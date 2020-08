Les téléspectateurs de DC FanDome ont eu droit à une expérience all-star lors du panel Wonder Woman 1984. Rejoint par le casting, la réalisatrice Patty Jenkins a répondu aux questions des fans et a publié une toute nouvelle bande-annonce pour le film qui taquine une bataille épique entre Wonder Woman et Cheetah.

Gal Gadot | Clay Enos / DC Comics

Le panel DCFanDome «Wonder Woman 1984» présentait le casting et un invité surprise

Le 22 août, Jenkins et le casting de Wonder Woman 1984 ont lancé l’événement DCFandome avec un panneau virtuel. Gal Gadot, Kristen Wiig, Chris Pine et Pedro Pascal ont rejoint le réalisateur pour répondre aux questions des fans sur le prochain film.

Le film devait initialement sortir le 14 août 2020. Mais en raison des mesures de sécurité persistantes de COIVD-19, Jenkins et le studio ont repoussé la date de première au 2 octobre 2020.

«Je pense vraiment que le film est tellement génial sur grand écran», a déclaré Jenkins pendant le panel. «Nous avons tous travaillé si dur pour apporter quelque chose qui serait un grand moment visuel spectaculaire. Alors on va tenir le coup. Nous croyons qu’il faut le mettre au cinéma, mais je suis impatient que vous en voyiez tous plus aujourd’hui, nous allons en montrer un peu plus. Et je suis impatient que le film sorte bientôt. «

À mi-chemin de l’événement, les fans et le panel ont été traités avec un invité surprise. L’acteur légendaire Lynda Carter, connue pour son interprétation emblématique de Diana Prince, alias Wonder Woman dans la série de la fin des années 1970, a fait une brève apparition et a partagé son amour pour le casting et le nouveau redémarrage.

Jenkins lance une nouvelle bande-annonce de «Wonder Woman 1984» à DCFanDome

Comme promis, Jenkins a donné aux fans quelques regards dans les coulisses de Wonder Woman 1984. Dans de courts clips, les téléspectateurs ont pu voir Steve Trevor de Chris Pine vêtu de son équipement des années 80, ainsi que le méchant de Pedro Pascal, Maxwell Lord.

Mais gardant le meilleur pour la fin, Jenkins a terminé le panel avec une nouvelle bande-annonce spectaculaire. Le teaser présente des scènes de l’enfance de Diana, ainsi que des plans de son saut de foudre avec son lasso doré.

La bande-annonce taquine également une confrontation épique entre Cheetah et Wonder Woman. Les fans ont aperçu la méchante de Kristen Wiig, Barabara Minerva, alors qu’elle passait de l’amie de Diana à la némésis totale. Et ils ont également examiné de plus près la nouvelle armure à ailes dorées de Wonder Woman, qui a été présentée dans des affiches de films et des promotions.

Gal Gadot et Kristen Wiig révèlent un accident mémorable sur le plateau

Pendant le panel, Wiig a évoqué un moment sur le tournage de Wonder Woman 1984. Apparemment, en tournant une scène de combat, Gadot a accidentellement arraché la perruque Cheetah de Wiig.

«Quand Gal et moi nous nous battions, eh bien, je veux dire que les personnages se battaient, et nous pratiquions cette cascade, et nous aimons réussir, c’était génial et ça se passait très bien, et elle aimait attraper mes cheveux je pense, et la perruque est venue [off]», A déclaré Wiig.

« Je ne l’ai pas attrapé, » répondit Gadot en riant. «Il est resté coincé dans mon gant.»

«Je ne sais pas si nous étions fatigués», a poursuivi Wiig. «Nous avons tellement ri.»

Wonder Woman 1984 sortira en salles le 2 octobre 2020.