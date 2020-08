Dirty John / Affiche promotionnelle / USA Network

La saison 2 de Dirty John vient de se terminer sur le réseau américain, mais les fans se demandent déjà quand la série reviendra pour la saison 3.

Il y a quelque chose d’inhabituellement convaincant dans les séries de crimes réels, en particulier pour Bravo devenu Dirty John de USA Network.

Chaque saison, l’anthologie se concentre sur un vrai crime différent qui a eu lieu et c’est cette réalité, aux côtés d’acteurs et de productions fantastiques, qui a rendu l’émission si populaire auprès des téléspectateurs et des critiques.

La saison 2 de Dirty John vient peut-être de se terminer, mais les fans sont déjà désespérés de savoir s’il y aura une troisième saison.

Y aura-t-il une troisième saison de Dirty John?

Au moment de la rédaction de cet article, Dirty John n’a pas été officiellement renouvelé pour une troisième saison, ni annulé par USA Network.

Cependant, les fans de la série ne devraient pas paniquer pour l’instant, nous pensons que ce n’est qu’une question de temps avant qu’une annonce officielle de renouvellement ne soit faite. Les réseaux et les producteurs prennent leur temps pour annoncer de nouveaux renouvellements en raison de la pandémie de coronavirus, mais Dirty John a été un acteur constant pour USA Network.

Alors que les cotes d’écoute et l’audience de la saison 2 de Dirty John sont en baisse par rapport à la saison 1, l’émission a toujours une cote de 0,18 et attire plus de 750 000 personnes en moyenne. De plus, la série a reçu des critiques extrêmement positives de la part des critiques pour son style de production fluide et ses performances puissantes au cours des deux saisons.

Dans l’ensemble, nous doutons fortement que USA Network annule l’émission une fois que la série aura pris un tel élan. Même si le réseau ne veut pas continuer la production, nous pensons que BRAVO serait plus qu’heureux de réacquérir Dirty John pour une troisième saison.

Alors il a affirmé qu'il voulait qu'elle passe à autre chose et qu'elle arrête de se focaliser sur lui et Bend-over Linda… mais se remarie sur ce qui aurait été leur 20e anniversaire ET lui fait passer moins de temps avec ses enfants? Sur quoi d'autre était-elle censée se concentrer? #Dirtyjohn pic.twitter.com/DwJyL8c0Wk – MaxineShaw_PettybyLaw (@mizfontella) 8 juillet 2020

Quand la saison 3 sortira-t-elle?

En l’absence de confirmation officielle que Dirty John fera un retour pour la saison 3, il n’y a aucune information sur une date de sortie potentielle.

Cependant, nous pouvons supposer qu’une troisième tranche serait présentée en première à l’automne 2021, sur la base d’un calendrier de production de 18 mois pour les saisons précédentes. Je suppose que ce calendrier prolongé est la raison pour laquelle chacune des deux saisons a été si bien produite, car les scénaristes / éditeurs ont ces quelques mois supplémentaires pour vraiment rendre la série brillante.

Bien que, jouant l’avocat du diable, la série pourrait prendre une petite pause en raison de problèmes de production associés à la pandémie de coronavirus. Les lieux de tournage, la production dans les espaces publics avec une grande équipe et les déplacements à travers le pays pourraient tous être affectés par la pandémie, en particulier avec l’augmentation du nombre de cas aux États-Unis.

Nous nous attendons à ce que la saison 3 soit publiée sur Netflix après la première de l’émission à la télévision américaine.

Qui sera dans la saison 3?

Comme Dirty John est une série d’anthologies, le casting change chaque saison en fonction de l’histoire individuelle qu’ils racontent. Donc, à l’approche de la troisième saison, les acteurs et actrices impliqués dans la série pourraient littéralement être n’importe qui.

La saison 1 mettait en vedette les acteurs suivants:

Connie Britton comme Debra Newell

Eric Bana comme John Meehan

Temple Juno en tant que Veronica Newell

Julia Garner comme Terra Newell

Alors que la saison 2 avait le casting principal suivant:

Amanda Peet comme Betty Broderick

Christian Slater comme Dan Broderick

Rachel Keller comme Linda Kolkena

Lily Donoghue comme Tracy Broderick

Si Amanda Peet n'obtient pas de prix Emmy pour cette performance, personne ne devrait obtenir un Emmy cette année #DirtyJohn – Camille D (@ CamilleDennis24) 8 juillet 2020

Cependant, le scénario lui-même peut être annoncé avant le casting. Cela nous donnera une indication approximative du type d’acteur à attendre dans le rôle principal, mais nous vous tiendrons également au courant dès que l’information sera confirmée.

