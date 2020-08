Tout est prêt pour que ce dimanche 9 août, bâton et écharde arrivent, Le nouveau programme de Mamen Mendizábal qui a retardé sa création en raison de la crise des coronavirus. Ce sera dans AtresPlayer Premium que nous pourrons enfin profiter de ce nouveau format avec lequel, selon les mots du présentateur, « nous explorerons notre héritage émotionnel et l’héritage vital que nos parents nous ont laissé ».

Chaque épisode de «Palo y Astilla» sera réalisé par un personnage très influent de la scène de la communication qui parlera précisément de ce voyage à travers la vie et valorisera tout ce que leurs ancêtres leur ont laissé en héritage. Le premier volet sera avec le journaliste et présentateur Xavier Sardà, mais nous pouvons aussi profiter de super entretiens avec des personnalités comme Iñaki Gabilondo ou Alberto Chicote.

Mamen Mendizábal avec Alberto Chicote

À quoi ressemble «Stick and Splinter»?

C’est un programme qui peut être utile maintenant. «Stick and splinter» traverse notre héritage émotionnel, ce que nous sommes à travers nos parents, ce que nous leur devons, ce que nous sommes, ce que nous sommes authentiquement, non? Car, depuis longtemps, je crois que l’exercice de générosité de tout adolescent n’est pas de se séparer le plus possible des parents pour que, quand arrive la maturité, regarder en arrière et voir à quel point nous sommes grâce à eux. C’est un exercice de générosité, de valeurs, d’éducation. Je pense qu’à travers ce voyage à travers l’héritage émotionnel, aussi avec les personnages que nous avons, nous pouvons voir comment notre pays a évolué. D’Iñaki Gabilondo, né quelques années après la guerre, à Arantxa Sánchez Vicario, qui est plus contemporaine avec moi, par exemple. Nous voyons comment nous avons été et nous voyons comment nos parents ont joué un rôle fondamental dans plusieurs générations d’Espagnols.

Nous vous avons entendu dire que quand on vous a offert le spectacle, vous avez dit que vous n’étiez pas spongieux.

Non, car au début il me semblait que tout format de ce type qui parlait d’émotions, ce que je cherchais vraiment était, je ne sais pas … Tout le monde a ses préjugés et je viens de l’information, alors j’ai pensé que la larme ou le rire facile Ce n’est pas quelque chose que j’ai en standard. Mais la vérité est que ce programme ne concerne pas du tout cela, c’est très vrai. Les personnages ont ouvert leur cœur, leur passé et leur présent, et j’ai beaucoup appris. Je pense que le voyage émotionnel est très précieux, je pense que nous pouvons tous nous sentir identifiés avec ce qu’ils ont et nous voudrons prendre le téléphone et appeler nos parents pour leur dire des bêtises, mais faites-leur savoir que vous vous en souvenez. Je pense que parfois penser à ce que nous avons sur le plan émotionnel est un exercice très sain.

Vous avez été assez ému par l’entretien avec Iñaki Gabilondo, une référence en journalisme.

Oui, probablement parce qu’il est mon père professionnel et que je prends à cœur presque tout ce qu’il dit. Iñaki a une façon de dire les choses si vraiment que parfois ce qu’il dit colle comme des épingles dans le cœur. Mais c’est très agréable de s’exciter, c’est légitime. Une autre chose est que j’ai un peu honte de le faire publiquement, mais oui, ce programme me met dans une position différente.

Je ne peux embrasser que Iñaki Gabilondo, car il est très généreux

Comment se sont déroulées les retrouvailles avec qui vous avez appelé « votre père de télévision »?

Eh bien, la vérité est que nous ne nous sommes jamais séparés. Ce père est là et depuis que je l’ai déjà connu plus âgé, je n’ai jamais voulu le nier, ce qui se passe avec les parents biologiques (rires). Je ne peux qu’embrasser Iñaki, car il est très généreux, très vrai et très authentique. Il m’apprend beaucoup le chemin précisément à cause de cela, car il a toujours une réflexion très réfléchie sur chaque sujet. Il m’a toujours semblé que c’était l’une de ses meilleures leçons, qu’il avait toujours une opinion. Je pense qu’il devrait en être ainsi, nous devrions tous avoir une opinion. Nous pouvons nous écouter et nous mettre à jour, mais en fin de compte, je pense que nous devons tous avoir notre propre opinion.

Il est surprenant de voir Arantxa Sánchez Vicario fragile, pleurer, essayer de se rapprocher de sa famille et demander pardon

De tous les invités que vous avez reçus, qui va nous surprendre le plus?

Je pense que le programme d’Arantxa Sánchez Vicario est déchirant en raison de sa propre trajectoire. Arantxa a été tout dans le tennis, elle a été championne et nous étions tous habitués à voir sa famille à ses côtés. C’est pourquoi il a été surpris lorsqu’il a donné cette conférence de presse et publié ce livre relatant tous ces désaccords, même avec des accusations très graves contre sa famille. Maintenant, il est surprenant de la voir fragile, pleurer, essayer de se rapprocher de sa famille et demander pardon. Je pense que ce programme est un carrousel émotionnel et c’est très intéressant car on se souvient tous d’Arantxa, sa mère et même son chien, qui les accompagnait aux championnats et ils étaient toujours dans les gradins.

Mamen Mendizábal avec Xavier Sardá

On pourrait dire que c’est la réapparition d’Arantxa dans les médias après tout cela.

C’est très probable, je ne peux pas vous le dire avec certitude, mais c’est très probable. D’abord, parce qu’elle a fui le monde du cœur, et nous fuyons aussi ce qu’on a appelé la presse du cœur. Nous n’avons pas fait de format qui passera par votre partenaire ou ses scandales d’amour. Nous nous sommes arrêtés à la photo fixe de sa famille et je pense qu’il a accepté pour cela, bien sûr.

Mamen Mendizábal avec El Gran Wyoming

De «Hoy por hoy» à «Better later», vous êtes passé par de nombreux formats télévisés, comment définiriez-vous votre grande carrière télévisuelle?

J’apprécie le « grand ». J’ai toujours travaillé avec beaucoup d’humilité et j’ai toujours apprécié les équipes avec lesquelles nous nous entourons, celles auxquelles nous sommes confrontés. C’est comme ça. J’ai appris d’Iñaki à quel point il est important d’avoir une bonne équipe et j’ai fait partie de ces équipes. Misez sur le travail acharné notamment dans les programmes live, dans lesquels vous quittez votre peau parce que vous savez quand vous entrez mais pas quand vous partez et tout est très intense. Je pense que j’ai eu la chance de travailler avec la matière première que j’aime le plus, des informations en direct, et avec des gens qui ont laissé leur peau pour laSexta et pour les programmes dans lesquels j’ai travaillé. Je suis très reconnaissant personnellement.

Pour vous en tant que femme, cela a-t-il été plus difficile de travailler dans le monde de la communication?

Je dois remercier mon père, José Luis, d’être qui je suis. J’ai deux frères et je suis la seule fille. Il m’a toujours éduqué avec l’égalité des chances et de manière physique, c’est pourquoi je suis né avec mes lunettes violettes. Mon père m’a toujours aidé à réaliser tous mes rêves ou, du moins, à me battre pour eux. Donc, je ne me suis jamais senti inférieur à aucun homme et quand j’ai trouvé cette situation sur le lieu de travail, cela m’a tellement surpris et je me suis tellement battu que je l’ai gagné parce que pour moi cela n’avait aucune justification. Je ne suis pas éduqué différemment et j’ai les mêmes opportunités. Cette conviction très importante m’a ouvert de nombreuses voies. Je me suis beaucoup battu pour ceux qui venaient derrière, même ceux qui étaient en avance. Mais je dois remercier mon père, qui a fait de moi ce que je suis en ce sens. Les femmes sans hommes ont la tâche beaucoup plus compliquée sur cette voie, car nous avons besoin de leur complicité et de leur dynamisme pour que tous ensemble nous puissions en faire un et être meilleurs.