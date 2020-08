Tory Lanez reste muet sur les allégations selon lesquelles il aurait tiré sur Megan Thee Stallion, même si le rappeur l’a directement nommé comme son tireur. Maintenant, Lanez reçoit une tonne de réactions négatives pour avoir aimé un post sur Instagram qui a fait la lumière sur le tournage.

Tory Lanez | Erik Voake / . pour Roc Nation

Megan Thee Stallion a confirmé que Tory Lanez lui avait tiré dessus

Au départ, on ne savait pas grand-chose de ce qui s’était passé, seulement que Lanez avait été arrêté pour arme à feu alors que Megan Thee Stallion était avec lui. Il a été initialement signalé que Megan Thee Stallion avait été blessée en raison d’une coupure au pied qu’elle avait subie lors de l’incident.

TMZ a déclaré que Megan Thee Stallion avait été répertoriée comme «victime» par la police. Le point de vente a rapporté: «Lorsque les agents sont arrivés, on nous a dit que des témoins avaient rapporté que des gens se disputaient dans un SUV avant que quelqu’un tire en l’air… et le véhicule a décollé. Nos sources policières disent que les flics ont reçu une description du SUV et l’ont localisé peu de temps après, et ont trouvé les rappeurs à l’intérieur avec une autre femme. Peu de temps après, Megan Thee Stallion a publié une déclaration disant qu’elle «avait subi des blessures par balle, à la suite d’un crime commis contre moi et commis avec l’intention de me blesser physiquement».

Bien que beaucoup de gens aient supposé que cela signifiait que Lanez avait tiré sur Megan Thee Stallion, il y avait des rumeurs selon lesquelles la victime la blâmait. Dans un effort pour rétablir les faits, l’étalon Megan Thee a publié des photos de sa blessure et est également allé sur Instagram Live pour déclarer directement que Lanez lui a tiré dessus.

«Oui… Tory m’a tiré dessus», dit-elle dans la vidéo. «Vous m’avez tiré dessus. et vous avez amené votre publiciste et votre peuple à aller sur ces blogs, à mentir et merde… arrêtez de mentir. J’essayais juste de rentrer chez moi, nous étions à cinq minutes de chez moi. La police arrive, j’ai peur. «

CONNEXES: Megan Thee Stallion et Cardi B offrent aux fans le cadeau ultime «WAP» sur Twitter

Elle a poursuivi: «Même s’il m’a tiré dessus, j’ai essayé de l’épargner [at the time]. Je traverse tellement de merde. sur une base quotidienne de toute façon….[Tory’s] pas en prison parce que je ne l’ai pas dit au [police] ce qui s’est passé, et j’aurais dû. Je suis intelligente. Je n’ai pas eu à épargner [Tory]. Mais je l’ai fait. Et j’ai fini. Arrêtez d’agir comme si les femmes noires étaient le problème du roi-mère, arrêtez d’agir comme si les femmes noires étaient agressives… arrêtez de répandre des mensonges… vous m’avez tiré dessus, vous avez peur de venir dire à tout le monde que vous m’avez tiré dessus.

Les fans sont furieux après que Tory Lanez ait aimé un post Instagram

Lanez a été particulièrement calme depuis la fusillade et n’a rien eu à dire, même après que Megan Thee Stallion se soit manifestée et ait déclaré que Lanez était celle qui lui avait tiré dessus. Cependant, il a fait une déclaration indirecte sur le tournage en aimant une publication Instagram, montrant apparemment ses sentiments sur la situation.

Le tweet controversé de l’ancien joueur de la NFL Danny Johnson déclarait: «Mesdames, si vous sortez avec un homme qui a inventé le terme« Demon Time », et que vous vous faites tirer dessus pendant les Demon Hours, soyez responsables de VOTRE stupidité.» The Shade Room a republié le tweet, ainsi que plusieurs tweets en réponse à Johnson qui l’a appelé à son arrestation pour violence domestique.

CONNEXES: Le procureur de Los Angeles pourrait inculper Tory Lanez de Felony Over Megan Thee Stallion Case

Lanez, qui n’a pas été actif sur les réseaux sociaux, a aimé le message, beaucoup pensant qu’il a cosigné le tweet de Johnson. Cela a exaspéré les fans, qui ont été choqués par l’audace de Lanez.

«Oh, il est tout simplement irrespectueux», a commenté un fan. Quelqu’un d’autre a dit: «Et il n’a aucun remords! Répugnant!! » Une autre personne avait des sentiments similaires, déclarant: «Il n’a aucun remords, c’est fou. très embarrassant. »

Pourtant, Lanez n’a pas encore abordé directement la question sur aucune plate-forme de médias sociaux.