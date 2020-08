Tania Maduro et Syngin Colchester ont célébré leur union lors d’une cérémonie de mariage non conventionnelle en 2019 lors de la septième saison de 90 Day Fiancé de TLC.

Bien que Tania et Syngin aient eu leurs problèmes, leur enterrement de vie de jeune fille / garçon, leurs tatouages ​​assortis et leurs noces tapageuses (avec Syngin en bretelles et Tania en robe noire) semblaient parfaitement correspondre à leur relation libre d’esprit.

Mais le bonheur nouvellement marié de Syngin et Tania a été de courte durée. Tania a eu plusieurs blessures débilitantes dans un accident de voiture quelques mois seulement après avoir épousé son mari sud-africain.

Le couple, tous deux âgés de 30 ans, avait prévu de quitter l’État d’origine de Tania, le Connecticut. Au lieu de cela, ils ont dû rester sur place pendant que Tania se remettait de ses blessures et allait en physiothérapie. Pendant ce temps, Syngin a eu du mal à trouver du travail et à se sentir chez lui aux États-Unis.

Dans un nouvel aperçu d’un épisode à venir de la cinquième saison de 90 Day Fiancé: Happily Ever After, Tania et Syngin sont retournées en Afrique du Sud pour rendre visite au frère de Syngin, qui avait récemment été victime d’un accident et a vécu une vie potentielle. -caillot sanguin menaçant. En route pour rendre visite au frère de Syngin, Tania a révélé qu’elle subissait encore parfois des crises de panique à la suite de son traumatisme causé par l’accident de voiture.

Syngin Colchester et Tania Maduro | Syngin Colchester via Instagram

Syngin et Tania avaient une petite cintreuse près de l’aile à leur arrivée en Afrique du Sud

Dans l’aperçu du Fiancé de 90 jours, Tania et Syngin ont atterri en Afrique du Sud et se sont dirigés vers l’appartement de son frère Dylan. Syngin a expliqué que lui et son frère avaient des liens étroits, et il était simplement reconnaissant d’avoir survécu à sa situation de santé.

« Heureusement, il vient de sortir de l’hôpital », a déclaré Syngin aux producteurs de Fiancé de 90 jours en prévision de leur réunion. « Il est à la maison. J’ai donc hâte d’aller le voir. «

Syngin et Tania sont montés dans leur voiture, avec Syngin dans le siège du conducteur. Après le démarrage du moteur, la voiture a fait une embardée vers l’avant, provoquant presque une courbure d’aile.

Tania hurla dans ce qui ressemblait à de la terreur, tandis que Syngin réagissait avec un rire nerveux. «Détendez-vous, détendez-vous», lui dit-il, reculant la voiture plus doucement.

CONNEXES: «Fiancé des 90 jours»: Syngin Colchester appelle les autres membres de la distribution pour être «impolis et condescendants» – «Vous n’êtes pas une star de cinéma»

CONNEXES: «Fiancé des 90 jours»: Syngin Colchester admet qu’il n’aurait pas épousé Tania Maduro sans le processus de visa K-1

Tania a parlé de ses symptômes de stress post-traumatique après son accident de voiture

Tania est apparue visiblement secouée et paniquée en s’exclamant: «Ne ris pas de moi, Syngin.» Se tournant sur le côté pour que Syngin ne puisse pas voir, la star du Fiancé des 90 jours avait l’air pâle alors que les larmes lui remplissaient les yeux.

« Ça va, mon bébé? » Demanda Syngin, caressant le bras de sa femme pour le réconforter. « Qu’est-ce qui ne va pas? Je suis juste allé un peu en avant.

La femme de Syngin a expliqué qu’elle avait été blessée par son rire, qu’elle considérait comme un rejet de ses craintes.

«Ce n’était pas un petit peu, bébé. C’était beaucoup », a objecté la star de 90 Day Fiancé. «Je viens de voir toutes ces voitures devant nous. C’était effrayant, puis tu as ri.

La reconnaissance sembla se faire jour sur Syngin, et il expliqua qu’il avait ri de nervosité et de surprise.

«Je suis juste un peu nerveux là-bas», a-t-il dit à Tania. «Je n’ai pas conduit en Afrique du Sud depuis un moment, je n’ai pas conduit un bâton depuis un moment.»

« D’accord, je ne savais pas que c’était un rire nerveux, » acquiesça Tania, semblant accepter l’explication de Syngin. «J’avais l’impression que tu te moquais de moi.»

Syngin s’est excusé et a dit qu’il n’avait pas voulu être «ce type».

Tania a déclaré aux producteurs de 90 Day Fiancé qu’elle avait eu des crises de panique et des cauchemars au sujet des accidents de voiture, de la conduite et de la circulation depuis sa collision et ses blessures traumatiques.

«Depuis mon accident de voiture il y a des mois, j’ai toujours des crises de panique, et c’est vraiment grave», a expliqué Tania. «Au tout début, quand c’est arrivé pour la première fois, je ne dormais pas, et cela a vraiment affecté même la sécurité que je me sens lorsque d’autres personnes me conduisent maintenant. C’est vraiment difficile pour moi. Cela me donne une si mauvaise anxiété.

Syngin a expliqué comment il avait changé depuis son mariage avec Tania et son déménagement aux États-Unis.

Après l’incident, Syngin et Tania semblèrent s’entendre. Le couple Fiancé de 90 jours a eu des retrouvailles en larmes avec Dylan, et le frère de Syngin semblait soulagé de retrouver enfin son frère.

«Avec toi ici et te voyant maintenant, je suis plus heureux qu’autre chose», a déclaré Dylan à son frère après avoir raconté ses quelques semaines pénibles à l’hôpital.

Syngin acquiesça, commençant à pleurer en admettant à quel point les retrouvailles l’avaient affecté.

«Cela me rend très émouvant», a déclaré la star du Fiancé des 90 jours, serrant fermement son frère dans ses bras. «C’est l’amour que nous avons. C’est putain de vrai, mec. «

« C’est la fraternité, » acquiesça Dylan, embrassant Syngin en retour.

Syngin a déclaré aux producteurs de 90 Day Fiancé qu’il n’aurait pas été aussi ouvert avec ses émotions avant d’épouser Tania et de s’installer aux États-Unis.Les attentes culturelles, ainsi que sa propre histoire personnelle, lui avaient souvent laissé peur d’être vulnérable. Maintenant, a déclaré Syngin, il n’avait pas aussi peur de porter son cœur sur sa manche.

«Dans le passé, j’avais l’habitude de ne pas montrer mes sentiments», a déclaré la star de 90 Day Fiancé. «Surtout en Afrique du Sud, c’est comme ça que vous grandissez. Vous grandissez en montrant votre côté dur, pas votre côté doux. Mais oui, je pleure maintenant. Je suis devenu un homme beaucoup plus ouvert. «

Se moquant de lui-même, Syngin a ajouté une boutade d’autodérision, en riant: «Ugh, ne dis pas que c’est bon. Je suis un crieur. «