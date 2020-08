L’Office comptait quelques acteurs qui sont maintenant très connus, l’un d’entre eux étant Steve Carell. Il a donné vie à l’un des personnages principaux de la série, le directeur du lieu de travail, Michael Scott.

Au fil du temps, Carell a joué dans certains films et est devenu une plus grande star. En 2011, il a quitté la série, mais la plupart ne le savent peut-être pas, c’est à quel point il se souciait et soutenait les acteurs et l’équipe de The Office.

Avant la diffusion de son dernier épisode, The Atlantic a écrit un article soulignant à quel point Carell est une personne fantastique. Un point qu’ils ont fait valoir était qu’il était réfléchi, et il l’a prouvé en soutenant les écrivains pendant la grève de 2008.

De quoi parle «The Office»?

The Office est une adaptation américaine d’une émission britannique du même nom, diffusée sur NBC de 2005 à 2013, avec un total de neuf saisons. Le spectacle est filmé dans un style mockumentary.

Il suit la vie et les singeries quotidiennes des employés de bureau de Dunder Mifflin, une entreprise de papier en difficulté. Il existe une variété de personnages, y compris Jim Halpert, un vendeur décontracté. Pam Beesly, la réceptionniste pour qui Jim a le béguin, et Michael Scott, le directeur de bureau maladroit. Il a fallu un certain temps aux téléspectateurs pour aimer l’émission.

Il est maintenant sans doute l’un des meilleurs et l’un des plus appréciés de beaucoup. L’Office était un spectacle unique à bien des égards. Par exemple, quelques-uns des scénaristes de la série, Mindy Kaling, B.J. Novak, Paul Lieberstein et Michael Schur, étaient des acteurs et avaient de petits rôles.

La grève des écrivains de 2008

Steve Carell dans le rôle de Michael Scott dans «The Office» | Chris Haston / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

La Writers Guild of America a décidé de se mettre en grève le 5 novembre 2008. À l’époque, les scénaristes ont décidé de se mettre en grève parce qu’ils voulaient plus de profits pour l’œuvre mise en ligne. Plus de 60 spectacles ont été touchés par la grève.

La production s’est arrêtée pour beaucoup d’entre eux, y compris The Office. Seuls 12 des 30 épisodes de la saison quatre ont été filmés avant la suspension de la production, provoquant une interruption de quatre mois.

Cette grève était un gros pari pour la Writers Guild car elle affectait plus que les écrivains. Cela a également mis d’autres employés au chômage. Selon BuzzFeed, la Screen Actors Guild a encouragé ses membres à se tenir aux côtés des scénaristes.

Quelques acteurs travaillant sur les émissions concernées se sont joints à la grève et ont apporté leur soutien. L’un de ces acteurs était Steve Carell, qui est également membre de la WGA. Finalement, la Writers Guild a remporté une partie des bénéfices numériques. Les écrivains, avec tout le monde, sont retournés au travail.

Comment Steve Carell a aidé la cause

Steve Carell a joué Michael Scott, le chef de bureau de l’émission. Le personnage était un boss maladroit qui voulait toujours s’amuser et ne pas faire de vrai travail.

Michael Scott avait des méthodes de leadership douteuses et il traversait souvent les frontières avec ses employés. Cependant, il a réussi à empêcher sa succursale de fermer, de réduire ses effectifs et de les protéger de tout autre problème.

En plus de cela, Kevin Falon, écrivain pour The Atlantic, a un jour mentionné que la performance de Carell donnait de la profondeur au personnage. Lorsque la grève de l’écrivain a eu lieu, Carell, qui serait une personne attentionnée et attentionnée, a décidé d’appeler malade avec un cas de «balles agrandies». Il s’est ensuite joint à la ligne de piquetage et a refusé de retourner au travail tant que la grève n’était pas terminée. Sans l’acteur principal de la série, NBC a été forcée d’arrêter la production.