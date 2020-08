Amour, affiche promotionnelle Victor / Hulu

Fans of Love, Victor a supplié Hulu de renouveler la série pour la saison 2 et nous savons maintenant quel sera l’avenir de la série!

Pour beaucoup de gens, la comédie romantique «Love, Simon» était l’un des films les plus remarquables de 2018 et beaucoup d’entre nous étaient tristes de ne jamais avoir eu de film de suite.

Heureusement, la série Web qui succède à « Love, Victor » vient de sortir et elle est aussi déchirante et réconfortante que nous le voulions – nous faisant pleurer, rire, espérer et désespérer presque à chaque épisode.

La première saison en 10 parties a été un succès retentissant sur Hulu et les fans ont demandé que la série soit renouvelée pour un deuxième volet.

Love, Victor saison 2: Statut de renouvellement

C’est une excellente nouvelle pour Love, fans de Victor, la série a été officiellement renouvelée pour la saison 2.

La nouvelle du renouvellement a été annoncée hier, le 7 août, sur Twitter et on peut dire que les fans se déchaînent!

Bien que, si nous sommes honnêtes, cette nouvelle ne surprend personne. La saison 1 était brillante et extrêmement populaire, ce n’était donc qu’une question de temps avant qu’une deuxième saison ne soit commandée.

De plus, nous savions déjà que Hulu avait déjà commandé une salle d’écrivains pour commencer à explorer les scénarios possibles pour la saison 2 – mais la confirmation officielle est toujours la bienvenue.

CROISER LES ÉPÉES: Tout ce que nous savons sur la saison 2 de la série humoristique en stop-motion de Hulu!

Love, Victor saison 2: date de sortie

Bien qu’une date de sortie officielle reste non confirmée, nous nous attendons à ce que Love, Victor saison 2 sorte au début de 2021.

La saison 1 a eu un délai assez rapide entre l’annonce et la date de première (environ 13 mois), alors attendez-vous à un calendrier de production similaire pour la deuxième saison.

Personnellement, j’aimerais voir la saison 2 coïncider avec la Saint-Valentin, mais compte tenu de la crise sanitaire mondiale, il est plus probable qu’une bande-annonce sortira le 14 février, la saison complète débutant en avril 2021.

Nous vous apporterons des mises à jour sur la saison 2 de Love, Victor dès que plus d’informations seront révélées.

MCMILLIONS: Où est Michael Hoover maintenant? McMillions lève le couvercle sur une arnaque de grande envergure au monopole de McDonald’s

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Je suis resté debout jusqu’à 5 heures du matin juste pour terminer #LoveVictor et maintenant je peux dormir en sachant que je me suis retrouvé avec un cliffhanger qui ne sera pas résolu avant au moins un an❤ au moins je peux me reposer en sachant que Felix va bien😌 pic.twitter.com/ 0SNVOy68L2 – Jay est 𝓰𝓪𝔂 (@ basicstan2) 17 juin 2020

Love, Victor saison 2: Storyline

Si la série est renouvelée, nous pourrions très probablement nous attendre à ce que le scénario de la saison 2 continue directement là où la saison 1 s’est arrêtée. Bien que nous puissions également voir le calendrier du spectacle passer à l’heure des Victors au collège / université.

Alternativement, une deuxième saison pourrait être complètement hors scénario et se concentrer sur un autre personnage. Nous imaginons que cela pourrait être quelque chose de similaire au fait que Victor passe à un rôle de style narratif plus passif comme Simon l’a fait dans le film – changeant constamment de focus mais avec le personnage principal précédent toujours comme une partie essentielle de l’intrigue.

La saison 1 de Love, Victor est disponible dès maintenant sur Hulu.

Dans d’autres nouvelles, date de sortie de The Seven Deadly Sins saison 5: Tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la partie 5 sur Netflix!