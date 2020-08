Steve-O a attiré l’attention qu’il voulait le 13 août lorsqu’il s’est collé sur un panneau d’affichage. Il a posté des selfies de lui-même sur le panneau d’affichage sur Instagram, avec des histoires vidéo sur la cascade. Finalement, le service d’incendie est venu et a abattu Steve-O. S’il semblait que le genre de cascadeur que Steve-O ferait sur Jackass, il y a un lien. Voici la raison pour laquelle Steve-O a fait le coup de ruban adhésif sur le panneau d’affichage.

Steve-O ne voulait pas être «sauvé» du panneau d’affichage

Dans une cascade digne de Jackass, Steve-O a acheté un panneau d’affichage et s’est ensuite collé dessus. Ou plutôt, il a embauché des professionnels pour le scotcher. Il a assuré à ses partisans qu’il ne courait aucun danger et ne souhaitait pas être expulsé.

« Je suis attaché à un panneau d’affichage en ce moment (faites glisser pour voir le tout) et je tiens à souligner qu’une équipe de vrais professionnels a tout truqué en toute sécurité », a écrit Steve-O. « Il n’y a aucune chance que je tombe, et il est important pour moi de ne pas gaspiller les ressources précieuses de la ville à ce sujet. »

Steve-O faisait la promotion de son spécial, « Gnarly »

Si vous balayez vers la droite pour voir le plan large, vous verrez Steve-O au milieu d’un panneau d’affichage pour sa nouvelle spéciale, Gnarly. Les flux spéciaux pour 9,99 $ à partir de son site Web, Steveo.com.

«Je suis heureux de passer du temps et je veux vraiment que le monde sache ce projet sur lequel j’ai travaillé si dur», a-t-il écrit. « Il s’appelle Gnarly et, si vous avez plus de 18 ans, consultez-le sur steveo.com! Merci! »

Qu’est-ce que «Gnarly» a à voir avec «Jackass»?

Eh bien, toute comédie spéciale de Steve-O aura des liens avec Jackass simplement parce qu’il est impliqué. Cependant, l’équipage Jackass l’a rejoint sur scène et pour quelques cascades. Il y a un quatrième film de Jackass en préparation. Paramount l’a reporté à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Johnny Knoxville, Jason «Wee Man» Acuña, Chris Pontius, Preston Lacy, Danger Ehren apparaissent dans la bande-annonce d’une minute sur le site Web. Dans certains des clips, Knoxville bat des balles de baseball au conduit de Steve-O collé à un camion Gnarly et donne un coup de pied directement à Steve-O dans l’entrejambe (alors que la victime est nue). Le camion conduit également sa cargaison avec du ruban adhésif autour de l’autoroute.

Aperçu de certaines des cascades de «Jackass» dans «Gnarly»

La bande-annonce donne aux fans de Jackass un aperçu attrayant de ce que Steve-O a en réserve pour Gnarly. Vous devez avoir 18 ans pour acheter et le site comprend également l’avertissement suivant.

«AVERTISSEMENT: ce qui suit présente un comportement terrible, de la nudité graphique et des cascades qui tournent terriblement mal sous la supervision de professionnels. En conséquence, les producteurs doivent insister pour que personne n’essaie de recréer ou de reconstituer une cascade ou une activité réalisée sur cette émission. «

Il y a plus de nudité en jeu alors que Steve-O se lamente que « les femmes peuvent peindre leurs seins et les montrer sur Instagram, alors je suppose que je devrais être capable de peindre ma bite et de faire ce que je veux. »

Alors il peint des shorts de vélo et fait tomber un vélo dans les escaliers. La bande-annonce se vante également de son «coup le plus douloureux jamais réalisé» qui implique le feu.

«Quand mes copains ont allumé ces trucs, j’ai tout de suite su que j’avais baisé», dit Steve-O.

La bande-annonce se termine avec Steve-O sur le point d’avaler un préservatif, assurant à son père: «Je ne fais pas ça pour te blesser, papa.»

M. Steve-O obtient la dernière ligne de la bande-annonce: «Ça ne me fera pas de mal. Tu vas me faire chier. «