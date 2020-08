Disney a annoncé que la neuvième saison de la série National Geographic, Wicked Tuna, arrivera à Disney + aux États-Unis le vendredi 18 septembre.

La série à succès Wicked Tuna de National Geographic est de retour avec une toute nouvelle saison dramatique en haute mer. Suivez un groupe de pêcheurs commerciaux salés du plus ancien port maritime du pays, Gloucester, Massachusetts, alors qu’ils gagnent leur vie grâce à la pêche à la canne et au moulinet à la recherche du précieux thon rouge.

La neuvième saison se compose de 15 épisodes:



C’est le premier jour d’une nouvelle saison de thon rouge, et les capitaines de Gloucester se sentent confiants, prêts à mettre de la viande sur le pont et à ramener à la maison le premier poisson de la saison. Mais cette année, une nouvelle flotte d’étrangers rancuniers vient tout emporter. Ces «touristes» entrants sont prêts à affronter les anciens combattants et à faire tout ce qu’il faut pour s’imposer.

La compétition s’intensifie alors que les capitaines originaux de Gloucester réalisent que les nouveaux arrivants sont sérieux. Lorsque les nouveaux bateaux décident de faire équipe et de travailler ensemble pour avancer dans le jeu, les vétérans commencent à ressentir la pression de défendre leur propre territoire. Alors que les rivalités s’intensifient, la flotte d’origine recourt à des mesures drastiques et voit que le travail d’équipe pourrait bien porter ses fruits.

Effrayés par le succès soudain des nouveaux capitaines, les vétérans de Gloucester ont mis leurs différences de côté et travaillent ensemble pour faire en sorte qu’un bateau vétéran soit en tête cette saison. Bien que ces alliances improbables ne soient que l’étincelle dont tout le monde a besoin, une étincelle entre le capitaine T.J. Ott du Hot Tuna et Marissa McLaughlin du Pinwheel attirent l’attention de la flotte.

Le quota de thon rouge de cette année n’est qu’un poisson par jour, et les tensions sont vives à mesure que le quota limité diminue. Lorsque les étrangers utilisent des attaques sournoises pour tenter de voler du poisson aux vétérans, le combat devient personnel pour les rivaux de longue date Sam Law of the Kraken et Tyler McLaughlin of the Pinwheel, et la perte de chaque bateau est le gain d’un autre bateau dans la course au sommet de le classement.

Avec plusieurs héritages familiaux remontant à des générations, la pêche est personnelle pour les capitaines de Gloucester. Et alors que la concurrence entre les JO et les touristes s’intensifie, les capitaines de Gloucester misent sur les liens familiaux. Deux capitaines partagent un lien alors que l’un fait face à la perte de son père tandis qu’un autre est en deuil. Pendant ce temps, trois générations pêchent ensemble sur un bateau dans une bataille épique pour le thon rouge.

La flotte de Gloucester a l’habitude de dominer son territoire, mais alors que les nouveaux arrivants commencent à sortir d’une longue période de sécheresse, la concurrence commence à se réchauffer. Le temps estival amène une meute de «googans», ou pêcheurs de loisir, dans les eaux de Gloucester, et les capitaines sont obligés de tester différents lieux de pêche afin d’échapper à la foule.

Juste au moment où les capitaines commencent à faire leurs pas, de mauvaises nouvelles parviennent à la flotte: les marchés du thon rouge sont sursaturés et menacent de fermer la pêche. Les chèques de paie de plus en plus importants étant de moins en moins nombreux, les capitaines sont nerveux alors qu’ils tentent de maintenir l’élan dans un marché désastreux. Chaque prise compte, car leur prochain poisson pourrait être le dernier.

Avec une date limite officielle fixée pour la fermeture du marché, les capitaines et les équipages n’ont que 48 heures pour effectuer leurs prises finales et apporter leurs derniers chèques de paie. Le temps s’écoulant et la possibilité que «demain» s’évanouisse, la tension est palpable entre les bateaux alors que tout le monde se pousse à des mesures extrêmes pour un dernier coup de gloire.

Le marché du thon rouge à Gloucester reste fermé, mais pas pour toujours. Après quatre longues journées hors de l’eau, les bateaux ont le feu vert pour redémarrer et tout le monde a hâte de rattraper le temps perdu. Mais lorsque les paiements à la pêche sont inférieurs aux prévisions, la déception s’installe dans tous les domaines, car les capitaines se rendent compte qu’il y a encore un long chemin à parcourir jusqu’à ce que le marché se stabilise.

Avec la réouverture des marchés du thon rouge, tout est sur le pont pour revenir dans le jeu. Alors que les camarades de la flotte se mobilisent pour prouver leur valeur, certains capitaines donnent libre cours à leur second commandant; d’autres hésitent à faire confiance à leurs équipages. Alors que le marché commence à se stabiliser, les capitaines et les équipages peuvent-ils mettre de côté leurs différences assez longtemps pour mettre de la viande sur le pont?

Les capitaines font face à des conditions météorologiques intenses quelques jours seulement après la fermeture du marché et doivent décider s’il vaut la peine de tout risquer pour surmonter la tempête ou rester à l’intérieur et perdre un chèque de paie potentiel. Avec des conditions extrêmes et la haute mer qui frappe les bateaux, et qui fait des ravages sur les capitaines à la fois mentalement et physiquement, tout le monde fait face au choix ultime: se battre ou voler?

Au fur et à mesure que la compétition s’intensifie, les capitaines essaieront n’importe quoi pour apaiser les dieux du thon pour un peu de chance. Capitaine T.J. Ott of the Hot Tuna apporte son porte-bonheur à bord, tandis que le capitaine Tyler McLaughlin du Pinwheel décide de partager son porte-bonheur avec la flotte vétéran. Pendant ce temps, le capitaine Dave Marciano et son équipage à bord du Falcon endurent leur plus long combat de poissons de la saison.

Alors que le quota de thon rouge diminue rapidement, la concurrence atteint son point le plus féroce à ce jour. Le temps restant de la saison s’écoulant, les capitaines sont testés – qui peut résister à la pression et qui craquera? Et lorsque des monstres capturés, y compris le plus gros thon rouge de la saison, prennent l’appât, le contrôle du classement pourrait incomber à n’importe qui – un vétérinaire de Gloucester ou un nouveau venu.

La fin de la saison est proche et les vétérans de Gloucester sont battus par leurs rivaux, qui ont pris le contrôle du classement. Alors que les capitaines se battent pour ce qui pourrait être leur dernier thon rouge, la bataille entre le Pinwheel et le Kraken se transforme en une guerre totale. Ces capitaines pourront-ils se concentrer et mettre de la viande sur le pont, ou atteindront-ils enfin leur point de rupture?

Dans la finale explosive de la saison, la flotte continue de lutter contre les conditions météorologiques extrêmes, le monster bluefin et les profits incertains alors que tout le monde se bat pour décrocher la première place – et un dernier thon. Avec des heures qui restent, c’est l’opportunité de ramener à la maison le poisson gagnant. Les capitaines de Gloucester réussiront-ils chez eux ou les «touristes» se montreront-ils trop forts pour être vaincus?

Avez-vous hâte de voir la neuvième saison de Wicked Tuna sur Disney +?

