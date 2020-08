Mexique.— Le chanteur Tony Camargo est décédé à l’âge de 94 ans. à Mérida, Yucatán de causes naturelles.

Cela a été confirmé par le ministère de la Culture et des Arts du Yucatán à travers ses réseaux sociaux.

« #RestInPeace Tony Camargo, sa voix a été immortalisée dans la chanson » The old year « » a été posté sur Twitter.

La Bibliothèque nationale de musique a également publié la nouvelle et a regretté la mort de l’interprète de « Tiburon, requin » et d’autres grands thèmes de la musique tropicale.

#RestInPace Tony Camargo, sa voix a été immortalisée dans la chanson « The old year »

Au cours des dernières décennies, Camargo a vécu à Mérida où il a continué à travailler avec des groupes de marimba dans certaines places et jardins.

Bien qu’il soit originaire de Guadalajara, la famille a décidé que son corps reposerait avec sa femme à Mérida, un endroit qu’ils ont adopté comme résidence il y a de nombreuses années.

La Fonoteca pleure la mort du chanteur de Jalisco Tony Camargo (1926-2020). Sans aucun doute, l’une des grandes figures des salles de danse. Il a partagé la scène avec Beny Moré, Wello Rivas et Luis Arcaraz, entre autres. Et aujourd’hui, son interprétation de « The Old Year » est immortelle. pic.twitter.com/aunLED1XZB

– National Fonoteca (@Fonoteca) 6 août 2020