La saison 2 de la Umbrella Academy s’est terminée par une bataille, bien sûr. Les frères et sœurs Hargreeves sont recherchés en relation avec les événements des derniers jours, et ils ont encore un ennemi de plus à éliminer. Voici ce qui s’est passé lors de la finale de la saison 2 de The Umbrella Academy, « The End of Something » (spoilers à venir).

Sur le lam

(De gauche à droite) Tom Hopper comme Luther, Emmy Raver-Lampman comme Allison, Robert Sheehan comme Klaus, David Castañeda comme Diego et Ellen Page comme Vanya Hargreeves dans «The Umbrella Academy» | Christos Kalohoridis / Netflix

La dernière fois que les Hargreeves ont eu autant de problèmes, c’était avec leur père. Lors des funérailles de Ben en 2006, Reginald blâme les adolescents restants. Pendant que Vanya essaie de les apaiser, ils se pointent tous du doigt. Sauf pour Klaus. Il utilise son pouvoir pour contacter Ben, qui dit qu’il était censé aller dans la lumière. Klaus dit qu’il peut y aller à tout moment.

En 1963, tout le monde se demande ce qu’il faut faire ensuite. Vanya réalise enfin qu’elle et Harlan sont liés, et elle demande à ses frères et sœurs de l’accompagner pour l’aider. Le premier à la rejoindre est Klaus, à qui elle parle de Ben. Elle le met à l’aise en lui disant que Ben a choisi de rester avec lui toutes ces années. Une fois que tous les Hargreeves sont emballés dans la voiture, ils partent. Le Suédois restant les suit.

Le vrai pouvoir de Lila

Alors que Vanya essaie d’aider Harlan, Lila et le maître arrivent. Ils font appel à tous les assassins de la Commission. Des coups de feu pleuvent et Vanya les élimine tous. Mais au milieu de tout cela se trouvent Lila et le Handler, qui sont protégés. Lila émule les pouvoirs de Vanya. Les Hargreeves réalisent qu’elle est l’un d’entre eux.

Lila continue d’utiliser sa capacité à copier des pouvoirs avec chacun des frères et sœurs à tour de rôle. Nous l’avons déjà vue se battre comme Diego, mais maintenant elle jette Luther par la fenêtre. Elle rumine Allison, l’empêchant de respirer (Luther lui donne le bouche à bouche). Elle s’engage même dans une bataille de téléportation avec Five.

Le voyage dans le temps s’est bien passé

En combattant Five, Lila apprend la vérité sur le Handler. Diego et le reste des Hargreeves expliquent qu’elle a dû traquer Lila et truquer l’ordre de mise à mort sur ses parents pour la récupérer comme Reginald les a collectés, et fait de même avec Harlan maintenant. Ils disent qu’ils seront sa famille.

Juste à ce moment-là, le Handler entre et tire sur tous les Hargreeves. Lila la confronte, et elle se retourne contre Lila, la tuant aussi. Puis le Suédois entre et la tue. Mais Five, toujours en vie, utilise son pouvoir pour remonter le temps de quelques minutes. Il sauve ses frères et sœurs et Lila, et le Handler meurt toujours. Lila disparaît avec la mallette du Handler. Le Suédois et les Cinq appellent à une trêve.

L’Académie Sparrow

Tout le monde termine son temps en 1963. Vanya reprend son pouvoir (ou est-ce qu’elle?), Mais Sissy ne l’accompagnera pas jusqu’en 2019. Ray trouve une note d’Allison. Dave se déploie. Ruby prépare son arme pour tuer Lee Harvey Oswald. Herb est le président par intérim de la Commission. Il est temps que les frères et sœurs Hargreeves rentrent chez eux.

Le seul problème? Ils ont provoqué des changements. En 2019, la Umbrella Academy est la Sparrow Academy. Reginald est toujours en vie, et s’il sait qui ils sont, ce ne sont pas les enfants qu’il a adoptés. Ces désormais adultes se révèlent, dirigés par nul autre qu’un Ben bien vivant.

