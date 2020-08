Les burritos sont un plat mexicain que la plupart des gens ont mangé à un moment de leur vie. C’est un plat composé d’une tortilla de farine remplie de riz, de haricots, de fromage, généralement de la viande comme du poulet ou du steak, et toute autre garniture que vous souhaitez avoir. Ensuite, il est enveloppé et transformé en une forme ronde.

Traditionnellement, une personne qui mange un burrito commence par une extrémité arrondie et le mange jusqu’à ce qu’il soit parti. Cependant, le célèbre rappeur connu sous le nom de T-Pain a tweeté qu’il aimait manger son burrito sur le côté. Récemment, T-Pain est apparu sur la série YouTube, Hot Ones, et a expliqué pourquoi il mange ses burritos de cette façon.

Qui est T-Pain?

T-Pain est un rappeur célèbre, connu pour son utilisation de l’autoréglage dans ses chansons. Son vrai nom est Faheem Majm, et il est le deuxième enfant de cinq ans. T-Pain a également grandi à Tallahassee, en Floride. Selon Ace Show Biz, il a commencé à expérimenter les rythmes et le rap à l’âge de 10 ans.

Au début des années 2000, T-Pain faisait partie d’un groupe de rap appelé Nappy Headz. Il ne fallut pas longtemps avant qu’il décide de se lancer dans une carrière solo. T-Pain a fait un remix de la chanson d’Akon intitulée « Locked Up ». Quand Akon a entendu le remix, il a décidé de signer T-Pain sur Konvict Music, le label d’Akon.

À cette époque, T-Pain a commencé à utiliser son nom de scène; le «T» dans T-Pain signifie Tallahassee. Son premier single, «I’m Sprung», est sorti en 2005 et a fait partie des 10 meilleures listes de pop et de R & B / hip hop. Il était auto-produit et auto-écrit.

Peu de temps après, T-Pain a sorti la chanson à succès «I’m N Luv (Wit a Stripper)». Cette chanson a également fait partie du top 10 et a renforcé sa base de fans. Il a continué à avoir quatre autres chansons dans le top 10 et a finalement remporté deux Grammy Awards.

T-Pain a également aidé et collaboré avec d’autres artistes, tels que Chris Brown, Kanye West et Pitbull. L’année dernière, il a sorti un nouvel album intitulé «1Up».

T-Pain mange un burrito sur le côté

En 2016, T-Pain s’est tourné vers Twitter pour défendre la façon dont il mange ses burritos. Dans le tweet, il a déclaré: «Les MF essaient de me dire que je ne suis pas le bon parce que je mange des burritos de côté. Je ne ferai pas partie de votre société libérale parce que. »

Quelques fans étaient en faveur de manger un burrito de cette façon, mais d’autres étaient en colère ou confus. Un fan l’a simplement qualifié de « monstre », tandis qu’une autre personne a demandé: « Que faites-vous lorsque vous recevez 3 piqûres et que cela commence à s’effondrer sur lui-même? »

T-Pain n’a jamais répondu exactement comment cela fonctionne. Pourtant, quelques fans ont posté des photos de leurs burritos avec une bouchée par le haut.

Pourquoi cela a du sens

Plus tôt cette année, T-Pain est apparu pour la deuxième fois dans la série YouTube Hot Ones. Dans l’émission, l’animateur Sean Evans interviewe des célébrités invitées. En même temps, ils essaient de manger des ailes de poulet recouvertes de sauce piquante, chaque aile étant plus épicée que la précédente.

Après quelques questions, Evans a mentionné le tweet de T-Pain sur le fait de manger ses burritos sur le côté au lieu du sens traditionnel. Il a également dit à T-Pain qu’il était réconforté par cela parce qu’il avait déjà mangé un taco du haut, et Internet l’a rôti pour cela.

T-Pain a répondu en disant qu’il essayait de dire aux gens pourquoi il mangeait un burrito sur le côté, en disant: « … ça se transforme finalement en taco. »

Il a dit que les gens apprennent généralement à manger de la nourriture d’une certaine façon, donc ils seraient probablement gênés de l’essayer autrement. Cependant, les gens devraient être fiers de la façon dont ils mangent des burritos. Alors, la prochaine fois que vous mangerez un burrito, essayez peut-être de le manger sur le côté.