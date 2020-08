National Geographic a annoncé des détails sur sa prochaine série, Traite avec Mariana van Zeller, qui emmène les téléspectateurs dans un voyage à l’intérieur des marchés noirs les plus dangereux de la planète. Chaque enquête de la série en huit parties s’intègre avec Mariana van Zeller, journaliste lauréate du prix Peabody et duPont, alors qu’elle explore les rouages ​​internes complexes et souvent violents d’un réseau de contrebande. Alors qu’elle plonge de plus en plus profondément dans ces enfers, Mariana révèle – avec une audace et une empathie caractéristiques – que les personnes qui exploitent ces réseaux de trafiquants nous ressemblent souvent beaucoup plus que nous ne le pensons. Traite avec Mariana van Zeller premières sur National Geographic sur 1er janvier 2021.

Sinaloa, Mexique – Mariana van Zeller (R) avec des sicarios, ou tueurs à gages, qui sont membres du cartel de Sinaloa. (Crédit: National Geographic / Muck Media)

Trafic offre aux téléspectateurs une aventure axée sur la mission dans des endroits rarement vus, offrant un aperçu intime derrière le rideau criminel. Mariana passe du temps avec des acteurs majeurs d’une multitude d’économies souterraines – des trafiquants de tigres et des escrocs internationaux aux contrefacteurs, aux artilleurs et aux fournisseurs de fentanyl. En cours de route, elle rencontre également les forces de l’ordre, d’anciens détenus, des collègues journalistes et des habitants pris entre deux feux, le tout dans le but de fournir une vue à 360 degrés de ces réseaux de trafiquants mal compris qui contribuent aux milliers de milliards de dollars dans le monde. économie parallèle du dollar.

«Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de partager Trafficked avec des téléspectateurs du monde entier», a déclaré Mariana van Zeller, qui a passé la majeure partie des 15 dernières années à rendre compte de la pègre mondiale. «Les gens ne réalisent pas que les marchés noirs sont tout autour de nous, cachés à la vue de tous. Et ce qui me fascine le plus, c’est la façon dont des gens normaux et respectueux des lois – des gens comme vous et moi – sont entraînés dans ces mondes criminels.

Dans un épisode spécial de deux heures, Mariana découvre une chaîne d’approvisionnement meurtrière d’armes à feu américaines introduites en contrebande entre les mains de cartels de la drogue et alimentant des niveaux records de violence armée au Mexique. Un voyage rempli d’accès à couper le souffle aux artilleurs, aux mules, aux chefs de cartels et aux assassins prend une tournure encore plus terrifiante lorsque le fils du plus célèbre baron de la drogue au monde, El Chapo Guzman, est arrêté et le cartel que Mariana infiltre décide de se révolter violemment. .

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Les sujets supplémentaires d’épisode incluent:

CONTREFAÇON

Mariana voyage au plus profond de la pègre péruvienne pour rencontrer les artisans gangsters qui fabriquent et vendent les meilleurs faux dollars américains au monde. En cours de route, elle apprend que bon nombre de ces opérations de contrefaçon sont dirigées par des familles criminelles de Lima, qui font fortune malgré les efforts de lutte contre la contrefaçon des services secrets américains et de la police nationale péruvienne.

Arnaques

Mariana plonge dans le monde de l’escroquerie internationale pour comprendre comment tout cela fonctionne et rencontrer les hors-la-loi au cœur de cette industrie en plein essor. Son enquête la mène des rues de Montego Bay aux quartiers fastueux de Tel Aviv alors qu’elle poursuit certains des plus grands fraudeurs de téléphone, de loterie et de finance au monde et apprend pourquoi les Américains sont les cibles idéales.

COCAÏNE

Mariana retrace l’une des routes de contrebande les plus insolubles au monde, en suivant le chemin de la cocaïne depuis une vallée isolée du Pérou à travers la côte caribéenne de la Colombie, jusqu’aux rues de Miami. Malgré la guerre américaine contre la drogue qui dure depuis des décennies, la production de cocaïne est à un niveau record et Mariana rencontre certains des fabricants, des passeurs, des chauffeurs et des adolescents routards qui risquent leur vie pour livrer la drogue de fête préférée des États-Unis.

STÉROÏDES

À l’ère des médias sociaux, la demande de stéroïdes illégaux est en plein essor. Mariana recherche les producteurs et les utilisateurs pour tenter de comprendre la vanité, l’insécurité et la cupidité qui animent ce marché noir dangereusement non réglementé et d’un milliard de dollars des drogues améliorant le corps.

FENTANYL

Le fentanyl a provoqué la crise de la drogue la plus meurtrière de l’histoire américaine. Mais on comprend moins comment la drogue a complètement transformé le marché noir. Mariana part à la recherche des nouveaux patrons, de nouvelles routes, de nouveaux risques et des communautés américaines qui paient le prix de la prochaine vague de fentanyl.

TIGRES

Mariana s’attaque à ce qu’une de ses sources appelle «l’histoire intouchable de la contrebande». Le marché noir des tigres et des parties de tigres est si lucratif, si secret et si dangereux que peu de gens ont tenté de découvrir ses horribles détails. Mariana voyage de loin et de près pour rencontrer les passeurs face à face.

PIMPS

Dans un voyage révélateur à travers son État d’origine, la Californie, Mariana se mêle aux proxénètes, aux victimes, aux flics infiltrés et aux enquêteurs privés pour comprendre la laideur des relations sexuelles illicites en Amérique. Comment les proxénètes recrutent-ils? Comment pensent-ils? D’où tirent-ils leur pouvoir? Et jusqu’où iront-ils pour prendre leur part de ce marché noir d’un milliard de dollars?

TRAITÉ AVEC MARIANA VAN ZELLER est produit pour National Geographic par Muck Media. Pour National Geographic, Bengt Anderson est producteur exécutif; Matt Renner est producteur exécutif et vice-président, programmation et production originales; Alan Eyres est vice-président senior de la production et du développement; et Geoff Daniels est vice-président exécutif du divertissement mondial non scénarisé.

Traite avec Mariana van Zeller premières sur la chaîne National Geographic le 1er janvier 2021 et bien que la plupart du contenu National Geographic soit ajouté à Disney +, s’il est jugé plus mature, il sera disponible sur Hulu.

