Dans une récente interview avec The Wrap, la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a parlé de plus d’histoires de Star Wars qui seront racontées d’un point de vue féminin. Et elle a continué à faire l’éloge de Deborah Chow, qui dirigera la prochaine série sans titre Star Wars: Obi-Wan Kenobi Disney +, après avoir réalisé l’un des épisodes de la première saison de Star Wars: The Mandalorian.

«C’était très excitant de voir les talents qui se sont présentés. Et nous développons actuellement la série limitée Obi-Wan Kenobi avec Deborah Chow, et elle vient de faire un travail phénoménal.»

La série à venir Obi-Wan Kenobi étant décrite comme une série «limitée», cela pourrait suggérer que la série ne reviendra pas pour les saisons futures et devrait être considérée comme unique. Mais il convient également de noter que les choses peuvent changer, car de nombreuses séries limitées ont été prolongées pour plus de saisons, telles que « Big Little Lies ».

Le plan initial était que cette histoire d’Obi-Wan soit racontée dans un film, dans le cadre de la série de films «A Star Wars Story», mais après l’échec au box-office de «Solo», le projet a été suspendu, seulement plus tard retravaillé pour Disney +.

La série a été retardée plus tôt cette année en raison de changements de script et l’émission a été réduite de six épisodes d’une heure à quatre. Le tournage devrait commencer bientôt, avec plus de tournage effectué dans le «volume» plutôt que sur place, car il est plus facile à contrôler avec moins de personnel de production, maintenant que le coronavirus aura un impact sur la façon dont les choses sont faites.

Lucasfilm a beaucoup plus de séries d’action en direct Star Wars à venir sur Disney +, y compris plus de saisons et de retombées mandaloriennes, ainsi qu’un spectacle de Captain Cassian Andor.

Seriez-vous d’accord avec le fait que la série Obi-Wan soit limitée à de courtes séries?

