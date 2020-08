Netflix a Greenlit Anatomy of a Scandal, une série d’anthologies du créateur de HBO’s Big Little Lies David E. Kelley et de l’ancienne showrunner de House of Cards Melissa James Gibson. La première saison sera basée sur le roman de 2017 du même nom de Sarah Vaughan. Chaque saison est définie pour explorer un scandale public à grande échelle différent. Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

La série a été annoncée pour la première fois via un communiqué de presse Netflix en mai 2020. La série provient de 3dot Productions qui travaille également actuellement sur un documentaire américain sur le football féminin.

Netflix s’est déjà aventuré dans des séries d’anthologies, les plus notables étant Black Mirror (actuellement en attente) et The Haunting of Hill House (et Bly Manor qui sortira en octobre).

Attaché au projet est le directeur S.J. Clarkson, qui a réalisé des épisodes pour Succession de HBO et le pilote inédit de Game of Thrones et Jessica Jones et Orange est le nouveau noir de Netflix. Clarkson a été nominé pour un Gold Derby Award pour ce dernier.

De quoi parle Anatomy of a Scandal?

Le roman original de 2017 de Sarah Vaughan raconte l’histoire de deux femmes et d’un homme pris dans un scandale public très laid. James, un politicien de haut rang de Westminster est accusé de viol, mais sa femme Sophie pense qu’il est innocent. Kate est l’avocate qui poursuit l’affaire et elle est convaincue que James est coupable et doit payer pour son crime. Tout n’est pas clair dans cette affaire judiciaire et cela complique les choses pour tout le monde. L’intrigue aborde des choses telles que le mariage dans une situation extrêmement turbulente et un drame tendu dans la salle d’audience.

Qui est le casting de Anatomy of a Scandal?

Actuellement, aucun membre de la distribution n’est officiellement annoncé pour la première saison de Anatomy of a Scandal. Cela étant dit, Recapped, une source très fiable qui ne s’est jamais trompée auparavant, affirme que les deux pistes ont déjà été lancées.

Selon eux, Sophie et Kate seront jouées par les nominés aux BAFTA et aux Golden Globes Sienna Miller, connue pour ses rôles dans American Sniper et G.I. Joe: Rise of the Cobra et nominé aux Primetime Emmy Awards Michelle Dockery, qui est connue pour ses rôles dans des séries telles que Downton Abbey d’ITV et Godless de Netflix. Pour le moment, nous ne savons pas laquelle d’entre elles joue Sophie et laquelle est Kate.

Combien d’épisodes ont Anatomy of a Scandal?

La première saison d’Anatomy of a Scandal comportera six épisodes d’une heure.

Quel est le statut de production de Anatomy of a Scandal?

La production d’Anatomy of a Scandal est actuellement prévue pour l’automne 2020 aux studios Shepperton, au Royaume-Uni.

Quand Anatomy of a Scandal sortira-t-il sur Netflix?

Bien qu’aucune date n’ait été annoncée ou même suggérée, en fonction du calendrier de production, du nombre d’épisodes et de la complexité de la production (aucun VFX à budget élevé requis), nous pouvons supposer que Anatomy of a Scandal pourrait être publié sur Netflix en Été / automne 2021.

C’est tout ce que nous savons jusqu’à présent, nous garderons cet aperçu à jour au fur et à mesure que nous en apprendrons plus.