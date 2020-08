La guerre pour Cybertron est enfin arrivée et après un premier chapitre impressionnant sur Netflix, les fans attendent déjà avec impatience le chapitre deux, Earth Rise. Netflix n’a pas révélé la date de sortie de War for Cybertron: Earth Rise, mais nous garderons une trace de toutes les dernières nouvelles, y compris à quoi s’attendre, les nouveaux membres de la distribution et la date de sortie de Netflix.

Transformers: War for Cybertron est une série animée originale de Netflix basée sur la célèbre franchise de jouets Hasbro, Transformers et toyline War pour Cybertron. La production de la série a été assurée par les créateurs de RWBY, Rooster Teeth et le studio d’animation japonais Polygon Pictures.

La série a déjà été très bien accueillie par les fans et les critiques, en particulier, elle a été félicitée pour son animation fantastique, sa distribution et sa présentation d’éléments plus sombres des Transformers que nous n’avions jamais vus auparavant.

Quand Transformers: War for Cybertron: Earth Rise sera-t-il sur Netflix?

Au moment de la rédaction de cet article, il n’y a pas de confirmation officielle de Netflix sur la date de sortie de Transformers: War for Cybertron: Earth Rise. Nous savons cependant que la série reviendra dans un proche avenir.

Un communiqué de presse du site de fans officiel de Transformers a révélé que Rooster Teeth travaillait avec le cabinet de conseil créatif Horseless Cowboy pour apporter plus de talents de doublage à la série.

Dans le communiqué de presse, ce qui suit a été dit:

Rooster Teeth et Horseless Cowboy attendent une excellente réponse des fans pour la première du premier épisode de la trilogie Transformers: War for Cybertron. Les deux dernières parties de la trilogie seront publiées sur Netflix dans un proche avenir.

Le terme «futur proche» est quelque peu ambigu, mais nous pouvons supposer que cela signifie dans les 12 à 18 prochains mois.

Nous pouvons nous attendre à en savoir plus bientôt.

Que pouvons-nous attendre de Transformers: War for Cybertron: Earth Rise?

* spoilers potentiels pour Transformers: War for Cybertron: Earth Rise *

Comme le titre du prochain chapitre le suggère, les Autobots quitteront Cybertron et exploreront la galaxie pour l’Allspark. Leur recherche les amènera éventuellement sur Terre et, ce faisant, mènera Megatron et les Decepticons sur la planète également.

Avec le Allspark retiré de Cybertron, le monde natal des Transformers est sur un compte à rebours pour la destruction. Sans son pouvoir, nous commencerons à voir son impact sur le monde, et les Autobots et Decepticons laissés pour compte. Ce sera une course contre la montre pour trouver l’Allspark, et celui qui le fera en premier aura le sort de Cybertron entre ses mains.

Dans une interview avec Hasbro Pulse, producteur exécutif de la série, F.J. Desanto a expliqué en détail à quoi s’attendre du prochain chapitre de War for Cybertron. Soyez averti, l’interview révèle des spoilers pour le prochain chapitre Earthrise.

À combien d’épisodes pouvons-nous nous attendre pour Transformers: War for Cybertron: Earth Rise?

Comme le chapitre précédent Siege, Earth Rise aura un total de 6 épisodes.

Pouvons-nous nous attendre à voir de nouveaux transformateurs dans Earth Rise?

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Horseless Cowboy, un cabinet de conseil créatif, a travaillé avec Rooster Teeth, fournissant des services de talent et d’enregistrement vocal pour la trilogie.

On ne sait pas si le communiqué de presse signifie que nous allons voir une toute nouvelle distribution, ou s’ils fourniront plus de talents pour d’autres rôles dans les chapitres à venir.

Le site des fans de Transformers a cherché à clarifier la situation.

Quelle que soit la situation de casting, nous pouvons certainement nous attendre à voir beaucoup de nouveaux et passionnants Transformers dans Earth Rise.

AutobotsDecepticons

Êtes-vous enthousiasmé par la sortie de Transformers: War for Cybertron sur Netflix? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!