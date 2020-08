Willy Bárcenas et son groupe Taburete ont été les protagonistes d’une grande polémique dans les médias après un concert, ils se sont produits au festival Starlite à Marbella samedi dernier, 8 août. Quelques heures après sa tenue, différentes vidéos et photos ont été publiées dans lesquelles l’absence presque totale de masques et la distance de sécurité nulle était évidente parmi les gens qui étaient venus. Bien que l’organisation se soit défendue en expliquant que la distance était maintenue et que la perception était tout simplement fausse en raison de l’avion dans lequel les vidéos ont été enregistrées et après une déclaration de Stool et plusieurs vidéos dans lesquelles Bárcenas lui-même a expliqué, il y a eu peu de visages connus qui ont décidé de critiquer durement l’artiste et l’organisation de l’événement.

Le présentateur de «Idol Kids» et «Femmes et hommes et vice versa» a été l’un des premiers à lancer un coup de poing puissant sur l’artiste. « Ceux qui refusent de porter un masque mettent aussi les autres en danger devrait refuser d’être traité par la santé publique en cas de besoin d’un respirateur ou d’entrer dans l’USI« a écrit Jesús Vázquez. De son côté, le comédien et collaborateur régulier de ‘Todo es lie’ Miguel Lago, a également voulu se concentrer sur ce qui s’était passé à Marbella. » Concert de Taburete. Je crois que les artistes ont une obligation et un devoir civique de tenir tête à cela et indiquer clairement que les mesures sanitaires sont respectées ou qu’aucune mesure n’est prise. Et si tu dois sortir de la scène, tu descends. #sinmascarillanohayshow « , a-t-il tweeté, indiquant clairement que si l’organisation échoue dans un événement comme celui-ci, l’artiste doit agir. Dans le même temps, le journaliste Antonio Maestre a tweeté: » Au gala Starlite, les gens chantent et crient sans masque et tout coincé dans le concert de Stool. Merci à Javier Negre pour l’enregistrement de la vidéo« .

Anabel Alonso, contre Bárcenas et Javier Negre

Mais ils n’étaient pas les seuls et c’est, par exemple, l’actrice Anabel Alonso a partagé la nouvelle des excuses de Willy Bárcenas après avoir dit « pas un putain de masque » lors du concert. «Alors pourquoi vous excusez-vous? Cela ne me concerne pas., a tweeté celui-ci, avec l’icône du visage au long nez (comme Pinocchio). L’interprète a également partagé les vives critiques de Lola Indigo sur ce que son partenaire avait fait avec un message direct: « C’est mon Indigo Lola! Brava! La culture est sûre. » Mais le truc ne s’est pas arrêté là et c’est que l’actrice a profité de l’occasion pour inculper également le journaliste Javier Negre, qui a enregistré des vidéos lors du concert. « Merci d’avoir signalé la violation de toutes les règles de prévention. C’était votre intention, n’est-ce pas? »L’interprète a écrit ironiquement à Negre, après un tweet dans lequel il a écrit: « Allons tabouret! ».

Mamen Mendizábal, Carme Chaparro et Lola Indigo

D’autre part, le présentateur de laSexta Mamen Mendizábal a également voulu se mouiller à ce sujet et a tweeté: « Les Bárcenas sont des patriotes. Le fils négationniste des masques, le père du paiement des impôts. On est déjà en prison ». Quelques minutes plus tard et après avoir reçu une vague de « trolls » sur son compte, elle a décidé de supprimer le message et de simplement tweeter: « Les Bárcenas sont des patriotes. Période. » Elle a été rejointe par la journaliste de Mediaset, Carme Chaparro, partageant une vidéo du concert avec le texte: «C’est formidable. Pas un putain de masque, demandent-ils. Que fait-on avec ça?. Et dans le même ordre d’idées, était l’allégation énergique que Mimi (Lola Indigo) a faite à ce sujet lors d’un concert tenu à Castellón. « Il est irresponsable pour tout artiste d’encourager le public à ne pas se conformer aux règles de sécurité. Si cela se produit, vous ne pourrez pas non plus profiter du reste des concerts de ces cycles et les artistes ne pourront pas non plus aller à ces cycles « , a déclaré le chanteur de ‘Operación Triunfo’ sous les applaudissements pratiquement unanimes des tweeters.