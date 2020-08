Des mois après que Disney a retiré le «Fox» des studios du XXe siècle, Walt Disney Television Studios a maintenant renommé deux de ses divisions.

20th Century Fox Television et Fox 21 TV Studios ont maintenant été renommés, perdant la partie «Fox» des titres. Avec 20th Century Fox Television devenant 20th Television Studios et Fox 21 TV Studios devenant Touchstone Television. Si ce nom vous semble familier, c’est parce que c’était autrefois le studio de télévision grand public de Disney qui réalisait des émissions telles que « Home Improvement », « Boy Meets World » et « Grey’s Anatomy » jusqu’en 2007, date à laquelle il a été renommé ABC Studios.

Disney a également fusionné ABC Studios et ABC Signature Studios en un seul, qui sera désormais connu sous le nom de ABC Signature.

«Nos nouveaux noms de studio et logos marquent un nouveau jour pour ABC Signature, 20th Television et Touchstone Television tout en honorant leur riche histoire et la puissance créative de Walt Disney Co. Dana [Walden] et je ne pourrais pas être plus heureux de la première année de nos trois studios ensemble dans le cadre des studios de télévision Disney et nous pensons qu’avec notre liste de talents puissants et nos équipes de studios exceptionnelles, le meilleur reste à venir ».

A déclaré le président de Disney TV Studios, Craig Hunegs.

Les nouveaux logos seront immédiatement déployés dans de nouveaux épisodes, mais certains pourraient ne pas être pleinement intégrés avant la fin de l’année. Les titres de bibliothèque et les épisodes réalisés avant le changement de nom resteront inchangés, alors ne vous attendez pas à voir des différences sur Hulu ou Disney +.

Découvrez les nouveaux logos ci-dessous:

Il est certainement intéressant de voir Disney ressusciter la marque « Touchstone », car il s’agissait d’un studio de cinéma que Disney a cessé d’utiliser en 2009 et était à l’origine de succès tels que « Armageddon », « Con Air », « The Rock » et plus encore. Bien qu’ils aient utilisé le nom pour sortir certains films Dreamwork pour lesquels ils avaient les droits de distribution.

Le changement de nom des studios de télévision n’a conduit à aucun changement de personnel, mais fait simplement partie du plan de Disney visant à supprimer le mot «Fox», afin de réduire la confusion et de se distancier de la marque «Fox Entertainment».

Ces studios sont à l’origine de plusieurs des prochains Disney + Originals, notamment «Big Shots», «Mighty Ducks», «Turner & Hooch» et «Just Beyond».

Que pensez-vous des nouveaux noms de TV Studio?

