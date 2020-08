Disney a publié un nouveau clip de la chanteuse / compositrice superstar multi-platine et primée dans le monde, Christina Aguilera, qui interprète la chanson originale, «Loyal Brave True», du prochain film Disney + Original, Mulan.

Le clip a été réalisé par le réalisateur du long métrage «Mulan» Niki Caro («The Zookeeper’s Wife», «McFarland, USA»).

Comme annoncé précédemment, en plus de «Loyal Brave True», Aguilera interprète également un nouvel enregistrement de «Reflection (2020)». Les deux chansons seront présentées dans le film et sur la bande originale de Walt Disney Records, avec une partition composée et dirigée par Harry Gregson-Williams, dont la sortie est prévue le 4 septembre 2020.

Regardez la vidéo musicale ci-dessous:

«Loyal Brave True» a été écrit par Jamie Hartman, Harry Gregson-Williams, Rosi Golan et Billy Crabtree, et produit par Jamie Hartman. «Reflection (2020)» est produit par Gregson-Williams. Le classique original de 1998 a été écrit par David Zippel et Matthew Wilder.

La musique des deux chansons est présentée dans le trait de soulignement de Harry Gregson Williams avec les versions intégrales d’Aguilera apparaissant dans la conception du titre principal personnalisé du film.

«Mulan» arrive à Disney + le 4 septembre avec Premier Access (abonnement Disney + et frais supplémentaires requis).

Que pensez-vous de cette nouvelle chanson de Christina Aguilera?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis qu’il est enfant et cet intérêt s’est développé au fil des ans. Il a visité les parcs Disney du monde entier et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk