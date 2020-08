‘Venez dîner avec moi: Gourmet Edition’ a déjà ses nouveaux hôtes pour la douzième édition du programme. Telecinco annonce le début de l’enregistrement des nouvelles tranches de ce format culinaire avec des célébrités produites par Warner Bros ITVP Espagne. Quatre personnages très différents, avec des tâches inachevées et prêts à tout donner à chaque dîner.

Irene Rosales, Miguel Frigenti, Amador Mohedano et Fani Carbajo, candidats à ‘Viens dîner avec moi’

Irene Rosales, Miguel Frigenti, Amador Mohedano et Fani Carbajo seront les quatre protagonistes de la saison 12 de ‘Gourmet Edition’. Rosales, la partenaire de Kiko Rivera, a de l’expérience à la télévision en tant que candidate à « GH Duo » et collaboratrice à « Viva la vida », tandis que Frigenti a grandi devant les caméras depuis ses débuts dans « El revientaprecios » jusqu’à ce que sa chaise soit réparée ‘Sauve-moi’.

D’autre part, Mohedano, le frère de Rocío Jurado, est un habitué des programmes cardiaques et était un concurrent sur «Survivors». Carbajo a fait ses débuts à la télévision il y a quelques mois à peine et est déjà une véritable spécialiste du monde de la télé-réalité. Après être devenu populaire dans «L’île des tentations», il a lié cette expérience avec «Survivors» et, plus tard, «La maison forte».

Retour surprenant

Le format revient après la diffusion en avril 2020 de l’édition par Carmen Borrego, Víctor Sandoval, El Dioni et Bibiana Fernández. Une nouvelle qui attire l’attention après la relation compliquée entre Mediaset España et ITV Global Entertainment, distributeur du format et propriétaire de «Pasapalabra». ITV pourrait ouvrir une filiale en Espagne, faisant ainsi revenir la production du format dans notre pays.