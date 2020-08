Nous sommes à peine à la mi-août, mais nous pouvons déjà nous attendre au nouvel anime passionnant qui arrivera sur Netflix en septembre 2020.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des films d’animation et des séries télévisées à venir sur Netflix en septembre 2020:

Exorciste bleu

Saisons: 2 | Épisodes: 39

Genre: Drame, Fantaisie, Shonen | Durée: 24 minutes

Venir sur Netflix: 1er septembre 2020

Il a fallu aux fans de Blue Exorcist cinq patientes années d’attente pour l’arrivée de la saga de Kyoto. Pour les fans de Blue Exorcist sur Netflix, l’attente a été encore plus longue. Les abonnés seront ravis d’apprendre que la saga Kyoto de Blue Exorcist arrivera enfin bientôt.

Rin Okumura est un adolescent apparemment ordinaire et rebelle jusqu’au jour où il est attaqué par des démons. Son monde entier tombe sur sa tête lorsqu’il découvre qu’il est le fils de Satan et que son corps est le récipient dont son père a besoin pour retourner dans le monde humain. Plutôt que de rejoindre son père, Rin est envoyé à la True Cross Academy et s’entraîne pour devenir un exorciste, une organisation de tueurs de démons qui s’efforcent de protéger le monde des forces de Satan.

Effacé

Saisons: 1 | Épisodes: 13

Genre: Drame, Fantaisie | Durée: 30 minutes

Venir sur Netflix: 1er septembre 2020

Un autre anime Anilpex faisant son chemin vers Netflix US, la mini-série à succès était l’un des meilleurs anime de 2016.

Satoru Fujinuma, un manga de 29 ans et livreur à temps partiel découvre sa capacité à voyager dans le temps. Lorsque Satoru est accusé de la mort de sa mère, il est transporté 18 ans dans le passé dans sa 5e année et tente de réparer l’avenir.

Destin / Grand Ordre -Premier Ordre-

Réalisateur: Hitoshi Nanba

Genre: Drame, Fantaisie | Durée: 74 minutes

Venir sur Netflix: 1er septembre 2020

Le destin / franchise est devenu synonyme de Netflix ces dernières années, et cela semble continuer le spécial télévisé de Fate / Grand Order: First Order.

À l’insu de la population, l’humanité est au bord de l’extinction. Pour empêcher l’événement cataclysmique de fin du monde de se produire, l’Organisation de sécurité de la Chaldée a renvoyé Ritsuka Fujimaru et le mage Mash Kyrielight en 2004, lors des événements de la dernière guerre sainte, dans l’espoir de trouver la clé pour sauver l’avenir. .

Le pays imaginaire promis

Saisons: 1 | Épisodes: 12

Genre: Drame, Fantaisie, Horreur | Durée: 24 minutes

Venir sur Netflix: 1er septembre 2020

L’un des titres d’anime les plus chauds de 2019, The Promised Neverland est incroyablement demandé depuis la diffusion du premier épisode au Japon. Enfin, après de nombreuses rumeurs et spéculations, nous pouvons confirmer que la première saison arrivera sur Netflix en septembre.

Lorsque trois des orphelins les plus intelligents de Grace Field House enfreignent les règles en quittant les lieux, ils découvrent un sombre secret choquant. Avec leur vie et celle des autres orphelins en danger, ils doivent trouver un moyen de quitter leur foyer apparemment parfait.

Les Chroniques d’Idhun N

Saisons: 1 | Épisodes: 5

Genre: Fantaisie | Durée: 25 minutes

Venir sur Netflix: 10 septembre 2020

À venir sur Netflix en septembre, The Idhun Chronicles restera dans les mémoires comme la toute première série animée espagnole originale.

Lorsque les trois soleils et trois lunes se sont alignés sur Idhun, Ashran, le nécromancien a saisi sa chance de s’emparer du pouvoir, et le règne des serpents ailés a commencé sur la terre. Un adolescent phobique et maniant le feu du nom de Jack et son amie Victoria font partie d’un destin entrelacé qui changera à jamais l’avenir d’Idhun.

