Twitter a révélé qu’il prévoyait d’être contraint de payer une amende de 150 à 250 millions de dollars à la FTC en raison de violations présumées de l’utilisation par le réseau social de données privées à des fins publicitaires.

La société a révélé la portée attendue de l’amende dans un dépôt 10-Q auprès de la SEC. Twitter a déclaré que le 28 juillet, il avait reçu un projet de plainte de la Federal Trade Commission alléguant que la société avait violé une ordonnance de consentement de 2011, qui obligeait Twitter à mettre en place un programme de sécurité des informations conçu pour «protéger les informations non publiques des consommateurs».

«Les allégations concernent l’utilisation par la société de données de numéro de téléphone et / ou d’adresse e-mail fournies à des fins de sûreté et de sécurité à des fins de publicité ciblée entre 2013 et 2019», a déclaré Twitter dans le dossier.

Les violations présumées de l’ordonnance de la FTC par Twitter ne sont pas liées au piratage massif du 15 juillet par des escrocs de la cyber-monnaie, dans lequel les attaquants ont détourné et envoyé des tweets à partir de 40 comptes, dont ceux de Joe Biden, Barack Obama, Elon Musk et Kanye West.

Twitter a reçu la lettre de la FTC après avoir publié les résultats du deuxième trimestre. La société a déclaré avoir enregistré une charge de 150 millions de dollars, incluse dans son bilan pour le deuxième trimestre, liée à la sonde FTC. Twitter a noté dans le dépôt 10-Q que la question « reste non résolue, et il ne peut y avoir aucune assurance quant au moment ou aux conditions d’un résultat final. »

L’ordonnance de la FTC de 2011 restera en vigueur jusqu’au 2 mars 2031 – ou, si le gouvernement américain ou la FTC dépose une plainte devant un tribunal fédéral selon lequel Twitter a enfreint cela, elle se prolongerait de 20 ans après cette date.

« Nous prévoyons de continuer à faire l’objet d’enquêtes réglementaires, d’enquêtes et d’audits à l’avenir de la part de la FTC et d’autres régulateurs du monde entier », a déclaré Twitter dans le communiqué de lundi.

Pour le deuxième trimestre, les utilisateurs actifs quotidiens monétisables moyens de Twitter ont augmenté de 34% d’une année sur l’autre à 186 millions, un gain trimestriel record de 20 millions. La société a raté les attentes de Wall Street, les revenus ayant diminué de 19%. La société n’a pas fourni de prévisions pour le troisième trimestre, sauf pour dire qu’elle s’attend à ce que les coûts et les dépenses totaux augmentent de 10% ou plus d’une année sur l’autre, car elle prévoit d’augmenter les dépenses d’investissement dans les infrastructures «pour soutenir la croissance de l’audience et l’innovation des produits».

Le directeur général de Twitter, Jack Dorsey, a également déclaré aux analystes que la société commencerait probablement à tester un service d’abonnement plus tard en 2020.