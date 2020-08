Disney Junior a commandé une troisième saison de la populaire série de comédie animée, «T.O.T.S». L’émission reviendra pour une deuxième saison plus tard cette semaine sur Disney Junior le vendredi 7 août à 9h, la première saison arrivera sur Disney + aux États-Unis et au Canada le vendredi 14 août.

«TOTS» s’adresse aux enfants de 2 à 7 ans et explore les aventures hilarantes des meilleurs amis Pip et Freddy, un pingouin tenace et un flamant rose au bon cœur, qui sont les seuls oiseaux livreurs non cigognes en formation chez Tiny Ones Transport Service (TOTS). En tant que nouveaux membres de l’équipe estimée, ces dépliants juniors doivent prendre soin de transporter les bébés animaux de la pépinière à leurs familles pour toujours à travers le monde.

Chaque épisode comprend deux histoires de 11 minutes qui mettent en évidence l’utilisation de la pensée créative et de la résolution de problèmes pour montrer aux jeunes téléspectateurs qu’il n’y a pas qu’une seule façon d’atteindre un objectif.

La saison 3 présentera le T.O.T.S. Sky School, l’école maternelle où Mia le chaton et les autres bébés animaux seront présents. Il verra également les débuts d’un nouveau personnage, l’enseignante excentrique et infatigable Mme Trunklebee, exprimée par Kari Wahlgren (DuckTales).

Vous attendez avec impatience le retour de T.O.T.S?

