Supermarché australien, Woolworths a révélé les 36 personnages des films et émissions Disney + populaires de Disney, Marvel, Star Wars et Pixar, qui seront publiés dans le cadre de leur collection exclusive «Disney + Ooshies».

Un sac aveugle sera offert à chaque achat de plus de 30 $ (en magasin ou en ligne). Le cadeau commence le 26 août, mais en raison du COVID-19, le lancement à Victoria sera retardé jusqu’à ce que les restrictions de verrouillage actuelles disparaissent.

La gamme de personnages comprend

Pixar:

Boisé

Mme incroyable

Russell

Bo Peep

Dory

Mike

Lightning McQueen

Buzz l’Éclair

Sulley

Merveille:

Capitaine Marvel

Ponton

Gamora

Veuve noire

Capitaine Amérique

Thor

Panthère noire

Sorcière écarlate

Homme de fer

Disney:

Elsa

Moana

Anna

Dame

Clochard

Ariel

Minnie Mouse

Mickey la souris

Raiponce

Guerres des étoiles:

Le mandalorien

R2D2

Rey

Dark Vador

Kylo Ren

Princesse Leia

Yoda

Stormtrooper

C3PO

Woolworths s’est également associé à TerraCycle pour donner aux clients un moyen de recycler les Ooshies indésirables en granulés de plastique, qui sont utilisés pour aider à fabriquer des produits d’extérieur tels que des lits de jardin, des terrasses, des clôtures et des bancs.

Le directeur général de TerraCycle, Jean Bailliard, a déclaré:

«Nous sommes heureux de faire à nouveau équipe avec Woolworths pour nous assurer que tous les Ooshies indésirables ou pré-aimés sont détournés de l’environnement. L’année dernière, notre partenariat a permis de recycler des milliers d’Ooshies du Roi Lion dans le cadre du programme, qui ont maintenant été utilisés pour créer des bancs recyclés. »

Collectionneras-tu des Disney + Ooshies?

Source – Actualités

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis qu’il est enfant et cet intérêt s’est développé au fil des ans. Il a visité les parcs Disney du monde entier et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk