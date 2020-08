Le pari pour la télévision transversale et la synergie des chaînes dans Mediaset Espagne continue de franchir de nouvelles étapes fermement et est-ce qu’après la dernière création simultanée de la série turque ‘Room 309’ sur Telecinco et Divinity, qui a également été un succès auprès du public, la chaîne principale du groupe soutiendra à nouveau d’autres de ses télévisions thématiques avec un nouveau première simultanée. Être le mardi 11 août, lorsque Telecinco et FDF diffusaient en même temps l’espace humoristique ‘Oregon TV’.

«Oregon TV»

L’espace humoristique d’Aragon TV débarque à FDF comme l’un de ses principaux atouts pour la nouvelle saison et il le fait dans le but de compléter l’offre actuelle de comédies et de films qui composent sa grille. Compte tenu de l’importance de la première, Mediaset a choisi de la lancer avec une grande vitrine comme Telecinco pour tenter de toucher le plus grand public possible. De cette façon, la première diffusion de l’espace aura lieu mardi à 22h00, jusqu’à 22h45.. A ce moment-là, Telecinco pariera sur le film « Big Eyes » dans le conteneur de films Cine 5 Estrellas, tandis que FDF le fera avec le film « Elektra ».

C’est ‘Oregon TV’

‘Oregon TV’ est un programme humoristique créé par Félix Zapatero en 2008, réalisé par Samuel Zapatero et à ce jour, il dépasse déjà les 500 livraisons, intégrées en quatorze saisons différentes. Sur Aragón TV, l’espace retransmet aujourd’hui tous les samedis à 21h20 et lancera son quinzième lot en octobre prochain. Maintenant, l’espace fait le grand saut sur la scène nationale, une nouvelle plus que positive pour la chaîne régionale aragonaise, qui a déjà vu il y a des mois comme d’autres de ses paris, en l’occurrence la fiction, ont également donné la cloche. fiction « Le dernier spectacle » est devenu l’une des révélations de la saison, faisant même le saut vers HBO Espagne.

‘Oregon TV’ a des visages comme Marisol Aznar, Jorge Asín, Laura Gómez-Lacueva, Francisco Fraguas, Luis Rabanaque et Alfonso Palomares, parmi tant d’autres et se compose de différents croquis dans lesquels la vie quotidienne, le monde de la politique ou de la musique sont les protagonistes. L’espace est structuré par des sections comme ‘Petit déjeuner avec …’, ‘Problèmes relationnels’, ‘Appartement partagé’ ou ‘Nosolomúsica’ et avec des personnages tels que la famille Gálvez, Marirramona, José Miguel ET ou les utebers Arturo et Damián.