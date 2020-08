HISTOIRES CONNEXES

La réouverture de Genoa City est proche: The Young and the Restless de CBS sera de retour sur les ondes avec de nouveaux épisodes à partir du lundi 10 août. Regardez une nouvelle promo ci-dessus et ci-dessous.

Le feuilleton n ° 1 de Daytime a diffusé des épisodes originaux fin avril; depuis, CBS comble le vide avec des rediffusions d’époque.

La nouvelle série d’épisodes verra la famille de Victor et Nikki menacée par un secret, Billy et Lily naviguant dans leur nouveau partenariat avec un scandale choquant qui se prépare, la rivalité entre Phyllis et Abby s’échauffe; et la famille de Sharon se ralliant autour d’elle pendant sa courageuse bataille contre le cancer.

Mais plus précisément, pour commencer:

Lundi 10 août: Lily et Billy interviewent les habitants de Genoa City alors qu’ils célèbrent l’anniversaire de la dédicace de Katherine au Chancellor Park, rappelant aux clients le passé récent.

Mardi 11 août: Sharon se débat avec sa nouvelle normalité après son opération, Billy et Lily ne sont pas d’accord sur une éventuelle embauche pour Chancellor Communications, et Phyllis a un os à choisir avec Abby. (Cet épisode a été filmé avant que la pandémie arrête la production.)

Mercredi 12 août: Victor et Chelsea mettent leurs différences de côté pour aider Adam, Summer révèle ses vrais sentiments à propos de la réunion de Nick et Phyllis, et Amanda met les freins à sa romance naissante avec Nate.

Jeudi 13 août: Les conseils parentaux de Jack frappent un nerf avec Victor, Adam cherche des indices pour prouver qu’il n’a pas commis un crime vieux de plusieurs décennies, et Esther aide Kevin à se préparer à la paternité.

Vendredi 14 août: Devon se lie avec Amanda, la tentative de Nikki de maintenir la paix dans la famille Newman se retourne contre lui, et Jack et Ashley se souviennent du passé mouvementé de leur famille.

Le retour de Y & R signifie que les quatre drames de jour de la télévision diffuseront de nouveaux épisodes à partir du 10 août. le 3 août. Days of Our Lives de NBC – actuellement en proie à un exode massif de la distribution – retournera au studio en septembre sans aucune perte de matériel neuf. (L’émission a bénéficié de huit mois d’épisodes en banque lorsque la production a été arrêtée en mars.)

Y&R est retourné au studio pour reprendre le tournage la semaine du 13 juillet, environ quatre mois après l’arrêt de la production en raison de la pandémie de coronavirus.