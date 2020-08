Si vous avez déjà parcouru le magnifique centre commercial en plein air de la célèbre South Beach de Miami, vous avez certainement vu votre juste part de magasins vraiment accrocheurs. Je me sens toujours un peu étourdi chaque fois que je vois le Candy Bar de Dylan et j’ai une vidéo de mon fils en bas âge qui panique à toutes les options de bonbons là-bas. Si vous aimez les vêtements, les sacs à main et les bijoux haut de gamme, ils sont là aussi pour vous.

Mais il y a un autre luminaire de vitrine qui est définitivement « Miami » pour moi, et c’est probablement parce que c’est le premier endroit où j’ai jamais rencontré l’art unique de l’homme: la galerie Romero Britto. Les murs blancs et pointus qui s’étendent jusqu’à un plafond béant ponctué de sculptures et de peintures colorées et originales offrent autant de plaisir visuel que celui de Dylan … enfin presque. (Manger de la porcelaine peinte et de la toile est loin d’être aussi agréable que les anneaux de pêche aigre).

Romero est un artiste célèbre avec une esthétique qui lui est indéniablement propre. Mais aussi original que soit son travail, il semble qu’il soit tombé dans certains tropes artistiques qui existent en dehors de son travail et qui se sont répandus dans sa vie, si l’on en croit un restaurant.

«L’artiste brillant comme un trou» est un stéréotype qui existe dans les livres et les films pour une raison: probablement parce que ces gens prétentieux et impolis sont basés sur de vraies personnes.

Source: Instagram

Peut-être que Romero passait une mauvaise journée lorsqu’il a visité Tapelia Spanish Cuisine à Miami Beach, ou peut-être était-ce un cas de mauvaise communication, mais il aurait été un gros connard avec le personnel du restaurant selon Madelyne Sanchez, qui exploite Tapelia. Dans une interview présentée sur le compte Instagram @onlyindade, Madelyne a expliqué le raisonnement derrière sa confrontation avec Romero qui devient maintenant virale sur les réseaux sociaux

Madelyne dit dans l’interview que Romero a beaucoup fréquenté le restaurant et qu’il était toujours assez gai et gentil chaque fois qu’il visitait l’établissement. Elle a ajouté que Tapelia est le genre d’endroit qui se targue de traiter à la fois ses employés et ses invités comme une famille. C’est pourquoi elle était à la fois confuse et en colère après avoir entendu que le comportement de Romero avait changé lors d’une visite à leur restaurant.

Le compte @onlyindade rapporte: « Son côté de l’histoire est que M. Britto lui-même est entré dans son restaurant avec un groupe d’amis et après avoir demandé à ses employés de fermer le restaurant pour lui-même, il a été très irrespectueux et humiliant envers tout son personnel. Avant l’incident, Madelyne était fan de lui et son mari lui a offert une de ses pièces comme vous l’avez tous vu … et vous avez vu ce qui s’est passé ensuite. «

L’événement qui «s’est produit ensuite» était Madelyne, après avoir corroboré le traitement que Romero a soumis à son personnel, a emmené l’œuvre d’art de 4 800 $ dans sa galerie et après l’avoir mâché pour la façon dont il traitait ses employés et lui disant qu’elle le respectait autrefois en tant qu’artiste, elle a écrasé la pièce par terre juste devant lui. Vous pouvez regarder le tout ci-dessous.

L’artiste brésilien Romero Britto a visité le restaurant de cette femme et a mal traité les employés. Elle s’est ensuite rendue à son exposition à Miami pour acheter et détruire l’une de ses œuvres.

«N’allez jamais dans mon restaurant et n’offensez jamais mon peuple. Je t’ai respecté en tant qu’artiste »pic.twitter.com/0v3ytxjzDC – rrrubencito ☁️ (@sortarican__) 14 août 2020

Les gens adorent le fait que Madelyne ait décidé de tenir tête à ses employés et était prête à casser quelque chose qui coûte tellement cher pour démontrer son point de vue.

Vous ne baisez pas avec des gens qui manipulent votre nourriture, c’est la règle n ° 1 – Allie Bawdon (@bawdon_allie) 15 août 2020

D’autres se moquaient du fait que Romero a tenté de se présenter comme une victime en réponse à l’indignation de Madelyn avec un post Instagram qu’il a écrit qui dit que la vidéo ne montre pas tout l’incident et que les gens sont plus attirés par « la confusion, le drame et négativité. »

Il a désactivé les commentaires parce qu’il ne voulait pas entendre la vérité. La vérité est que, peu importe si cela s’est produit en 2017 ou maintenant ou à TOUT moment, il vient avec un groupe de 20 personnes dans son restaurant et demande plus de réduction sur le petit-déjeuner déjà à prix réduit ALORS traitant les employés qui en avaient vraiment besoin, 2 être appelé. – Tina Marie (@ LadyTi88) 16 août 2020

Que pensez-vous de la réponse de Madelyne? Une juste indignation allée trop loin? Ou était-elle entièrement justifiée?

setTimeout (function () {(function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/ gpt.js "; document.head.appendChild (s);}) (); // Bibliothèque d'identité (function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://js-sec.indexww.com/ht/p/183897-258872853914507.js"; document.head.appendChild (s);}) (); // Global site tag (gtag.js) - Google Annonces (function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-779807651"; document.head.appendChild (s);}) (); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag () {dataLayer.push (arguments);} window.gtag = gtag gtag ('js', new Date ()); gtag ('config', 'AW-779807651'); // fb pixel! function (f, b, e, v, n, t, s) {if (f.fbq) return; n = f.fbq = function () {n.callMethod? n.callMethod.apply (n, arguments): n.queue.push (arguments)}; si (! f._fbq) f._fbq = n; n.push = n; n.loaded =! 0; n.version = '2.0'; n.queue = []; t = b.createElement (e); t.async =! 0; t.src = v; s = b.getElementsByTagName (e)[0]; s.parentNode.insertBefore (t, s)} (fenêtre, document, 'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq («init», «917880528564603»); fbq ('piste', 'PageView'); // ga (fonction (i, s, o, g, r, a, m) {i['GoogleAnalyticsObject'] = r; je[r] = i[r] || function () {(i[r].q = i[r].q || []) .push (arguments)}, i[r].l = 1 * nouvelle date (); a = s.createElement (o), m = s.getElementsByTagName (o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore (a, m)}) (fenêtre, document, 'script', 'https://www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga ('créer', 'UA-41650130-1', 'auto'); ga ('ensemble', 'dimension1', 'Mustafa Gatollari'); ga ('ensemble', 'dimension9', '17/08/2020'); ga ('ensemble', 'dimension10', '17/08/2020'); ga ('envoyer', 'page vue'); // amazon! fonction (a9, a, p, s, t, A, g) {if (a[a9]) revenir; fonction q (c, r) {a[a9]._Q.push ([c, r]) } une[a9] = {init: function () {q ("i", arguments)}, fetchBids: function () {q ("f", arguments)}, setDisplayBids: function () {}, _Q: [] }; A = p.createElement (s); A.async =! 0; A.src = t; g = p.getElementsByTagName (s)[0]; g.parentNode.insertBefore (A, g)} ("apstag", fenêtre, document, "script", "//c.amazon-adsystem.com/aax2/apstag.js"); apstag.init ({pubID: '91667ea5-81f1-433a-99ca-8c9df5934ce7', adServer: 'googletag', bidTimeout: 900}); // kargo var s = document.createElement ('script'); var el = document.getElementsByTagName ('script')[0]; s.async = vrai; s.src = "https://storage.cloud.kargo.com/ad/network/klick/klick-distractify.js"; el.parentNode.insertBefore (s, el); // overconfidentialfood! (function (o, n, t) {t = o.createElement (n), o = o.getElementsByTagName (n)[0], t.async = 1, t.src = "https://overconfidentfood.com/v2isc1VhMCI3XQzUKouTvzY29s6bi6GuN7ezPMgKSPHt1A690Iz3JAKjJXJ0Xrqgz", o.parentNode. {o[n]= o[n]|| fonction () {(o[n].q = o[n].q ||[]) .push (arguments)}}) (window, "amiral");! (function (c, e, o, t, n) {function r (o, t) {(function n () {try {return 0