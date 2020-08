HISTOIRES CONNEXES

Au milieu de la récente controverse entourant Ellen DeGeneres et des allégations portées contre le personnel de son émission, la star de Modern Family Sofia Vergara prend la défense de l’animatrice.

Un clip de 2015 de The Ellen DeGeneres Show (intégré ci-dessus), qui a récemment fait le tour sur les réseaux sociaux, trouve les deux actrices discutant d’une publicité de CoverGirl qu’elles ont filmée ensemble, avec DeGeneres taquinant Vergara pour ses difficultés de prononciation anglaise sur le plateau.

«Ils lui donnent aussi les lignes les plus dures, car nous devons décrire ce que contient le maquillage de CoverGirl. Elle a tellement de mal à prononcer l’un des ingrédients », a déclaré DeGeneres dans l’interview.

Vergara, rapide sur ses pieds, a rendu la plaisanterie avec un léger coup sur l’âge de DeGeneres. « Je pense que parce que vous êtes beaucoup plus célèbre que moi et plus âgé que moi, ils vous accordent la priorité et vous lisez le script en premier, et ensuite vous êtes celui qui me fait dire ces mots. »

Ceci, bien sûr, a conduit au partage d’autres exemples où DeGeneres a attiré une attention négative sur l’accent de Vergara.

Alors que certains utilisateurs de médias sociaux ont rapidement critiqué l’hôte, Vergara s’est adressé à Twitter pour expliquer que tout était très amusant. «Deux comédiens s’amusent ensemble pour se divertir», a-t-elle tweeté avec le clip. «Je n’ai jamais été victime les gars, j’étais toujours dans la blague.»

DeGeneres a récemment été critiquée après une paire d’allégations détaillées de Variety et BuzzFeed News selon lesquelles son émission favorisait un environnement de travail toxique, y compris l’inconduite sexuelle présumée de trois grands producteurs. Trois de ces producteurs nommés ont depuis été licenciés.

DeGeneres a envoyé une lettre à son personnel peu de temps après la publication de ces rapports, insistant sur le fait qu’elle voulait toujours que son émission soit «un lieu de bonheur» et qu’elle était «déçue d’apprendre que cela n’avait pas été le cas. … Nous avons immédiatement lancé une enquête interne et nous prenons des mesures, ensemble, pour corriger les problèmes.

Plusieurs amis proches de DeGeneres ont pris sa défense, y compris Kevin Hart qui a posté le message de soutien suivant sur Instagram: «C’est fou de voir mon amie vivre publiquement ce qu’elle traverse. Je connais Ellen depuis des années et je peux honnêtement dire qu’elle est l’une des personnes les plus dopées de la planète f-king. Elle a traité ma famille et mon équipe avec amour et respect depuis le premier jour. »