccablement vêtus et suffisamment de rebondissements méchants pour laisser le public deviner jusqu’au dénouement final et choquant.

Voici un aperçu de l’affiche du film:

«Death on the Nile» réunit l’équipe de réalisateurs derrière le succès mondial de 2017 «Murder on the Orient Express» et met en vedette Kenneth Branagh, cinq fois nominé aux Oscars® dans le rôle du détective emblématique Hercule Poirot. Il est rejoint par un casting de suspects, dont: Tom Bateman, quatre fois nominée aux Oscars® Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders et Letitia Wright. « Death on the Nile » est écrit par Michael Green, adapté du roman de Christie, et est produit par Ridley Scott, Mark Gordon, Simon Kinberg, Kenneth Branagh, Judy Hofflund et Kevin J. Walsh, avec Matthew Jenkins, James Prichard et Matthew Prichard en tant que producteurs exécutifs.

Êtes-vous impatient de « Death Of The Nile »?

