La quatrième saison de The Seven Deadly Sins vient peut-être de sortir, mais les fans de la série se demandent déjà quelle est la date de sortie prévue pour la saison 5 sur Netflix.

The Seven Deadly Sins est l’une des séries animées les plus réussies jamais produites sur Netflix.

Cela est évident par le fait que les fans posent déjà des questions sur la cinquième saison le jour même de la première de la saison 4. Alors, que savons-nous jusqu’à présent?

7DS a-t-il été renouvelé?

C’est une bonne nouvelle pour les fans de l’anime The Seven Deadly Sins, la série a été officiellement renouvelée pour la saison 5.

Bien que pour être honnête, ce n’est vraiment une surprise pour personne et surtout compte tenu de la fin de la saison 4. L’émission reste l’une des séries animées originales les plus populaires de Netflix, ce qui signifie que la plate-forme voudra continuer à produire des saisons aussi longtemps que nécessaire.

La nouvelle que l’anime se poursuivrait dans la cinquième saison n’aurait pas été une surprise pour quiconque suit le manga, qui en mai 2020 se trouve au chapitre 342 – il reste beaucoup de matériel source à utiliser.

Eh bien, 5 épisodes dans la nouvelle saison de Seven Deadly Sins et je suis déjà un campeur heureux. – Richard Lee (@ RichieLee10) 6 août 2020

Seven Deadly Sins Saison 5 Date de sortie…

La saison 5 des Seven Deadly Sins sortira en janvier 2021 au Japon et arrivera probablement sur Netflix en avril 2021.

La série devait initialement sortir au Japon en octobre 2020. Cependant, comme de nombreux autres projets d’anime, a dû être retardée en raison de la pandémie de coronavirus.

Heureusement, le site officiel de l’émission a annoncé que la série reviendrait au Japon au début de 2021. Comme les émissions sortent généralement à l’extérieur du pays quelques mois plus tard, nous pouvons espérer que la saison 5 sera diffusée sur Netflix en avril / mai 2021.

Cependant, il est possible que nous ne voyions pas l’équipage de Melodias revenir avant juin / juillet 2021.

APRÈS 5 ANS ET PLUS, SEPT PÉCHÉS MORTELS, LA SAISON 4 EST ENFIN LÀ – Camthehokage 🐆🏋 (@camthehokage) 6 août 2020

Nous vous apporterons des mises à jour sur l’avenir de The Seven Deadly Sins dès que plus d’informations seront officiellement révélées.

