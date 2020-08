Tard convulsé sur le tournage de ‘Viva la vida’. Toñi Moreno a repris avec force les commandes du programme et n’a pas hésité à critiquer José Antonio Avilés, qui a assuré que María Teresa Campos et sa petite-fille Alejandra Rubio ont planifié un reportage ensemble pour un magazine bien connu du cœur. Au grand dam du présentateur, tout semblait être un mensonge.

Légende

« María Teresa Campos m’a appelé pour nier les informations de José Antonio », a averti Toñi Moreno, visiblement bouleversé. « Savez-vous ce qui m’arrive avec cet homme? Que chaque fois qu’il parle, je n’y crois pas », a déploré le présentateur, puis a précisé: « Cela me donne du courage parce que je sais que vous travaillez très dur et que vous appelez tout le monde, mais alors (…) j’ai un message de Carmen Borrego et elle dit que vous mentez « .

Toñi Moreno nie les informations d’Avilés à deux reprises et l’oblige également à quitter le plateau. Toñi: Vous êtes un menteur, je ne crois rien de vous.

Que faisons-nous de lui l’envoyer chez lui? Quelle reine. # VivaLaVida320 pic.twitter.com/uZcwRPhQBl – Lyn Moonroe. (@LynMoonroe) 2 août 2020

Avec un visage surpris, l’ex-survivant n’a pas apaisé les esprits de Moreno, mais au contraire: «Est-ce que je mens?» Demanda-t-il en élevant la voix. Avant cette réaction, le présentateur n’a pas mis longtemps à éclater: «Qu’est-ce que tu mens, mec! Voyons voir: Si María Teresa, Terelu, Carmen appelle et que tout le monde dit que ce rapport n’a pas été fait et ne le sera pas, vous êtes un menteur et c’est tout« Il a poussé sans pitié.

Lève-toi et pars

Le collaborateur a fini par quitter le plateau entre des gestes de colère: « Eh bien, regardez, puisque je suis un menteur: nous sommes arrivés jusqu’ici », s’est-il exclamé avant de quitter le plateau de Telecinco pour ne pas rentrer dans ce qui restait de l’après-midi. Avant, Toñi Moreno avait déjà battu Avilés en déclarant qu’il aimait la corrida. «N’êtes-vous pas déjà assez détesté pour dire qu’en plus de ça, vous aimez les taureaux?